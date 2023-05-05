«Перуджа»
За три тура до финиша второго итальянского дивизиона «Перуджа» с 36 очками идет в зоне прямого вылета, но от безопасной позиции ее отделяют всего лишь два пункта.
«Грифоны» смогли победить только в одной игре чемпионата из десяти последних. Помимо этой виктории, в этот период они расписали четыре мировые и пять встреч проиграли.
К данному же поединку «красно-белые» подходят с 6-матчевой безвыигрышной серией, в которой поровну разделили ничьи и фиаско. В двух минувших турах они поделили очки с соседями по турнирке — дома 0:0 с «Козенцей» и 1:1 в гостях со СПАЛом.
В родных стенах «Перуджа» за прошлые 11 игр проиграла только дважды при пяти мировых и четырех выигрышах.Однако вот уже как пять матчей подряд дома она не побеждает, дважды уступив за этот период.
«Кальяри»
«Кальяри» же ведет борьбу за повышение в классе. На прямое повышение команда не претендует, а вот в зоне плей-офф должна финишировать. Сейчас клуб идет шестым, опережая на пять пунктов девятую строку.
Островитяне в минувшем туре первенства на своем поле смогли добыть победу, одолев коллектив из второй части турнирки «Тернану» на своем поле со счетом 2:1.
И данной викторией сардинцы прервали свою 4-матчевую серию без выигрышей, где трижды сыграли вничью и раз проиграли. Причем это фиаско стал единственным за последние 12 встреч чемпионата.
«Кальяри» слабо выступает вне родных стен в этом сезоне, выиграв всего лишь два поединка из 17 проведенных при девяти мировых исходах и шести поражениях.
«Кальяри» выиграл у «Перужди» в последних двух очных матчах, но каждый раз в родных стенах по 3:2.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Кальяри» предлагают — 2.45.
На викторию «Перуджи» дают — 3.20, ничья оценена — в 2.90.
В первую очередь от этого поединка стоит ждать обмена голами, ведь обе команды отсиживаться в обороне точно не будут исходя из их турнирной ситуации.
И в то же время прогнозируем, что поединок победителя не выявит, так как обе стороны будут не против пополнить свой очковый запас.