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    Успешная гастроль «Алании»?

    «СКА-Хабаровск» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, Первая лига, 6 мая 2023 года

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    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 мая, начало — в 09:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Мая 2023 года
    СКА-Хабаровск
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    «СКА-Хабаровск»

    Хабаровчанам стыки уже не светят. Команда Романа Шаронова растеряла слишком много очков на всей турнирной дистанции.

    Нынешнее 12 место в таблице — явный провал клуба, ставившего перед собой задачу повыситься в классе. Да и выиграли армейцы лишь в 9 матчах.

    Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Алания

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    В своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. На выезде «СКА-Хабаровск» по всем статьям уступил «Рубину» (3:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Весной хабаровчане еще не выиграли ни разу. Последняя виктория была добыта еще полгода назад, а точнее, в ноябре.

    «СКА-Хабаровск» явно планирует дать бой одному из лидеров первенства. Правда, пока непонятно, за счет чего команда Шаронова выберется из пике.

    «Алания»

    «Алания» борется за прямое повышение в классе. Отставание от заветной 2 позиции составляет 5 очков за 5 туров до финиша.

    Под руководством Олега Василенко «барсы» несколько улучшили свои результаты. Как минимум, уже нет откровенных провалов в игре.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Алания» в родных стенах нанесла поражение тульскому «Арсеналу» (2:1).

    До того владикавказцы минимально одолели упертый «Шинник». Да и вообще, Василенко способен выжать их подопечных максимум.

    В этой встрече «Алания» явно намерена взять 3 очка. Даже учитывая всю традиционную сложность набора очков в Хабаровске, гости будут активны в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 2.33.

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    На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 3.07, ничья оценена — в 3.18.

    Хабаровчане находятся в глубочайшем кризисе, тогда как «Алания» явно прибавила в игре и результатах.

    Наш прогноз — Победа «Алании». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.

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    «СКА-Хабаровск» — «Алания»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. Успешная гастроль «Алании»?
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