Англия сыграет на своем поле с Украиной в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 26 марта, начало — в 19:00 мск. Англия — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия

Англичане являются главным фаворитом своего квинтета. Да и вообще, отборочные турниры команда проводит традиционно мощно.

Вот и стартовали родоначальники футбола с победы. Причем Италия была обыграна на выезде (1:2).

Коэффициенты матча Англия — Украина 1X2Новым игрокам 1.275.5012.00Фрибет$40

Снова отличился лидер атак сборной Англии Харри Кейн. Да и вообще, англичане укомплектованы качественным исполнителями во всех линиях.

Все прогнозы на футбол

Поединки с украинцами для команды складываются исторически сложно. Из 5 последних матчей Англия выиграла только 2 при одном поражении.

Англия явно намеревается продолжить свой победный путь. Тем паче, игроки команды находятся, что называется, в накате.

Украина

Сборная Украины не вышла на последний Мундиаль. Да и вообще, у команды сейчас не самый простой период.

К матчам весеннего цикла команду готовит малоопытный Руслан Ротань. Да и кадровых проблем у «желто-синих» немало.

Не повезло Украине и со жребием. Англичане сильнее априори, да и итальянцы намерены исправиться за свои неудачи.

А вот стартовать с набора очков для гостей дело крайне важное. Очевидно, Украина будет рада даже ничейному результату.

Сборная Украины явно будет действовать вторым номером. Да и состав у команды вполне себе приличный. Те же Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко прекрасно знают возможности большинства англичан.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Англии предлагают — 1.25.

На викторию Украины дают — 13.00, ничья оценена — в 5.25.

Англия наверняка будет активно атаковать, но и украинцы также не собираются отсиживаться в тылах .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.10.