ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. «Ман Сити» и «Реал» проверили друг друга, «Интер» сделал серьезную заявку на финал Андрес Иньеста, Лионель Месси и ХавиОт Роналдиньо до Месси. Топ-10 игроков «Барселоны» в 21-м веке «Милан» — «Интер»Сердцем не стареть. Ветераны Джеко и Мхитарян наказали «Милан» за медленный старт
    Все новости спорта

    Уверенная виктория «Интера»?

    «Интер» — «Сассуоло». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Серия А, 13 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Интер Прогнозы на Сассуоло Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Сассуоло»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ромелу Лукаку
    «Интер» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 13 мая, начало — в 21:45 мск. «Интер» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 13 Мая 2023 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 21:45 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
    •

    «Интер»

    Нынешний сезон для «Интера» проходит не столь продуктивно. Выше 2 места уже не подняться, да и сейчас команда находится на 4 позиции.

    Отметим традиционно сильную атаку миланцев. В 34 матчах Серии А команда Симоне Индзаги настреляла уже 62 мяча.

    Коэффициенты матча Интер — Сассуоло

    1X2Новым игрокам
  • 1.405.007.00Бонус$9500
    •

    В своем последнем поединке команда снова выглядела выгодно. В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» по всем статьям переиграл «Милан» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Состав миланцев сейчас почти оптимален. К тому же команда Индзаги сражается за 2 место в Серии А, и явно намерена взять 3 очка.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева постараются забить быстрый мяч. Да и матчи с «Сассуоло» для «Интера» традиционно складываются удачно.

    «Сассуоло»

    Эта команда проводит привычный, как для середняка Серии А, сезон. Нынешнее 13 место является в этом смысле показательным.

    Вот только оборона «Сассуоло» частенько ошибается. В 34 матчах пропущено уже 50 мячей в свои ворота.

  • Сердцем не стареть. Ветераны Джеко и Мхитарян наказали «Милан» за медленный старт
  • Реакция спортивных СМИ на результат первой части миланского дерби в полуфинале Лиги чемпионов
  • Вчера

    • В минувшем туре команда добыла один зачетный пункт. «Сассуоло» в родных стенах расписал мировую с «Болоньей» (1:1).

    Правда, до того было поражение от «Лацио». Зато привычно эффективен лидер команды Доменико Берарди, на счету которого 9 точных ударов.

    «Сассуоло» уж точно будет стараться добыть очки в этой встрече. Дать бой уставшим после матча Лиги чемпионов миланцам команда способна.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.40.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Сассуоло» дают — 7.00, ничья оценена — в 5.00.

    «Интер» сражается за 2 строчку в Серии А, и явно сумеет найти бреши в обороне столь скромного соперника.

    Наш прогноз — Фора «Интера» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Фора «Интера» -2.5 за 3.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Филадельфия — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Даллас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вукич — Юбэнкс
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ту — Холт
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Пёрселл — Утияма
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шевченко — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хачанов — Баррер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Пигато — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Паолини — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Фис — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Джокович — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Контавейт — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Интера»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры