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    «Севилья» обескуражит «Старую Сеньору»

    «Ювентус» — «Севилья». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги Европы 11 мая 2023 года

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    Адриен Рабьо
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 1/2 финала Лиги Европы. Матч пройдет 11 мая, начало — в 22:00 мск. «Ювентус» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 11 Мая 2023 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    «Ювентус»

    На данный момент «Ювентус» находится на 2 месте в турнирной таблице Серии А. Правда, эту позицию туринцам еще предстоит сохранить, ведь конкуренты наступают на пятки.

    Вот только с результативностью у команды есть сложности. В 34 матчах Серии А туринцы забили всего 52 мяча.

    Коэффициенты матча Ювентус — Севилья

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  • 1.753.505.20Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке «Ювентус» добыл викторию. На выезде «Старая Сеньора» уверенно переиграла крепкую «Аталанту» (0:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В кадровом плане у итальянцев относительный штиль. Основные исполнители на месте, и горят желанием побороться за победу в Лиге Европы.

    «Ювентус» наверняка постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей. Итальянцы по игре выглядят мощнее соперника, да и на своем поле выступают отлично.

    «Севилья»

    «Севилья» проводит крайне неоднозначный сезон. В Примере команда докатилась до унизительной борьбы за выживание, пусть уже поднялась на 11 строчку.

    Главным бичом команды в нынешнем сезоне являются тылы. В 33 матчах своего чемпионата в воротах «Севильи» побывало 49 мячей.

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  • 08/05/2023

    • Свой последний поединок севильцы провели продуктивно. Дома был обыгран проблемный «Эспаньол» со счетом 3:2.

    В кадровом плане у «Севильи» не все так безоблачно. Лазарет испанцев переполнен, но главные действующие лица, все же, на месте.

    Гости наверняка будут стараться как можно эффективнее сыграть на контратаках. Да и вообще, не стоит забывать, что «Севилья» давно зарекомендовала себя, как специалист по Лиге Европы.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Севильи» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.60.

    Севильцы традиционно прекрасно выступают в Лиге Европы, и вполне способны обескуражить «Ювентус» уже в первой встрече.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Севильи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют в 1 тайме за 6.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ювентус» — «Севилья»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на футбол. «Севилья» обескуражит «Старую Сеньору»
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