«Фулхэм» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 16:00 мск. «Фулхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

Эта команда не сражается за выживание, что уже немало для «дачников». Нынешнее 10 место можно считать успехом.

«Фулхэм» в 32 матчах выиграл и проиграл по 13 раз. Да и показатели у лондонцев средние, и выше 8 места команда не запрыгнет.

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Минувший тур не принес команде зачетных баллов. На выезде «коттеджеры» с минимальным счетом уступили «Астон Вилле».

Все прогнозы на АПЛ

Матчи с «Манчестер Сити» для команды традиционно складываются крайне сложно. Лондонцы регулярно проигрывают более авторитетному оппоненту.

В этой встрече хозяева явно будут пытаться разжиться очками. Дать бой фавориту чемпионата лондонцы вполне способны.

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы сейчас на коне. Похоже, чемпионский титул от «Манчестер Сити» уже никуда не денется.

Отставание от «Арсенала» составляет всего 2 очка. Но главное, у команды Гвардиолы еще есть 2 матча в запасе.

Минувший тур АПЛ принес команде важнейшую викторию. «Манчестер Сити» в родных стенах переиграл главного конкурента «Арсенал» (4:1).

Сейчас команда Гвардиолы находится в отличных кондициях. Эрлинг Холанн настрелял уже 33 мяча в чемпионате.

В матче первого круга «Манчестер Сити» переиграл лондонцев (2:1). Да и вообще, команда на голову сильнее соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.25.

На викторию «Фулхэма» дают — 12.00, ничья оценена — в 5.75.

Гости имеют в своем составе сильных атакующих исполнителей , которые наверняка снова проявят себя в этой встрече.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Фора «Манчестер Сити» -2.5 за 2.75.