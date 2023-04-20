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    «Юнион» — «Байер». Ставки (к. 3.17) и прогноз на Лигу Европы 20 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Юнион» — «Байер»
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    В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Юнион» примет «Байер». Игра запланирована на 20 апреля 22:00 мск. В первой встрече была зафиксирована ничья 1:1. «Юнион» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 20 Апреля 2023 года
    Юнион
  • Брюссель
    •  Юнион 22:00 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Юнион»

    Хозяева сильно прибавили за пару последних лет. Как результат, они занимают 2-е место в чемпионате Бельгии и теперь борются за чемпионство. У них 72 очка, а отставание от лидера составляет всего 2 пункта. На данный момент в турнире «Юнион» имеет лучшую игровую форму среди всех команд.

    В последних матчах Высшей лиги Бельгии «Юнион» обыграл «Синт-Трейден» (2:1), сыграл вничью с «Гентом» (1:1) и победил «Серен» (2:1). Ничья с «Байером» стала для команды второй по счету в апреле.

    В прошлом раунде Лиги Европы хозяева прошли берлинский «Унион». Противостояние получилось богатым на голы. Первая игра завершилась ничьей 3:3, а во втором «Юнион» забил 3 подряд и выиграл с сухим счетом. Общий зачет составил 6:3 в пользу бельгийцев.

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    Брюссельцы выиграли 5 домашних матчей подряд с учетом всех турниров. Во всех пяти случаях команда забивала как минимум два гола за игру.

    «Байер»

    У леверкузенцев уже две ничьи подряд. После 1:1 с «Юнионом» коллектив разошелся нулевой мировой с «Вольфсбургом» в чемпионате Германии. Стоит отметить, что на выезде «Байер» не пропускает уже три матча подряд.

    Перед серией ничьих «фармацевты» победили «Айнтрахт» (3:1), разгромили «Шальке» (3:0) и даже достали «Баварию», выиграв у нее со счетом 2:1.

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    • «Байер» выиграл три матча плей-офф Лиги Европы подряд. В последнем раунде клуб встречался с «Ференцварошем». Обе встречи закончились с одинаковым счетом 2:0.

    У гостей есть серьезные кадровые потери. Травмированы полузащитник Эсекиэль Паласиос и форвард Патрик Шик. Также повреждение у вратаря Андрея Лунева.

    Прогноз и ставки

    Котировки на основное время такие: 3.60 на победу «Юниона», 3.55 на ничью и 2.09 на победу «Байера». Выход команд в следующий раунд оценивается котировками 2.46 и 1.58.

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    «Юнион» имеет убедительную победную серию дома и обыграть его в родных стенах будет крайне сложно. «Байер» выдал неубедительную серию ничьих и вряд ли сможет удивить соперника высокой реализацией.

    Счет 1:1 — неустойчивое положение. Команды сыграют в закрытый футбол и, скорее всего, все может решить один мяч. Первый тайм пройдет без голов, развязка наступит уже во втором. Забьет только одна из команд.

    Предлагается две ставки на выбор. Первая — Без голов в первом тайме, как и в прошлой игре (3.17). Вторая — обе забьют (нет) за 2.17.

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    «Юнион» — «Байер»: прогноз, ставка (3.17), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на футбол. Без голов в первом тайме?
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