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    Киевляне начнут без предисловий

    «Ворскла» — «Динамо» Киев. Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, УПЛ, 4 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ворскла» — «Динамо» Киев
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    Денис Попов
    «Ворскла» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 24-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 4 мая, начало — в 15:00 мск. «Ворскла» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 04 Мая 2023 года
    Ворскла
  • Полтава
    •  Ворскла 15:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
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    «Ворскла»

    «Ворскла» сражается за попадание в еврокубки. Вот только ряд очковых потерь держат команду Виктора Скрипника на 7 позиции.

    Полтавчане имеют сложности с надежностью тылов. В 23 матчах «Ворскла» пропустила в свои ворота 31 раз.

    В минувшем туре УПЛ «Ворскла» потеряла 2 очка. На выезде команда Скрипника упустила победу над «Рухом» (1:1).

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    Более того, в том поединке был удален ведущий центрбек Сергей Яворский. Теперь он пропустит отчетный поединок.

    В этой встрече хозяева наверняка будут пытаться разжиться хотя бы баллом. Вот только стабильности в игре полтавчан нет, да и слишком она зависит от формы лидера Таулянта Сефери.

    «Динамо» Киев

    Нынешний сезон для динамовцев проходит крайне неудачно. Перестройка команды проходит прямо по ходу чемпионата, и в составе много молодежи.

    Особенно убого выглядит атака команды. В 23 матчах УПЛ игроки «Динамо» Киев настреляли всего 34 мяча.

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    • Киевляне проиграли уже 5 раз. Да и вообще, игра динамовцев вызывала и вызывает ряд вопросов.

    В минувшем туре чемпионата киевляне добыли 3 очка. Дебют на тренерском мостике Александра Шовковского, пока временно заменяющего Мирчу Луческу, принес победу над «Металлистом» (1:3).

    Динамовцы явно постараются активно сыграть в атаке. Киевляне сражаются за медали, да и пора бы вернуться на забивной путь лидеру команды Виталию Буяльскому.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.75.

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    На викторию «Ворсклы» дают — 4.32, ничья оценена — в 4.10.

    Киевляне наверняка начнут встречу с активных атак, и наверняка быстро добьются своего.

    Наш прогноз — Победа «Динамо» Киев в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.22.

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    «Ворскла» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на футбол. Киевляне начнут без предисловий
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