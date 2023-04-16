«Унион Берлин» сыграет на своем поле против «Бохума» в рамках 28-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 18:30 мск. «Унион Берлин» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион Берлин»

«Унион Берлин» находится на третьей строчке, набрав в 27-ми турах 51 очко. Отставание от «Баварии» — семь очков.

Да, это факт — столичный клуб если не продолжает бороться за чемпионский титул, то по крайней мере сохраняет такую видимость, и уж точно претендует на путевку в Лигу чемпионов.

Коэффициенты матча Унион — Бохум 1X2Новым игрокам 1.603.856.10Фрибет$40

Недавно «Унион» вылетел из Кубка Германии, уступив на выезде «Айнтрахту» (0:2), но в чемпионате у главной сенсации немецкого сезона все под контролем.

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С учетом поражения от «Дортмунда» (1:2) в последнем туре Бундеслиги, сейчас у коллектива мини-серия из двух поражений кряду.

«Бохум»

Относительно недавно коллектив проиграл четыре раза подряд и вдобавок потерпел неудачу в Кубке Германии, уступив дортмундской «Боруссии» (1:2).

Март «Бохум» начал поражением в матче с «Шальке» (0:2). Та же участь постигла команду в матчах с «Баварией» (0:3), «Вердером» (0:3) и «Фрайбургом» (0:2).

Затем клуб, казалось бы, вышел на победную стезю, обыграв не только «Кельн» (2:0), но и «РБ Лейпциг» (1:0).

Тем не менее, в двух последних матчах гости не выиграли при одной ничьей и одном поражении, поэтому находятся не в лучшей форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Унион Берлин», коэффициент на победу которого равен 1,62. Успех «Бохума» оценивается в 5,99, ничья — в 3,92.

В четырех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,70.

Еще один вариант ставки — «Бохум» выиграет 1-й тайм и матч 2,29 — все-таки хозяева поля считаются явным фаворитом.