«Верона»
Команда сражается за выживание в Серии А. «Мастифы» ныне находятся на 18-м месте, отставая от спасительной 17-й позиции на три очка.
С атакой у команды явные проблемы, которые и тянут ее на дно. В 30 поединках «Верона» забила всего лишь 24 мяча.
Коэффициенты матча Верона — Болонья
Свой последний поединок коллектив провел удачно. Хозяева смогли сенсационно увезти очки из Неаполи, отобрав очки у лидера и без пяти минут чемпиона «Наполи» (0:0).
Вот уже два матча кряду коллектив не знает поражений при одной победе, а проиграл в двух играх из шести последних, так что он действительно способен неприятно удивить любого соперника.
«Болонья»
Команда находится на скромном восьмом месте. Шансов на попадание в зону еврокубков мало, но они все еще есть.
Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Болоньи» в 30-ти матчах забили 39 мячей.
В своем предыдущем поединке команда не одержала победу, но все равно отобрала очки у чемпиона «Милана». Дома «россоблу» разошлись миром с «россонери» (1:1).
Коллектив не знает поражений пять поединков кряду, поэтому гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть, особенно в дуэли с одним из аутсайдеров.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Болонью», коэффициент на победу которого равен 2,68. Успех «Вероны» оценивается в 2,88, ничья — в 3,12.
Гости выиграли два из трех последних своих матчей.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Болонья» выиграет за 2,68.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,09, ведь в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.