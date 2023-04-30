«Монако»
В прошлом туре «монегаски» прервали свою серию без поражений и проиграли «Лансу» со счетом 0:3. До этого хозяева не проигрывали на протяжении 4 поединков — 3 победы и ничья.
Клуб обыграл «Аяччо» 2:0 и устроил перестрелку со «Страсбургом» (4:3). Затем у «Монако» была результативная ничья с «Нантом» (2:2) и победа над «Лорьяном» (3:1).
Коэффициенты матча Монако — Монпелье
При любом раскладе «Монако» останется на 4-м месте в турнирной таблице. У него 61 очко. Пока что команда вне зоны досягаемости конкурентов, но также она никак не сможет обогнать впереди идущий «Ланс».
В лазарете у хозяев Маланг Сарр и Бриль Эмболо. Ожидается, что после болезни вернется Александр Головин.
«Монпелье»
Гости подходят к матчу после минимальной победы над «Ренном». Она стала для команды первой в апреле. Ранее «Монпелье» потерпел два поражения подряд.
«Паладины» проиграли «Тулузе» и «Лиллю», причем в обоих случаях с одинаковым результатом 1:2. Предшествовала этим результатам ничья с «Марселем» (1:1).
«Монпелье» занимает 13-е место в таблице. У него 40 очков. Даже в случае поражения гости не опустятся ниже.
Максим Эстеве, Тео Сен-Лус и Бени Макуана — травмированные футболисты в составе «Монпелье».
Прогноз и ставка
Эксперты дают больше шансов «Монако». На его победу можно поставить с котировкой 1.50. Победа «Монпелье» оценена коэффициентом 6.00. На ничью выставлен коэффициент 4.70.
Матчи с участием «Монако» часто заканчиваются результативно. Ни в одном из последних четырех поединков тотал не опускался ниже трех.
Можно взять вариант ставки с подстраховкой на тотал больше 3 за 1.90.
«Монако» выиграл два домашних матча подряд. В первом круге он обыграл «Монпелье» со счетом 2:0. С учетом результативности предлагается ставка на двойной исход с победой «Монако» + тотал больше 2.5 за 2.01.