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    Прервется ли беспроигрышная серия «Болоньи»?

    «Верона» — «Болонья». Ставка (к. 2.68) и прогноз на чемпионат Италии по футболу 21 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Верона» — «Болонья»
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    «Болонья» все еще претендует на еврокубки
    «Верона» сыграет на своем поле против «Болоньи» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 21:45 мск. «Верона» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Апреля 2023 года
    Верона
  • Верона
    •  Верона 21:45 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Верона»

    Команда сражается за выживание в Серии А. «Мастифы» ныне находятся на 18-м месте, отставая от спасительной 17-й позиции на три очка.

    С атакой у команды явные проблемы, которые и тянут ее на дно. В 30 поединках «Верона» забила всего лишь 24 мяча.

    Коэффициенты матча Верона — Болонья

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  • 2.853.002.70Фрибет$40
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    Свой последний поединок коллектив провел удачно. Хозяева смогли сенсационно увезти очки из Неаполи, отобрав очки у лидера и без пяти минут чемпиона «Наполи» (0:0).

    Все прогнозы на Серию А

    Вот уже два матча кряду коллектив не знает поражений при одной победе, а проиграл в двух играх из шести последних, так что он действительно способен неприятно удивить любого соперника.

    «Болонья»

    Команда находится на скромном восьмом месте. Шансов на попадание в зону еврокубков мало, но они все еще есть.

    Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Болоньи» в 30-ти матчах забили 39 мячей.

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    • В своем предыдущем поединке команда не одержала победу, но все равно отобрала очки у чемпиона «Милана». Дома «россоблу» разошлись миром с «россонери» (1:1).

    Коллектив не знает поражений пять поединков кряду, поэтому гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть, особенно в дуэли с одним из аутсайдеров.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Болонью», коэффициент на победу которого равен 2,68. Успех «Вероны» оценивается в 2,88, ничья — в 3,12.

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    Гости выиграли два из трех последних своих матчей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Болонья» выиграет за 2,68.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,09, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

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    «Верона» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на футбол. Прервется ли беспроигрышная серия «Болоньи»?
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