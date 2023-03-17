«Вальядолид»
Хозяева недалеко ушли от зоны вылета. От «Хетафе» их отделяют всего 2 пункта, так что для них задача ясна — победить любой ценой.
Сейчас «Вальядолид» имеет 28 набранных пунктов и занимает 14-ю позицию в турнирной таблице испанской Примеры.
Коэффициенты матча Вальядолид — Атлетик
В последнем туре «пусела» не смогла выиграть. На выезде она сыграла вничью с «Эльче» (1:1).
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В последних пяти поединках во всех турнирах клуб одержал только одну победу при двух поражениях, так что находится не в лучшей форме.
«Атлетик»
Команда в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. «Атлетик» на текущий момент находится на 9 месте в таблице.
Правда, с победами у басков дела обстоят не ахти. Выиграно всего лишь 9 поединков из 25, да и отставание от искомой 6 позиции составляет 5 очков.
В своем предыдущем поединке «Атлетик» потерпел минимальное поражение от «Барселоны» (0:1) при неплохой игре и вмешательстве VAR.
В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив потерпел четыре поражения при одной ничьей, так что переживает проблемы.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетик», коэффициент на победу которого равен 2,07. Успех «Вальядолида» оценивается в 3,70, ничья — в 3,49.
Несмотря на проблемы в последних матчах, гости показали прогресс по игре в поединке с «Барселоной».
Поэтому наши прогноз и ставка — «Атлетик» выиграет за 2,07.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,10, ведь в трех из последних четырех матчах хозяев было забито больше двух голов.