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    Уверенная виктория «матрасников»?

    «Эльче» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Примера, 14 мая 2023 года

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    Антуан Гризманн
    «Эльче» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 14 мая, начало — в 17:15 мск. «Эльче» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Мая 2023 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 17:15 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    «Эльче»

    Нынешний сезон для этой команды сложился катастрофически неудачно. «Эльче» уже обеспечил себе вылет в Сегунду.

    Что говорить, если «Эльче» выиграл только трижды в 33 матчах?! Да и 23 поражения в чемпионате говорят о серьезных проблемах.

    Коэффициенты матча Эльче — Атлетико

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    В своем последнем поединке команда вновь не разжилась очками. На выезде «Эльче» уступил «Альмерии» (2:1).

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    Матчи с «матрасниками» для команды традиционно складываются неудачно. 6 последних очных встреч завершились поражениями.

    «Эльче» уже ничего не нужно. Выше своего последнего места команда уже не поднимется, а вот хлопнуть дверью напоследок команда хочет.

    «Атлетико»

    «Матрасники» борются за 2 место, на котором ныне и находятся. Гандикап от идущего следом «Реала» минимальный, так что терять очки нельзя.

    Вот только атака «Атлетико» не особо блещет результативностью. В 33 матчах команда наколотила всего лишь 60 мячей.

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    • В минувшем туре команда добыла сверхважную викторию. «Атлетико» в родных стенах разгромил «Кадис» (5:1).

    Более того, в двух своих последних матчах «матрасники» забили 10 мячей. Да и серия из трех побед подряд явно окрыляет.

    «Атлетико» уж точно будет пытаться добыть победу в этой встрече. Антуан Гризманн и Альваро Мората вполне способны решить исход поединка в пользу гостей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетико» предлагают — 1.36.

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    На викторию «Эльче» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.00.

    «Атлетико» сражается за 2 строчку в Примере, и явно сумеет оперативно найти бреши в обороне аутсайдера.

    Наш прогноз — Фора «Атлетико» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Фора «Атлетико» -2.5 за 3.45.

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    «Эльче» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «матрасников»?
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