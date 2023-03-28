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    Отберет ли Шотландия очки у Испании?

    Шотландия — Испания. Ставка (к. 2.05) и прогноз на отбор Евро-2024 28 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Шотландия — Испания
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    Испания разгромно выиграла в 1-м туре
    Сборные Шотландии и Испании сыграют в матче 2-го тура группы A 28 марта в 21:00 мск. Шотландия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа A 28 Марта 2023 года
    Шотландия
  • Евро-2024. Квалификация. Группа A
    •  Шотландия 21:45 Испания Испания
  • Мадрид
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    Шотландия

    «Тартановая армия» добилась разгромной победы над Кипром (3:0) дома в первом туре квалификации на континентальное первенство.

    Шотландская сборная может похвастаться успехами в последних матчах. Шотландия заняла 1-е место в своей группе Лиги наций (Лига B), опередив Украину, Ирландию и Армению.

    Коэффициенты матча Шотландия — Испания

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    Стоит отметить, что на групповом этапе Лиги наций Шотландия выиграла все три матча на своем поле. Команда пропустила только один гол за этот период и 7 раз забила.

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    В последних 8-ми встречах у сборной только 2 поражения от Ирландии (0:3) и Турции (1:2), 5 побед и одна ничья. За этот период команда забила 15 голов и 7 раз пропустила.

    Испания

    «Фурия Роха» также одержала разгромную победу в стартовом туре Евро-2024 и с тем же счетом — над Норвегией на своем поле.

    Испания неудачно провела чемпионат мира 2022 в Катаре, где заняла второе место в группе, опередив Коста-Рику и Германии и уступив первое Японии.

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  • 25/03/2023

    • Путь в плей-офф прервался сразу же, поскольку уже в 1/8 финала «Фурия Роха» сенсационно проиграла Марокко (0:0) по пенальти. Не удивительно, что теперь у нее новый наставник Луис де ла Фуэнте.

    До игры с Норвегией сборная не знала побед три матча кряду, которые пришлись на мундиаль-2022, где в двух последних она уступила, так что явно приходит в себя.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Испанию, коэффициент на победу которой равен 1,66. Успех Шотландии оценивается в 5,66, ничья — в 3,82.

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    В шести из последних семи матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,98, ведь в пяти из шести последних матчей хозяева забивали, тогда как гости — в 25 из 26 последних.

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    Шотландия — Испания: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 28.03.2023. Прогнозы на футбол. Отберет ли Шотландия очки у Испании?
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