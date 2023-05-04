«Ворскла» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 24-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 4 мая, начало — в 15:00 мск. «Ворскла» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ворскла»

«Ворскла» сражается за попадание в еврокубки. Вот только ряд очковых потерь держат команду Виктора Скрипника на 7 позиции.

Полтавчане имеют сложности с надежностью тылов. В 23 матчах «Ворскла» пропустила в свои ворота 31 раз.

В минувшем туре УПЛ «Ворскла» потеряла 2 очка. На выезде команда Скрипника упустила победу над «Рухом» (1:1).

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Более того, в том поединке был удален ведущий центрбек Сергей Яворский. Теперь он пропустит отчетный поединок.

В этой встрече хозяева наверняка будут пытаться разжиться хотя бы баллом. Вот только стабильности в игре полтавчан нет, да и слишком она зависит от формы лидера Таулянта Сефери.

«Динамо» Киев

Нынешний сезон для динамовцев проходит крайне неудачно. Перестройка команды проходит прямо по ходу чемпионата, и в составе много молодежи.

Особенно убого выглядит атака команды. В 23 матчах УПЛ игроки «Динамо» Киев настреляли всего 34 мяча.

Киевляне проиграли уже 5 раз. Да и вообще, игра динамовцев вызывала и вызывает ряд вопросов.

В минувшем туре чемпионата киевляне добыли 3 очка. Дебют на тренерском мостике Александра Шовковского, пока временно заменяющего Мирчу Луческу, принес победу над «Металлистом» (1:3).

Динамовцы явно постараются активно сыграть в атаке. Киевляне сражаются за медали, да и пора бы вернуться на забивной путь лидеру команды Виталию Буяльскому.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.75.

На викторию «Ворсклы» дают — 4.32, ничья оценена — в 4.10.

Киевляне наверняка начнут встречу с активных атак , и наверняка быстро добьются своего.

Наш прогноз — Победа «Динамо» Киев в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.