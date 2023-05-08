В 33-м туре чемпионата Турции «Галатасарай» дома примет «Истанбул Башакшехир». Встреча состоится 8 мая в 20:00 мск. «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

Команда является главным претендентом на чемпионский титул. В настоящий момент «Львы» занимают первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В активе коллектива из столицы Турции 70 очков.

«Галатасарай» на три пункта опережает второй «Фенербахче» и на пять баллов обгоняет третий «Бешикташ». Именно эти клубы является главными конкурентами подопечных Окана Бурука.

Стамбульцы недавно вылетели из Кубка Турции. Они достаточно неожиданно уступили нынешнему сопернику (2:3) в четвертьфинале. Но есть от этого и плюс — теперь команда может сосредоточиться на выступлении в Суперлиге.

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В последних двух поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, коллектив не выиграл при одном поражении, поэтому можно сказать, что он переживает спад.

«Истанбул Башакшехир»

Команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. Сейчас «Истанбул Башакшехир» занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги.

За попадание в призеры стамбульцы уже не поборются. Да и забивает команда относительно немного: 44 мяча в 30 матчах.

В своем последнем поединке клуб хорошо себя проявил. На своем поле в первом матче полуфинала Кубка Турции был миниально обыгран «Анкарагюджю» (1:0).

В последних трех поединках во всех турнирах коллектив одержал победы, поэтому вполне способен продолжить безвыигрышную серию соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры все же считают фаворитом «Галатасарай», коэффициент на победу которого равен 1,40. Успех «Истанбула» оценивается в 6,88, ничья — в 4,72.

В двух последних матчах хозяева не выиграли, тогда как в трех последних поединках гости выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Истанбул» не проиграет за 2,93.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,80, ведь в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника.