14 апреля в 28-м туре немецкой Бундеслиги «Шальке» на своем поле сыграет против «Герты». Встреча начнется в 21:30 по мск. «Шальке» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шальке»

Команда проваливает нынешний сезон, находясь в зоне вылета из Бундеслиги. «Шальке» занимает последнее 18-е место в турнирной таблице с 21-м баллом в активе.

«Плуты» выиграли лишь 4 матча из 27-ми в нынешнем сезоне. Клуб имеет большие проблемы с результативностью, команда забила лишь 21 гол — это худший результат в лиге.

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До спасительной 15-й позиции клуб отстает на пять очков, поэтому надежды на выживание все еще актуальны, но для этого архиважна победа в грядущем поединке.

Все прогнозы на Бундеслигу

После серии из восьми побед кряду коллектив проиграла два последних матча кряду, где ни разу не забил, так что находится в плохой форме.

«Герта»

«Герта» занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрала 22 очка.

«Герта» в первом матче после мартовского перерыва сыграла вничью с «Фрайбургом» (1:1). И это шикарный результат для гостевого матча с таким соперником.

Отставание коллектива от спасительной 15-й позиции составляет четыре очка, так что он способен сохранить прописку в элите.

Правда, безвыигрышная серия «Герты» составляет уже пять матчей при трех поражениях, так что ей будет непросто не проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Шальке», коэффициент на победу которого равен 2,31. Успех «Герты» оценивается в 3,16, ничья — в 3,43.

В пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,82.

Еще один вариант ставки — «Шальке» выиграет за 2,31, ведь шансы хозяев выиграть дома выглядят предпочтительнее.