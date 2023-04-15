«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 17:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в АПЛ. На текущий момент «Вулверхэмптон» находится на 13 месте в таблице.

Вот только забивают «волки» чересчур редко. В 30 матчах АПЛ игроки команды сумели забить всего лишь 24 раза.

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В минувшем туре «Вулверхэмптон» добыл 3 очка. Дома команда с минимальным счетом переиграла кризисный «Челси».

Все прогнозы на АПЛ

Матчи с «Брентфордом» для команды традиционно складываются относительно удачно. Два из пяти очных поединков были выиграны при одном поражении.

В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. «Волкам» срочно нужно отдаляться от опасной зоны.

«Брентфорд»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. На текущий момент «Брентфорд» находится на 9 месте в турнирной таблице.

Причем лондонцы вряд ли поборются за еврокубки, пусть и вылет команде не грозит. Такой себе середняк, которого можно считать крепким.

Минувший тур чемпионата принес команде разочарование. «Брентфорд» в родных стенах уступил «Ньюкаслу» (1:2).

Эта коллизия стала для лондонцев второй кряду. Более того, без побед команда обходится уже ровно месяц.

«Брентфорд» явно едет в гости с целью добыть хотя бы балл. Лондонцы неплохо атакуют, к тому же мотивированы прервать свою серию неудач.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вулверхэмптона» предлагают — 2.55.

На викторию «Брентфорда» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.10.

«Волки» постараются отдалить от опасной зоны как можно на большее расстояние, и уж точно будут активно атаковать .

Наш прогноз — Победа «Вулверхэмптона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.