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    Кто выиграет битву за жизнь в Бундеслиге?

    «Шальке» — «Герта». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 14 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Герта»
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    «Шальке» занимает последнее место
    14 апреля в 28-м туре немецкой Бундеслиги «Шальке» на своем поле сыграет против «Герты». Встреча начнется в 21:30 по мск. «Шальке» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Апреля 2023 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 21:30 Герта Герта
  • Берлин
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    «Шальке»

    Команда проваливает нынешний сезон, находясь в зоне вылета из Бундеслиги. «Шальке» занимает последнее 18-е место в турнирной таблице с 21-м баллом в активе.

    «Плуты» выиграли лишь 4 матча из 27-ми в нынешнем сезоне. Клуб имеет большие проблемы с результативностью, команда забила лишь 21 гол — это худший результат в лиге.

    Коэффициенты матча Шальке 04 — Герта

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    До спасительной 15-й позиции клуб отстает на пять очков, поэтому надежды на выживание все еще актуальны, но для этого архиважна победа в грядущем поединке.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    После серии из восьми побед кряду коллектив проиграла два последних матча кряду, где ни разу не забил, так что находится в плохой форме.

    «Герта»

    «Герта» занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрала 22 очка.

    «Герта» в первом матче после мартовского перерыва сыграла вничью с «Фрайбургом» (1:1). И это шикарный результат для гостевого матча с таким соперником.

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    • Отставание коллектива от спасительной 15-й позиции составляет четыре очка, так что он способен сохранить прописку в элите.

    Правда, безвыигрышная серия «Герты» составляет уже пять матчей при трех поражениях, так что ей будет непросто не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Шальке», коэффициент на победу которого равен 2,31. Успех «Герты» оценивается в 3,16, ничья — в 3,43.

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    В пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.

    Еще один вариант ставки — «Шальке» выиграет за 2,31, ведь шансы хозяев выиграть дома выглядят предпочтительнее.

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    «Шальке» — «Герта»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву за жизнь в Бундеслиге?
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