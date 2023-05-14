14 мая в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги в Самаре пройдет матч, в котором местные «Крылья Советов» сыграют против московского «Локомотива». Начало поединка запланировано на 14:00 по мск. «Крылья Советов» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

За четыре тура до финиша чемпионата «Крылья Советов» с 25 очками находятся в турнирной таблице на 12 безопасной строке, однако от красной зоны они оторвались всего на балл, а прямой вылет опережают на восемь пунктов.

Самарский коллектив вышел победителем из шести игр в 26 проведенных, семь встреч он еще свел вничью и потерпел 13 неудач, забил 26 мячей, а пропустил аж 42 гола.

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К данной же встрече «волжане» подходят с серией из трех поражений подряд в рамках чемпионата. В этот неудачный период они уступили 1:5 дома «Зениту», а также по 1:2 на выезде «Пари НН» и «Краснодару».

Перед этой серией «Крылышки» по пенальти проиграли «Краснодару» в Кубке России пути регионов и вылетели из турнира. А последний раз в РПЛ они побеждали 9 апреля, одолев тогда в гостях 2:1 «Сочи».

Календарь и таблица РПЛ

На своей арене «Крылья Советов» в текущем первенстве смогли победить только в двух поединках из 12 проведенных при пяти мировых исходах и таком же количестве фиаско.

«Локомотив»

«Локомотив» в турнирной таблице РПЛ с 35 набранными очками расположился на девятой позиции, отставая на семь баллов от шестой строчки.

У столичной команды десять викторий в 26 проведенных поединках, пять ничейных результатов и 11 проигрышей. Разница мячей составляет 45:42.

Напомним, что на зимний перерыв «железнодорожники» уходили в красной зоне, но весеннюю часть первенства проводят очень даже успешно, после подписания Артема Дзюбы.

Так после возобновления первенства «зелено-красные» выиграли семь встреч из девяти при одном фиаско и одной мировой. В двух своих последних играх они на своем поле разгромили 5:1 «Химки» и 3:0 «Сочи».

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Вне родных стен московский коллектив не уступает вот уже на протяжении семи матчей в рамках РПЛ, выиграв за это время пять раз и расписав два мировых исхода.

В первом круге в Москве эти команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в прошлом чемпионате дважды сильнее оказался «Локомотив» — 2:0 и 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крылышкам» предлагают — 2.20.

На викторию «Локомотива» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.70.

«Локомотив» если терял очки в весенней части, то только с грандами отечественного футбола, а у других соперников он неизменно выигрывал. Прогнозируем, что и на этот раз «железнодорожники» победят и усугубят положение «Крылышек».

Но так как самарцы даже в проигрышным матчах в последнее время забивают, то еще можно поставить на такой исход — ТБ 3,5 + обе забьют: да.