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    «Ростов» наберет очки в матче с «Факелом»

    «Ростов» — «Факел». Ставки (к. 1.75) и прогноз на РПЛ 6 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Факел»
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    Николай Комличенко
    В 26-м туре чемпионата России «Ростов» примет «Факел». Встреча запланирована на 6 мая 19:00 мск. «Ростов» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Мая 2023 года
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    •  Ростов 19:00 Факел Факел
  • Россия. Премьер-лига
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    «Ростов»

    Несмотря на потерю 6 очков в последних 4 турах, «Ростов» остается вторым в таблице. В его активе 50 очков, однако «Спартак» находится уже в одном пункте, а ЦСКА отстает на 2 балла.

    Под потерей очков подразумеваются ничьи. Команда Валерия Карпина добыла по одному пункту в матчах с «Зенитом» (0:0) и «Спартаком» (1:1). В последнем случае была упущена победа в самой концовке встречи. Также «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2).

    Коэффициенты матча Ростов — Факел

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    В придачу ко всем вышеперечисленным результатам «сельмаши» победили «Урал» со счетом 3:1. В целом беспроигрышная серия хозяев в РПЛ составляет 7 поединков.

    Все прогнозы на РПЛ

    Прошлый матч из-за перебора желтых пропустил Хорен Байрамян. Он вернется в предстоящем поединке. Травмированы Дмитрий Полоз, Евгений Чернов и Николай Поярков.

    «Факел»

    В последнем туре гости показали, что их стоит опасаться. Они обыграли «Динамо», причем на его поле. Счет в матче составил 2:0 в пользу воронежцев.

    Так «Факел» реабилитировался за 3 поражения и ничью в виде безвыигрышной серии. Причем она действительно выдалась неудачной, так как гости всего дважды смогли поразить ворота соперника за этот отрезок сезона.

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  • 02/05/2023

    • «Факел» потерпел сухие поражения в матчах с ЦСКА и «Торпедо». В обоих случаях результат был один — 0:2 в пользу соперника. Далее была ничья с «Ахматом» (1:1), а затем команда проиграла 1:3 «Оренбургу».

    В турнирной таблице «Факел» занимает 14-е место, имея в своем активе 21 набранное очко.

    Прогноз и ставки

    Ожидаемо «Ростов» выступает в роли фаворита поединка. Котировки составляют 1.75 и 4.90 соответственно.

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    За исключением ничьи с «Оренбургом», «Ростов» провел несколько отличных матчей. В этот раз команде Валерия Карпина снова нужно набрать очки, причем через победу, чтобы не отдать второе место в таблице «Спартаку».

    «Факел» ужасно играет дома, так что шансы у «сельмашей» высокие«. В этом сезоне воронежцы» выиграли в чужих стенах только раз. «Ростов» выиграл 2 из трех последних домашних матчей. Он выиграет и в этот раз.

    В матче будет достаточно голов. Матчи не с топ-командами у «Ростова» получаются результативными. Тотал больше 2.5 был в играх с «Торпедо», «Оренбургом» и «Уралом». Ставка — ТБ 2.5 за 1.90.

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    «Ростов» — «Факел»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. «Ростов» наберет очки в матче с «Факелом»
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