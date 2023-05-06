«СКА-Хабаровск»
Хабаровчанам стыки уже не светят. Команда Романа Шаронова растеряла слишком много очков на всей турнирной дистанции.
Нынешнее 12 место в таблице — явный провал клуба, ставившего перед собой задачу повыситься в классе. Да и выиграли армейцы лишь в 9 матчах.
Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Алания
В своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. На выезде «СКА-Хабаровск» по всем статьям уступил «Рубину» (3:1).
Весной хабаровчане еще не выиграли ни разу. Последняя виктория была добыта еще полгода назад, а точнее, в ноябре.
«СКА-Хабаровск» явно планирует дать бой одному из лидеров первенства. Правда, пока непонятно, за счет чего команда Шаронова выберется из пике.
«Алания»
«Алания» борется за прямое повышение в классе. Отставание от заветной 2 позиции составляет 5 очков за 5 туров до финиша.
Под руководством Олега Василенко «барсы» несколько улучшили свои результаты. Как минимум, уже нет откровенных провалов в игре.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Алания» в родных стенах нанесла поражение тульскому «Арсеналу» (2:1).
До того владикавказцы минимально одолели упертый «Шинник». Да и вообще, Василенко способен выжать их подопечных максимум.
В этой встрече «Алания» явно намерена взять 3 очка. Даже учитывая всю традиционную сложность набора очков в Хабаровске, гости будут активны в атаке.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 2.33.
На викторию «СКА-Хабаровска» дают — 3.07, ничья оценена — в 3.18.
Наш прогноз — Победа «Алании». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.11.