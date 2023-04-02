«Крылья Советов»
«Крылья Советов» нынешний сезон проводят не лучшим образом. Ныне самарцы находятся на 12 месте в турнирной таблице РПЛ.
Главным бичом команды является слабая атака. В 20 сыгранных матчах забито всего 20 мячей: хуже ситуация только у записных аутсайдеров.
Коэффициенты матча Крылья Советов — Оренбург
В своем последнем поединке «Крылья Советов» вновь потерпели поражение. Дома команда Игоря Осинькина минимально уступила «Ахмату».
Матчи с «газовиками» для команды складываются традиционно сложно. Из 5 последних поединков проиграно 2 при 2 викториях.
В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Нужно срочно отрываться от опасной зоны.
«Оренбург»
Оренбуржцы осели в районе экватора турнирной таблицы. Команда сейчас занимает 7 место в таблице.
Вот только надежность тылов команды хромает на обе ноги. В 20 матчах «газовики» пропустили уже 40 раз.
В предыдущем туре «Оренбург» сумел сотворить сенсацию. Дома команда Марцела Лички уверенно переиграла «Спартак» (2:0).
Эта виктория стала для команды второй кряду. Причем в обеих встречах «Оренбург» не пропускал.
«Оренбург» наверняка не будет отсиживаться в обороне. Команда Лички давно зарекомендовала себя с бесшабашной стороны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 2.04.
На викторию «Оренбурга» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.86.
Наш прогноз — Победа «Крыльев Советов». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.68.