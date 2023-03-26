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    Англия и Украина обменяются голами

    Англия — Украина. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Евро-2024, 26 марта 2023 года

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    Деклан Райс
    Англия сыграет на своем поле с Украиной в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 26 марта, начало — в 19:00 мск. Англия — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа C 26 Марта 2023 года
    Англия
  • Лондон
    •  Англия 19:00 Украина Украина
  • Киев
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    Англия

    Англичане являются главным фаворитом своего квинтета. Да и вообще, отборочные турниры команда проводит традиционно мощно.

    Вот и стартовали родоначальники футбола с победы. Причем Италия была обыграна на выезде (1:2).

    Коэффициенты матча Англия — Украина

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  • 1.275.5012.00Фрибет$40
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    Снова отличился лидер атак сборной Англии Харри Кейн. Да и вообще, англичане укомплектованы качественным исполнителями во всех линиях.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с украинцами для команды складываются исторически сложно. Из 5 последних матчей Англия выиграла только 2 при одном поражении.

    Англия явно намеревается продолжить свой победный путь. Тем паче, игроки команды находятся, что называется, в накате.

    Украина

    Сборная Украины не вышла на последний Мундиаль. Да и вообще, у команды сейчас не самый простой период.

    К матчам весеннего цикла команду готовит малоопытный Руслан Ротань. Да и кадровых проблем у «желто-синих» немало.

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    • Не повезло Украине и со жребием. Англичане сильнее априори, да и итальянцы намерены исправиться за свои неудачи.

    А вот стартовать с набора очков для гостей дело крайне важное. Очевидно, Украина будет рада даже ничейному результату.

    Сборная Украины явно будет действовать вторым номером. Да и состав у команды вполне себе приличный. Те же Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко прекрасно знают возможности большинства англичан.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Англии предлагают — 1.25.

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    На викторию Украины дают — 13.00, ничья оценена — в 5.25.

    Англия наверняка будет активно атаковать, но и украинцы также не собираются отсиживаться в тылах.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.10.

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    Англия — Украина: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на футбол. Англия и Украина обменяются голами
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