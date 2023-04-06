«Перуджа» сыграет на своем поле с «Реджиной» в рамках 29-го тура итальянской Серии B. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 21:15 мск. «Перуджа» — «Реджина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Перуджа»

Команда находится в зоне стыковых матчей Серии B. «Перуджа», очевидно, проваливает нынешний сезон, находясь в шаге от вылета из второй итальянской лиги.

Команда выиграла всего 9 матчей из 30-и в нынешнем сезоне. «Перуджа» отстает от спасительного 15-го места лишь на 2 балла, но для сохранения прописки в лиге команде нужно чаще побеждать.

В последних 5-и матчах «Перуджа» выиграла лишь однажды, дважды сыграла вничью и столько же раз проиграла. За этот период команда забила 5 голов и столько же раз пропустила.

Все прогнозы на футбол

В предстоящем матче «Перуджа» встретится с командой из верхней части турнирной таблице «Реджиной». В нынешнем сезоне хозяева довольно слабо выступают на своем поле, выиграв всего 5 матчей из 14-и.

Несмотря на это, «Перуджа» не проиграла в последних 5-и домашних матчах, трижды сыграла вничью и два раза выиграла.

«Реджина»

Команда ведет борьбу за попадание в плей-офф чемпионата Италии. «Реджина» находится на 8-м месте, которое является границей зоны плей-офф. «Палермо», занимающая 9-е место, имеет такое же количество очков что и «Реджина» (42).

Главная проблема «Реджины» — провальные отрезки. Команда могла бы быть выше в турнирной таблице, имея более стабильную игру. За 30 матчей в нынешнем сезоне «Реджина» проиграла 14 раз.

В последних матчах команда заметно сдала. В 9-и встречах у «Реджины» лишь одна победа и 8 поражений. Команда обыграла лишь «Модену» (2:1). За этот период «Реджина» пропустила 18 голов и 7 раз забила.

Стоит отметить, что команда все еще имеет шансы вернуть свое турнирное положение, начав новую победную серию. В гостевых встречах «Реджина» действует довольно неплохо, выиграв 6 матчей из 15-и в нынешнем сезоне.

«Реджина» и «Перуджа» уже встречались между собой в этом сезоне. В 10-м туре Серии B «Перуджа» в драматическом матче обыграла соперника (3:2), едва не упустив преимущество в три гола в концовке встречи.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Перуджи» предлагают — 2.19.

На Викторию «Реджины» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.25.

Обе команды находятся не в лучшей форме. Можно предположить, что в этот раз команды сыграют менее результативно и разойдутся миром.

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.25. Еще вариант для ставки — Фора «Реджины» 0 в 1 тайме за 2.32.