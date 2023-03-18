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    Воронежцы заработают очки в домашнем матче с сочинцами

    «Факел» — «Сочи». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат России, 18 марта 2023 года

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    Игрок «Факела»
    В субботу, 18 марта, в Воронеже в 20-м туре российской Премьер-лиги местный клуб «Факел» сыграет против «Сочи». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Факел» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Марта 2023 года
    Факел
  • Россия. Премьер-лига
    •  Факел 16:30 Сочи Сочи
  • Сочи
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    «Факел»

    После 19 проведенных туров воронежский коллектив с 14 очками находится в зоне переходных матчей, на 14 месте. От прямого вылета он оторвался на балл, а от спасительной позиции отстает на пять пунктов.

    «Факел» — самая миролюбивая команда чемпионата, ведь за 19 проведенных встреч у нее 11 мировых исходов. Помимо них, она смогла выиграть один поединок и семь раз была повержена.

    Коэффициенты матча Факел — Сочи

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    В своем первом поединке после паузы «огоньки» на своем поле поделили очки с «Химками», сыграв 1:1, а потом потерпели выездное фиаско от московского «Спартака» со счетом 2:3.

    Календарь и таблица РПЛ

    Стоит отметить, что на своем поле в текущем розыгрыше РПЛ «Факел» потерпел всего лишь одно поражение, еще раз победил и аж семь встреч свел вничью.

    «Сочи»

    По итогам 19 проведенных матчей российского элитного дивизиона «Сочи» с 28 очками идет на девятой позиции в турнирной таблице, отставая на пять баллов от четвертой строки.

    «Южане» смогли выиграть в текущем первенстве восемь встреч, семь раз они уходили с поля поверженными и четыре матча свели вничью, забили 29 мячей, а пропустили на семь больше.

    После возобновления чемпионата «барсы» в первом поединке обыграли на своем поле московский ЦСКА 2:0, после чего неожиданно также в родных стенах были разгромлены «Оренбургом» со счетом 0:4.

    Выездная статистика «Сочи» вне родных стенах в этом розыгрыше РПЛ выглядит следующим образом: два выигрыша, одна мировая и аж шесть проигрышей.

    В истории противостояний этих клубов было четыре очных поединка, два из которых выиграли сочинцы, раз сильнее оказались воронежцы и была мировая в первом круге текущего первенства 1:1. Отметим, что в трех случаях забивали обе стороны.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сочи» предлагают — 1.95.

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    На викторию «Факела» дают — 3.65, ничья оценена — в 3.70.

    Так как воронежцы проиграли только раз в этом сезоне в родных стенах, то в данном поединке рискнем поставить на хозяев с Х. Да и к тому же «Сочи» в гостях очень неубедителен.

    Также еще прогнозируем здесь обмен голами, ведь в очных противостояниях эти команды зачастую огорчают друг друга.

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    «Факел» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 18.03.2023. Прогнозы на футбол. Воронежцы заработают очки в домашнем матче с сочинцами
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