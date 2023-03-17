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    Вернется ли «Атлетик» к победам?

    «Вальядолид» — «Атлетик». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 17 марта 2023 года

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    «Атлетик» не выиграл последние пять матчей
    «Вальядолид» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет в пятницу, 17 марта, начало — в 23:00 мск. «Вальядолид» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 17 Марта 2023 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 23:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    «Вальядолид»

    Хозяева недалеко ушли от зоны вылета. От «Хетафе» их отделяют всего 2 пункта, так что для них задача ясна — победить любой ценой.

    Сейчас «Вальядолид» имеет 28 набранных пунктов и занимает 14-ю позицию в турнирной таблице испанской Примеры.

    Коэффициенты матча Вальядолид — Атлетик

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    В последнем туре «пусела» не смогла выиграть. На выезде она сыграла вничью с «Эльче» (1:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последних пяти поединках во всех турнирах клуб одержал только одну победу при двух поражениях, так что находится не в лучшей форме.

    «Атлетик»

    Команда в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. «Атлетик» на текущий момент находится на 9 месте в таблице.

    Правда, с победами у басков дела обстоят не ахти. Выиграно всего лишь 9 поединков из 25, да и отставание от искомой 6 позиции составляет 5 очков.

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  • 14/03/2023

    • В своем предыдущем поединке «Атлетик» потерпел минимальное поражение от «Барселоны» (0:1) при неплохой игре и вмешательстве VAR.

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив потерпел четыре поражения при одной ничьей, так что переживает проблемы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетик», коэффициент на победу которого равен 2,07. Успех «Вальядолида» оценивается в 3,70, ничья — в 3,49.

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    Несмотря на проблемы в последних матчах, гости показали прогресс по игре в поединке с «Барселоной».

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Атлетик» выиграет за 2,07.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,10, ведь в трех из последних четырех матчах хозяев было забито больше двух голов.

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    «Вальядолид» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 17.03.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Атлетик» к победам?
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