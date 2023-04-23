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    Смогут ли ЦСКА и «Локомотив» выявить сильнейшего?

    ЦСКА — «Локомотив». Ставка (к. 3.75) и прогноз на футбол, чемпионат России, 23 апреля 2023 года

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    ЦСКА — «Локомотив»
    23 апреля в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги московский ЦСКА на своем поле сыграет против столичного «Локомотива». Начало поединка намечено на 19:30 мск ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Апреля 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    ЦСКА

    Москвичи в последнее время набрали хороший ход и борются за медали текущего сезона. В настоящий момент команда из столицы России занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе «армейцев» 44 очка.

    Столичная команда лишь на один пункт отстает от «Спартака» и на два от «Ростова», поэтому вся борьба за топ-2 еще впереди. Достать лидирующий «Зенит» «красно-синим» будет крайне тяжело. «Динамо» и «Краснодар» также находятся на приличном отставании от московского коллектива.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Локомотив

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    Также ЦСКА продолжает борьбу в Кубке России. Армейская команда уже пробилась в финал Пути РПЛ турнира, где в первом матче на своем поле сыграла вничью с «Уралом» из Екатеринбурга (1:1). Подопечные Владимира Федотова вполне могут замахнуться на трофей.

    Все прогнозы на РПЛ

    В последних пяти играх РПЛ ЦСКА добыл пять побед. Повержены были «Урал» (2:1), «Химки» (3:0), «Факел» (2:0), «Зенит» (1:0) и «Крылья Советов» (4:0). Лишь до этого было поражение от «Сочи» (0:2).

    «Локомотив»

    «Железнодорожники» после зимнего перерыва явно преобразились и уже не являются претендентами на вылет. На данный момент московская команда занимает десятое место в турнирной таблице. В активе столичного коллектива 28 очков.

    «Локомотив» уже опережает зону переходных матчей на девять баллов, хотя сам там недавно находился. Подняться сильно вверх также будет проблематично, поэтому текущий сезон «красно-зеленые» будут доигрывать в качестве середняка, а уже в следующем претендовать на что-то большее.

    «Паровозы» стали показывать хороший футбол после прихода в команду нового главного тренера Михаила Галактионова, а также форварда Артема Дзюбы. Именно это усиление принесло свои плоды для «Локо».

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  • 19/04/2023

    • После возобновления сезона «Локомотив» провел шесть игр, из которых пять выиграл и одну проиграл. Победы были одержаны над «Оренбургом» (4:1), «Пари НН» (4:0), «Краснодаром» (3:2), «Ахматом» (1:0) и «Ростовом» (3:1).

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры считают фаворитом хозяев поля. На победу ЦСКА предлагают поставить за 1.85.

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    На викторию «Локомотива» дают 4.15, ничья оценена в 3.75.

    Обе команды сейчас показывают хороший футбол, поэтому поставим на то, что они сыграют вничью.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды в этом матче забьют.

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    ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка (3.75), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли ЦСКА и «Локомотив» выявить сильнейшего?
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