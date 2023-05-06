В 26-м туре чемпионата России «Ростов» примет «Факел». Встреча запланирована на 6 мая 19:00 мск. «Ростов» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Несмотря на потерю 6 очков в последних 4 турах, «Ростов» остается вторым в таблице. В его активе 50 очков, однако «Спартак» находится уже в одном пункте, а ЦСКА отстает на 2 балла.

Под потерей очков подразумеваются ничьи. Команда Валерия Карпина добыла по одному пункту в матчах с «Зенитом» (0:0) и «Спартаком» (1:1). В последнем случае была упущена победа в самой концовке встречи. Также «Ростов» сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2).

Коэффициенты матча Ростов — Факел 1X2Новым игрокам 1.723.754.90Бонус$9500

В придачу ко всем вышеперечисленным результатам «сельмаши» победили «Урал» со счетом 3:1. В целом беспроигрышная серия хозяев в РПЛ составляет 7 поединков.

Все прогнозы на РПЛ

Прошлый матч из-за перебора желтых пропустил Хорен Байрамян. Он вернется в предстоящем поединке. Травмированы Дмитрий Полоз, Евгений Чернов и Николай Поярков.

«Факел»

В последнем туре гости показали, что их стоит опасаться. Они обыграли «Динамо», причем на его поле. Счет в матче составил 2:0 в пользу воронежцев.

Так «Факел» реабилитировался за 3 поражения и ничью в виде безвыигрышной серии. Причем она действительно выдалась неудачной, так как гости всего дважды смогли поразить ворота соперника за этот отрезок сезона.

«Факел» потерпел сухие поражения в матчах с ЦСКА и «Торпедо». В обоих случаях результат был один — 0:2 в пользу соперника. Далее была ничья с «Ахматом» (1:1), а затем команда проиграла 1:3 «Оренбургу».

В турнирной таблице «Факел» занимает 14-е место, имея в своем активе 21 набранное очко.

Прогноз и ставки

Ожидаемо «Ростов» выступает в роли фаворита поединка. Котировки составляют 1.75 и 4.90 соответственно.

За исключением ничьи с «Оренбургом», «Ростов» провел несколько отличных матчей. В этот раз команде Валерия Карпина снова нужно набрать очки, причем через победу, чтобы не отдать второе место в таблице «Спартаку».

«Факел» ужасно играет дома, так что шансы у «сельмашей» высокие«. В этом сезоне воронежцы» выиграли в чужих стенах только раз. «Ростов» выиграл 2 из трех последних домашних матчей. Он выиграет и в этот раз.

В матче будет достаточно голов. Матчи не с топ-командами у «Ростова» получаются результативными. Тотал больше 2.5 был в играх с «Торпедо», «Оренбургом» и «Уралом». Ставка — ТБ 2.5 за 1.90.