«Интер» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 мая, начало — в 21:45 мск. «Интер» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Нынешний сезон для «Интера» проходит не столь продуктивно. Выше 2 места уже не подняться, да и сейчас команда находится на 4 позиции.

Отметим традиционно сильную атаку миланцев. В 34 матчах Серии А команда Симоне Индзаги настреляла уже 62 мяча.

Коэффициенты матча Интер — Сассуоло 1X2Новым игрокам 1.405.007.00Бонус$9500

В своем последнем поединке команда снова выглядела выгодно. В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» по всем статьям переиграл «Милан» (0:2).

Все прогнозы на Серию А

Состав миланцев сейчас почти оптимален. К тому же команда Индзаги сражается за 2 место в Серии А, и явно намерена взять 3 очка.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются забить быстрый мяч. Да и матчи с «Сассуоло» для «Интера» традиционно складываются удачно.

«Сассуоло»

Эта команда проводит привычный, как для середняка Серии А, сезон. Нынешнее 13 место является в этом смысле показательным.

Вот только оборона «Сассуоло» частенько ошибается. В 34 матчах пропущено уже 50 мячей в свои ворота.

В минувшем туре команда добыла один зачетный пункт. «Сассуоло» в родных стенах расписал мировую с «Болоньей» (1:1).

Правда, до того было поражение от «Лацио». Зато привычно эффективен лидер команды Доменико Берарди, на счету которого 9 точных ударов.

«Сассуоло» уж точно будет стараться добыть очки в этой встрече. Дать бой уставшим после матча Лиги чемпионов миланцам команда способна.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.40.

На викторию «Сассуоло» дают — 7.00, ничья оценена — в 5.00.

«Интер» сражается за 2 строчку в Серии А, и явно сумеет найти бреши в обороне столь скромного соперника .

Наш прогноз — Фора «Интера» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Фора «Интера» -2.5 за 3.55.