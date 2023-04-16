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    Пошатнутся ли позиции «Унион Берлина» в топ-3?

    «Унион Берлин» — «Бохум». Ставка (к. 1.70) и прогноз на чемпионат Германии 16 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Унион Берлин» — «Бохум»
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    «Унион Берлин» занимает 3-е место
    «Унион Берлин» сыграет на своем поле против «Бохума» в рамках 28-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 18:30 мск. «Унион Берлин» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Апреля 2023 года
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    •  Унион 18:30 Бохум Бохум
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    «Унион Берлин»

    «Унион Берлин» находится на третьей строчке, набрав в 27-ми турах 51 очко. Отставание от «Баварии» — семь очков.

    Да, это факт — столичный клуб если не продолжает бороться за чемпионский титул, то по крайней мере сохраняет такую видимость, и уж точно претендует на путевку в Лигу чемпионов.

    Коэффициенты матча Унион — Бохум

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    Недавно «Унион» вылетел из Кубка Германии, уступив на выезде «Айнтрахту» (0:2), но в чемпионате у главной сенсации немецкого сезона все под контролем.

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    С учетом поражения от «Дортмунда» (1:2) в последнем туре Бундеслиги, сейчас у коллектива мини-серия из двух поражений кряду.

    «Бохум»

    Относительно недавно коллектив проиграл четыре раза подряд и вдобавок потерпел неудачу в Кубке Германии, уступив дортмундской «Боруссии» (1:2).

    Март «Бохум» начал поражением в матче с «Шальке» (0:2). Та же участь постигла команду в матчах с «Баварией» (0:3), «Вердером» (0:3) и «Фрайбургом» (0:2).

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    • Затем клуб, казалось бы, вышел на победную стезю, обыграв не только «Кельн» (2:0), но и «РБ Лейпциг» (1:0).

    Тем не менее, в двух последних матчах гости не выиграли при одной ничьей и одном поражении, поэтому находятся не в лучшей форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Унион Берлин», коэффициент на победу которого равен 1,62. Успех «Бохума» оценивается в 5,99, ничья — в 3,92.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,70.

    Еще один вариант ставки — «Бохум» выиграет 1-й тайм и матч 2,29 — все-таки хозяева поля считаются явным фаворитом.

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    «Унион Берлин» — «Бохум»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на футбол. Пошатнутся ли позиции «Унион Берлина» в топ-3?
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