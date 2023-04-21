«Верона» сыграет на своем поле против «Болоньи» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 21:45 мск. «Верона» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Верона»

Команда сражается за выживание в Серии А. «Мастифы» ныне находятся на 18-м месте, отставая от спасительной 17-й позиции на три очка.

С атакой у команды явные проблемы, которые и тянут ее на дно. В 30 поединках «Верона» забила всего лишь 24 мяча.

Коэффициенты матча Верона — Болонья 1X2Новым игрокам 2.853.002.70Фрибет$40

Свой последний поединок коллектив провел удачно. Хозяева смогли сенсационно увезти очки из Неаполи, отобрав очки у лидера и без пяти минут чемпиона «Наполи» (0:0).

Все прогнозы на Серию А

Вот уже два матча кряду коллектив не знает поражений при одной победе, а проиграл в двух играх из шести последних, так что он действительно способен неприятно удивить любого соперника.

«Болонья»

Команда находится на скромном восьмом месте. Шансов на попадание в зону еврокубков мало, но они все еще есть.

Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Болоньи» в 30-ти матчах забили 39 мячей.

В своем предыдущем поединке команда не одержала победу, но все равно отобрала очки у чемпиона «Милана». Дома «россоблу» разошлись миром с «россонери» (1:1).

Коллектив не знает поражений пять поединков кряду, поэтому гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть, особенно в дуэли с одним из аутсайдеров.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Болонью», коэффициент на победу которого равен 2,68. Успех «Вероны» оценивается в 2,88, ничья — в 3,12.

Гости выиграли два из трех последних своих матчей.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Болонья» выиграет за 2,68.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,09, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.