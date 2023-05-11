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    Покончит ли «Ювентус» с триумфами «Севильи» в Лиге Европы?

    «Ювентус» — «Севилья». Ставки (к. 2.09) и прогноз на Лигу Европы 11 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Севилья»
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    «Ювентус» — фаворит матча
    В первом матче полуфинала Лиги Европы «Ювентус» примет «Севилью». Игра запланирована на 11 мая 22:00 мск. «Ювентус» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 11 Мая 2023 года
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    «Ювентус»

    «Ювентус» оказался в Лиге Европы после вылета из группового раунда Лиги чемпионов. В плей-офф другого еврокубка он прошел «Нант», «Фрайбург» и «Спортинг» Лиссабон.

    Команда набрала 66 очков и находится на второй строчке итальянской Серии А, где уже определился досрочный чемпион, которым за четыре тура до конца первенства стал «Наполи».

    Коэффициенты матча Ювентус — Севилья

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  • 1.753.505.20Бонус$9500
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    «Старая Синьора» на пять очков опережает пятый в таблице «Милан», поэтому еще не решил вопрос участия в Лиге чемпионов следующего сезона, особенно если ей не удастся выиграть Лигу Европы.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В трех предыдущих поединках, которые пришлись на Серию А, «Ювентус» не знает поражений при двух победах в последних играх, так что ему удалось набрать неплохую форму.

    «Севилья»

    «Севилья» неоднозначно проводит этот сезон. На евроарене команда выступает успешно и претендует на победу в Лиге Европы, дойдя уже до полуфинала, выбив в 1/4 финала «МЮ».

    А вот в чемпионате Испании «нервионцы» находятся в середине турнирной таблицы с 44 баллами и особо улучшить свое положение не смогут, но в то же время и от зоны вылета оторвались на 10 пунктов.

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    • В своей последней проведенной игре «Севилья» со счетом 2:0 обыграла «Эспаньол» дома, хотя перед этим было домашнее поражение от «Жироны» (0:2).

    Этой неудачей они прервали свою 7-матчевую серию без фиаско, в которой одержали пять викторий. Таким образом, данное поражение — единственное в девяти поединках при восьми победах, так что клуб в неплохой форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ювентус», коэффициент на победу которого равен 1,77. Успех «Севильи» оценивается в 4,80, ничья — в 3,64.

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    В восьми из девяти последних матчей гости не проигрывали.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Севилья» не проиграет за 2,09.

    Еще один вариант ставки — «Севилья» не проиграет и тотал меньше 4,5 голов за 2,17, ведь в восьми из девяти последних матчей гости не проигрывали, и при этом в семи из этих поединков было забито меньше 4,5 голов.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Ювентус» — «Севилья» за 5.00.

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    «Ювентус» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Ювентус» с триумфами «Севильи» в Лиге Европы?
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