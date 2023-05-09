РПЛ. «Зенит» выиграл у «Спартака» и стал чемпионом

«Зенит» — 10-ти кратный чемпион России. Золото питерцы выиграли пятый год подряд. И что символично, в титульном матче невский клуб переиграл непримиримого соперника — «Спартак».

Изменения в турнирной таблице

«Спартак» проиграл, «Ростов» — тоже. Шансом улучшить турнирное положение воспользовался ЦСКА. «Армейцы» поднялись на второе место в чемпионате и продолжают бороться за серебро.

«Ростов» и «Спартак» в свою очередь потеряли по одной позиции и опустились на третье и четвёртое места соответственно. В таблице поменялись местами «Локомотив» (9 место) и «Сочи» (10 место).

Календарь и таблица РПЛ

В зоне вылета небольшая рокировка: «Факел» поднялся на 13-ю строчку, сместив этой позиции «Пари НН» (14 место).

Чемпионы

«Зенит» — чемпион России, титул лучшей команды питерцы смогли отстоять в домашнем сражении со «Спартаком» (3:2). Причём досрочно, за 4 тура до окончания сезона.

В этом поединке было всё: от быстрого гола и пенальти до удаления с поля. Всё началось хорошо для «Зенита», на 13-й минуте встречи счёт открыл Клаудиньо.

Однако ближе к 33-й минуте «Спартаку» удалось восстановить паритет. Следующий гол зрители увидели ещё до перерыва. Гол в раздевалку отправил Андрей Мостовой и во второй раз вывел «Зенит» вперёд.

75 минута поединка — время, когда игрок «Спартака» Алексис Дуарте был удалён с поля. Но спустя 10 минут игрового времени Квинси Промес снова сравнивает счёт, реализуя пенальти.

И всё же на этом соперники не остановились. Уже в компенсированное время Иван Сергеев забил победный гол для «Зенита» и принёс команде из Санкт-Петербурга титул чемпиона России.

Битва за серебро

«Зенит» в итоге набрал 64 очка. На 13 пунктов меньше у ЦСКА, который в последнее время прибавил в атаке. В пяти встречах «армейцы» одержали четыре победы. В том числе и над «Оренбургом» (2:1). В составе победителей отличились Игорь Дивеев и Фёдор Чалов.

Фёдор Чалов, игрок ЦСКА globallookpress.com

ЦСКА аккумулировал 51 очко и смог взлететь с 4-го на 2-е место в РПЛ. Ниже расположился «Ростов», «южане» уступили «Факелу» (0:2). В итоге «ростовчане» остались при активе в 50 баллов. На четвёртом месте — «Спартак», у «красно-белых» 49 пунктов.

Зона вылета

«Торпедо» в шаге от вылета из элитного дивизиона российского чемпионата. У «автозаводцев» набрано 13 очков. Чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге, «Торпедо» необходимо побеждать в следующем туре ЦСКА.

«Торпедо» — «Спартак» globallookpress.com

А пока команду преследует неудачная серия игр. «Торпедо» проиграл последние четыре игры чемпионата.

Другие матчи тура

Самый крупный результат 26-го тура РПЛ был зафиксирован на матче между «Торпедо» и «Ахматом» (1:5). «Локомотив» переиграл «Сочи» (3:0).

«Динамо» на выезде с минимальным перевесом превзошёл «Химки» (1:0). Единственная ничья была зафиксирована в паре «Пари НН» — «Урал» (0:0).

Тур № 27

«Зенит» в роли чемпиона проведёт домашний матч против «Краснодара». Игра запланирована на субботу, 13 мая.

ЦСКА дома сыграет против «Торпедо». «Ростов» отправится гостить к «Сочи», «Спартак» на выезде сыграет с «Химками». Матчи 27-тура пройдут 13 и 14 мая.