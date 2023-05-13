«Интер»
Нынешний сезон для «Интера» проходит не столь продуктивно. Выше 2 места уже не подняться, да и сейчас команда находится на 4 позиции.
Отметим традиционно сильную атаку миланцев. В 34 матчах Серии А команда Симоне Индзаги настреляла уже 62 мяча.
Коэффициенты матча Интер — Сассуоло
В своем последнем поединке команда снова выглядела выгодно. В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» по всем статьям переиграл «Милан» (0:2).
Состав миланцев сейчас почти оптимален. К тому же команда Индзаги сражается за 2 место в Серии А, и явно намерена взять 3 очка.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются забить быстрый мяч. Да и матчи с «Сассуоло» для «Интера» традиционно складываются удачно.
«Сассуоло»
Эта команда проводит привычный, как для середняка Серии А, сезон. Нынешнее 13 место является в этом смысле показательным.
Вот только оборона «Сассуоло» частенько ошибается. В 34 матчах пропущено уже 50 мячей в свои ворота.
В минувшем туре команда добыла один зачетный пункт. «Сассуоло» в родных стенах расписал мировую с «Болоньей» (1:1).
Правда, до того было поражение от «Лацио». Зато привычно эффективен лидер команды Доменико Берарди, на счету которого 9 точных ударов.
«Сассуоло» уж точно будет стараться добыть очки в этой встрече. Дать бой уставшим после матча Лиги чемпионов миланцам команда способна.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.40.
На викторию «Сассуоло» дают — 7.00, ничья оценена — в 5.00.
«Интер» сражается за 2 строчку в Серии А, и
Наш прогноз — Фора «Интера» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Фора «Интера» -2.5 за 3.55.