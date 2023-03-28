Шотландия
«Тартановая армия» добилась разгромной победы над Кипром (3:0) дома в первом туре квалификации на континентальное первенство.
Шотландская сборная может похвастаться успехами в последних матчах. Шотландия заняла 1-е место в своей группе Лиги наций (Лига B), опередив Украину, Ирландию и Армению.
Коэффициенты матча Шотландия — Испания
Стоит отметить, что на групповом этапе Лиги наций Шотландия выиграла все три матча на своем поле. Команда пропустила только один гол за этот период и 7 раз забила.
В последних 8-ми встречах у сборной только 2 поражения от Ирландии (0:3) и Турции (1:2), 5 побед и одна ничья. За этот период команда забила 15 голов и 7 раз пропустила.
Испания
«Фурия Роха» также одержала разгромную победу в стартовом туре Евро-2024 и с тем же счетом — над Норвегией на своем поле.
Испания неудачно провела чемпионат мира 2022 в Катаре, где заняла второе место в группе, опередив Коста-Рику и Германии и уступив первое Японии.
Путь в плей-офф прервался сразу же, поскольку уже в 1/8 финала «Фурия Роха» сенсационно проиграла Марокко (0:0) по пенальти. Не удивительно, что теперь у нее новый наставник Луис де ла Фуэнте.
До игры с Норвегией сборная не знала побед три матча кряду, которые пришлись на мундиаль-2022, где в двух последних она уступила, так что явно приходит в себя.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Испанию, коэффициент на победу которой равен 1,66. Успех Шотландии оценивается в 5,66, ничья — в 3,82.
В шести из последних семи матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,98, ведь в пяти из шести последних матчей хозяева забивали, тогда как гости — в 25 из 26 последних.