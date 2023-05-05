5 мая в стартовом поединке 36-го тура второго итальянского дивизиона (Серия Б) «Перуджа» на своем поле сыграет против «Кальяри». Начало — в 21:30 по мск. «Перуджа» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Перуджа»

За три тура до финиша второго итальянского дивизиона «Перуджа» с 36 очками идет в зоне прямого вылета, но от безопасной позиции ее отделяют всего лишь два пункта.

«Грифоны» смогли победить только в одной игре чемпионата из десяти последних. Помимо этой виктории, в этот период они расписали четыре мировые и пять встреч проиграли.

К данному же поединку «красно-белые» подходят с 6-матчевой безвыигрышной серией, в которой поровну разделили ничьи и фиаско. В двух минувших турах они поделили очки с соседями по турнирке — дома 0:0 с «Козенцей» и 1:1 в гостях со СПАЛом.

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В родных стенах «Перуджа» за прошлые 11 игр проиграла только дважды при пяти мировых и четырех выигрышах.Однако вот уже как пять матчей подряд дома она не побеждает, дважды уступив за этот период.

«Кальяри»

«Кальяри» же ведет борьбу за повышение в классе. На прямое повышение команда не претендует, а вот в зоне плей-офф должна финишировать. Сейчас клуб идет шестым, опережая на пять пунктов девятую строку.

Островитяне в минувшем туре первенства на своем поле смогли добыть победу, одолев коллектив из второй части турнирки «Тернану» на своем поле со счетом 2:1.

И данной викторией сардинцы прервали свою 4-матчевую серию без выигрышей, где трижды сыграли вничью и раз проиграли. Причем это фиаско стал единственным за последние 12 встреч чемпионата.

«Кальяри» слабо выступает вне родных стен в этом сезоне, выиграв всего лишь два поединка из 17 проведенных при девяти мировых исходах и шести поражениях.

«Кальяри» выиграл у «Перужди» в последних двух очных матчах, но каждый раз в родных стенах по 3:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Кальяри» предлагают — 2.45.

На викторию «Перуджи» дают — 3.20, ничья оценена — в 2.90.

В первую очередь от этого поединка стоит ждать обмена голами, ведь обе команды отсиживаться в обороне точно не будут исходя из их турнирной ситуации.

И в то же время прогнозируем, что поединок победителя не выявит, так как обе стороны будут не против пополнить свой очковый запас.