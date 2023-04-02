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    Самарцы добудут три очка

    «Крылья Советов» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, РПЛ, 2 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Оренбург»
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    Роман Евгеньев
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Апреля 2023 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 14:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» нынешний сезон проводят не лучшим образом. Ныне самарцы находятся на 12 месте в турнирной таблице РПЛ.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 20 сыгранных матчах забито всего 20 мячей: хуже ситуация только у записных аутсайдеров.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Оренбург

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    В своем последнем поединке «Крылья Советов» вновь потерпели поражение. Дома команда Игоря Осинькина минимально уступила «Ахмату».

    Все прогнозы на РПЛ

    Матчи с «газовиками» для команды складываются традиционно сложно. Из 5 последних поединков проиграно 2 при 2 викториях.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. Нужно срочно отрываться от опасной зоны.

    «Оренбург»

    Оренбуржцы осели в районе экватора турнирной таблицы. Команда сейчас занимает 7 место в таблице.

    Вот только надежность тылов команды хромает на обе ноги. В 20 матчах «газовики» пропустили уже 40 раз.

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    • В предыдущем туре «Оренбург» сумел сотворить сенсацию. Дома команда Марцела Лички уверенно переиграла «Спартак» (2:0).

    Эта виктория стала для команды второй кряду. Причем в обеих встречах «Оренбург» не пропускал.

    «Оренбург» наверняка не будет отсиживаться в обороне. Команда Лички давно зарекомендовала себя с бесшабашной стороны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 2.04.

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    На викторию «Оренбурга» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.86.

    Самарцам кровь из носу необходимы очки, дабы обеспечить себе как можно больший гандикап от опасной зоны.

    Наш прогноз — Победа «Крыльев Советов». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.68.

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    «Крылья Советов» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на футбол. Самарцы добудут три очка
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