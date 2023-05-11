«Ювентус» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 1/2 финала Лиги Европы. Матч пройдет 11 мая, начало — в 22:00 мск. «Ювентус» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

На данный момент «Ювентус» находится на 2 месте в турнирной таблице Серии А. Правда, эту позицию туринцам еще предстоит сохранить, ведь конкуренты наступают на пятки.

Вот только с результативностью у команды есть сложности. В 34 матчах Серии А туринцы забили всего 52 мяча.

Коэффициенты матча Ювентус — Севилья 1X2Новым игрокам 1.753.505.20Бонус$9500

В своем предыдущем поединке «Ювентус» добыл викторию. На выезде «Старая Сеньора» уверенно переиграла крепкую «Аталанту» (0:2).

Все прогнозы на Лигу Европы

В кадровом плане у итальянцев относительный штиль. Основные исполнители на месте, и горят желанием побороться за победу в Лиге Европы.

«Ювентус» наверняка постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей. Итальянцы по игре выглядят мощнее соперника, да и на своем поле выступают отлично.

«Севилья»

«Севилья» проводит крайне неоднозначный сезон. В Примере команда докатилась до унизительной борьбы за выживание, пусть уже поднялась на 11 строчку.

Главным бичом команды в нынешнем сезоне являются тылы. В 33 матчах своего чемпионата в воротах «Севильи» побывало 49 мячей.

Свой последний поединок севильцы провели продуктивно. Дома был обыгран проблемный «Эспаньол» со счетом 3:2.

В кадровом плане у «Севильи» не все так безоблачно. Лазарет испанцев переполнен, но главные действующие лица, все же, на месте.

Гости наверняка будут стараться как можно эффективнее сыграть на контратаках. Да и вообще, не стоит забывать, что «Севилья» давно зарекомендовала себя, как специалист по Лиге Европы.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.75.

На викторию «Севильи» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.60.

Севильцы традиционно прекрасно выступают в Лиге Европы, и вполне способны обескуражить «Ювентус» уже в первой встрече .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Севильи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют в 1 тайме за 6.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.