Сборные Шотландии и Испании сыграют в матче 2-го тура группы A 28 марта в 21:00 мск. Шотландия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шотландия

«Тартановая армия» добилась разгромной победы над Кипром (3:0) дома в первом туре квалификации на континентальное первенство.

Шотландская сборная может похвастаться успехами в последних матчах. Шотландия заняла 1-е место в своей группе Лиги наций (Лига B), опередив Украину, Ирландию и Армению.

Коэффициенты матча Шотландия — Испания 1X2Новым игрокам 5.703.901.70Фрибет$40

Стоит отметить, что на групповом этапе Лиги наций Шотландия выиграла все три матча на своем поле. Команда пропустила только один гол за этот период и 7 раз забила.

Все прогнозы на футбол

В последних 8-ми встречах у сборной только 2 поражения от Ирландии (0:3) и Турции (1:2), 5 побед и одна ничья. За этот период команда забила 15 голов и 7 раз пропустила.

Испания

«Фурия Роха» также одержала разгромную победу в стартовом туре Евро-2024 и с тем же счетом — над Норвегией на своем поле.

Испания неудачно провела чемпионат мира 2022 в Катаре, где заняла второе место в группе, опередив Коста-Рику и Германии и уступив первое Японии.

Путь в плей-офф прервался сразу же, поскольку уже в 1/8 финала «Фурия Роха» сенсационно проиграла Марокко (0:0) по пенальти. Не удивительно, что теперь у нее новый наставник Луис де ла Фуэнте.

До игры с Норвегией сборная не знала побед три матча кряду, которые пришлись на мундиаль-2022, где в двух последних она уступила, так что явно приходит в себя.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Испанию, коэффициент на победу которой равен 1,66. Успех Шотландии оценивается в 5,66, ничья — в 3,82.

В шести из последних семи матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,98, ведь в пяти из шести последних матчей хозяева забивали, тогда как гости — в 25 из 26 последних.