В первом матче полуфинала Лиги Европы «Ювентус» примет «Севилью». Игра запланирована на 11 мая 22:00 мск. «Ювентус» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» оказался в Лиге Европы после вылета из группового раунда Лиги чемпионов. В плей-офф другого еврокубка он прошел «Нант», «Фрайбург» и «Спортинг» Лиссабон.

Команда набрала 66 очков и находится на второй строчке итальянской Серии А, где уже определился досрочный чемпион, которым за четыре тура до конца первенства стал «Наполи».

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«Старая Синьора» на пять очков опережает пятый в таблице «Милан», поэтому еще не решил вопрос участия в Лиге чемпионов следующего сезона, особенно если ей не удастся выиграть Лигу Европы.

Все прогнозы на Лигу Европы

В трех предыдущих поединках, которые пришлись на Серию А, «Ювентус» не знает поражений при двух победах в последних играх, так что ему удалось набрать неплохую форму.

«Севилья»

«Севилья» неоднозначно проводит этот сезон. На евроарене команда выступает успешно и претендует на победу в Лиге Европы, дойдя уже до полуфинала, выбив в 1/4 финала «МЮ».

А вот в чемпионате Испании «нервионцы» находятся в середине турнирной таблицы с 44 баллами и особо улучшить свое положение не смогут, но в то же время и от зоны вылета оторвались на 10 пунктов.

В своей последней проведенной игре «Севилья» со счетом 2:0 обыграла «Эспаньол» дома, хотя перед этим было домашнее поражение от «Жироны» (0:2).

Этой неудачей они прервали свою 7-матчевую серию без фиаско, в которой одержали пять викторий. Таким образом, данное поражение — единственное в девяти поединках при восьми победах, так что клуб в неплохой форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ювентус», коэффициент на победу которого равен 1,77. Успех «Севильи» оценивается в 4,80, ничья — в 3,64.

В восьми из девяти последних матчей гости не проигрывали.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Севилья» не проиграет за 2,09.

Еще один вариант ставки — «Севилья» не проиграет и тотал меньше 4,5 голов за 2,17, ведь в восьми из девяти последних матчей гости не проигрывали, и при этом в семи из этих поединков было забито меньше 4,5 голов.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Ювентус» — «Севилья» за 5.00.