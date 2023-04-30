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    «Монако» — «Монпелье». Ставки (к. 1.90) и прогноз на Лигу 1 30 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Монпелье»
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    Игроки «Монако»
    В 33-м туре чемпионата Франции «Монако» примет «Монпелье». Встреча назначена на 30 апреля 14:00 мск. «Монако» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 30 Апреля 2023 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 14:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    В прошлом туре «монегаски» прервали свою серию без поражений и проиграли «Лансу» со счетом 0:3. До этого хозяева не проигрывали на протяжении 4 поединков — 3 победы и ничья.

    Клуб обыграл «Аяччо» 2:0 и устроил перестрелку со «Страсбургом» (4:3). Затем у «Монако» была результативная ничья с «Нантом» (2:2) и победа над «Лорьяном» (3:1).

    Коэффициенты матча Монако — Монпелье

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    При любом раскладе «Монако» останется на 4-м месте в турнирной таблице. У него 61 очко. Пока что команда вне зоны досягаемости конкурентов, но также она никак не сможет обогнать впереди идущий «Ланс».

    Все прогнозы на Лигу 1

    В лазарете у хозяев Маланг Сарр и Бриль Эмболо. Ожидается, что после болезни вернется Александр Головин.

    «Монпелье»

    Гости подходят к матчу после минимальной победы над «Ренном». Она стала для команды первой в апреле. Ранее «Монпелье» потерпел два поражения подряд.

    «Паладины» проиграли «Тулузе» и «Лиллю», причем в обоих случаях с одинаковым результатом 1:2. Предшествовала этим результатам ничья с «Марселем» (1:1).

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    • «Монпелье» занимает 13-е место в таблице. У него 40 очков. Даже в случае поражения гости не опустятся ниже.

    Максим Эстеве, Тео Сен-Лус и Бени Макуана — травмированные футболисты в составе «Монпелье».

    Прогноз и ставка

    Эксперты дают больше шансов «Монако». На его победу можно поставить с котировкой 1.50. Победа «Монпелье» оценена коэффициентом 6.00. На ничью выставлен коэффициент 4.70.

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    Матчи с участием «Монако» часто заканчиваются результативно. Ни в одном из последних четырех поединков тотал не опускался ниже трех.

    Можно взять вариант ставки с подстраховкой на тотал больше 3 за 1.90.

    «Монако» выиграл два домашних матча подряд. В первом круге он обыграл «Монпелье» со счетом 2:0. С учетом результативности предлагается ставка на двойной исход с победой «Монако» + тотал больше 2.5 за 2.01.

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    «Монако» — «Монпелье»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на футбол. Высокая результативность гарантирована
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