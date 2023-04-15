ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Челси»ЛЧ. Ожидаемый успех «Реала», внезапные фиаско «Баварии» и «Наполи» Садио МанеПадение Садио Мане: от символа «Ливерпуля» до проблемы «Баварии» ЦСКА — чемпион ЗападаПровел великий матч в Питере и добил соперника в Москве. ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Отдалятся ли «волки» от опасной зоны?

    «Вулверхэмптон» — «Брентфорд». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, АПЛ, 15 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Вулверхэмптон Прогнозы на Брентфорд Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Брентфорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниэл Поденсе
    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 17:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Апреля 2023 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 17:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
    •

    «Вулверхэмптон»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в АПЛ. На текущий момент «Вулверхэмптон» находится на 13 месте в таблице.

    Вот только забивают «волки» чересчур редко. В 30 матчах АПЛ игроки команды сумели забить всего лишь 24 раза.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Брентфорд

    1X2Новым игрокам
  • 2.503.202.95Фрибет$40
    •

    В минувшем туре «Вулверхэмптон» добыл 3 очка. Дома команда с минимальным счетом переиграла кризисный «Челси».

    Все прогнозы на АПЛ

    Матчи с «Брентфордом» для команды традиционно складываются относительно удачно. Два из пяти очных поединков были выиграны при одном поражении.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. «Волкам» срочно нужно отдаляться от опасной зоны.

    «Брентфорд»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. На текущий момент «Брентфорд» находится на 9 месте в турнирной таблице.

    Причем лондонцы вряд ли поборются за еврокубки, пусть и вылет команде не грозит. Такой себе середняк, которого можно считать крепким.

  • Осимхен, Рамуш и еще семь центрфорвардов для «Челси»
  • Летом «Челси» предстоит решить серьезную проблему — команде срочно нужен классный центральный нападающий
  • 12/04/2023

    • Минувший тур чемпионата принес команде разочарование. «Брентфорд» в родных стенах уступил «Ньюкаслу» (1:2).

    Эта коллизия стала для лондонцев второй кряду. Более того, без побед команда обходится уже ровно месяц.

    «Брентфорд» явно едет в гости с целью добыть хотя бы балл. Лондонцы неплохо атакуют, к тому же мотивированы прервать свою серию неудач.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вулверхэмптона» предлагают — 2.55.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Брентфорда» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.10.

    «Волки» постараются отдалить от опасной зоны как можно на большее расстояние, и уж точно будут активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Вулверхэмптона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.55. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Химнасия Ла-Плата
  • Футбол
  • Сегодня в 01:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Флорида — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Тампа — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Монреаль — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Коламбус — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Баффало — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Даллас — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Колорадо — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Чикаго — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аризона — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вулверхэмптон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. Отдалятся ли «волки» от опасной зоны?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры