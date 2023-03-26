Англия
Англичане являются главным фаворитом своего квинтета. Да и вообще, отборочные турниры команда проводит традиционно мощно.
Вот и стартовали родоначальники футбола с победы. Причем Италия была обыграна на выезде (1:2).
Коэффициенты матча Англия — Украина
Снова отличился лидер атак сборной Англии Харри Кейн. Да и вообще, англичане укомплектованы качественным исполнителями во всех линиях.
Поединки с украинцами для команды складываются исторически сложно. Из 5 последних матчей Англия выиграла только 2 при одном поражении.
Англия явно намеревается продолжить свой победный путь. Тем паче, игроки команды находятся, что называется, в накате.
Украина
Сборная Украины не вышла на последний Мундиаль. Да и вообще, у команды сейчас не самый простой период.
К матчам весеннего цикла команду готовит малоопытный Руслан Ротань. Да и кадровых проблем у «желто-синих» немало.
Не повезло Украине и со жребием. Англичане сильнее априори, да и итальянцы намерены исправиться за свои неудачи.
А вот стартовать с набора очков для гостей дело крайне важное. Очевидно, Украина будет рада даже ничейному результату.
Сборная Украины явно будет действовать вторым номером. Да и состав у команды вполне себе приличный. Те же Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко прекрасно знают возможности большинства англичан.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Англии предлагают — 1.25.
На викторию Украины дают — 13.00, ничья оценена — в 5.25.
Англия наверняка будет активно атаковать, но и
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.10.