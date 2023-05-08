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    Продолжит ли «Истанбул» спад «Галатасарая»?

    «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир». Ставка (к. 2.93) и прогноз на Суперлигу 8 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир»
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    «Галатасарай» не выиграл два последних матча
    В 33-м туре чемпионата Турции «Галатасарай» дома примет «Истанбул Башакшехир». Встреча состоится 8 мая в 20:00 мск. «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 08 Мая 2023 года

    «Галатасарай»

    Команда является главным претендентом на чемпионский титул. В настоящий момент «Львы» занимают первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В активе коллектива из столицы Турции 70 очков.

    «Галатасарай» на три пункта опережает второй «Фенербахче» и на пять баллов обгоняет третий «Бешикташ». Именно эти клубы является главными конкурентами подопечных Окана Бурука.

    Стамбульцы недавно вылетели из Кубка Турции. Они достаточно неожиданно уступили нынешнему сопернику (2:3) в четвертьфинале. Но есть от этого и плюс — теперь команда может сосредоточиться на выступлении в Суперлиге.

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    В последних двух поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, коллектив не выиграл при одном поражении, поэтому можно сказать, что он переживает спад.

    «Истанбул Башакшехир»

    Команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. Сейчас «Истанбул Башакшехир» занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги.

    За попадание в призеры стамбульцы уже не поборются. Да и забивает команда относительно немного: 44 мяча в 30 матчах.

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    • В своем последнем поединке клуб хорошо себя проявил. На своем поле в первом матче полуфинала Кубка Турции был миниально обыгран «Анкарагюджю» (1:0).

    В последних трех поединках во всех турнирах коллектив одержал победы, поэтому вполне способен продолжить безвыигрышную серию соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры все же считают фаворитом «Галатасарай», коэффициент на победу которого равен 1,40. Успех «Истанбула» оценивается в 6,88, ничья — в 4,72.

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    В двух последних матчах хозяева не выиграли, тогда как в трех последних поединках гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Истанбул» не проиграет за 2,93.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,80, ведь в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника.

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    «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (2.93), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Истанбул» спад «Галатасарая»?
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