«Вальядолид» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет в пятницу, 17 марта, начало — в 23:00 мск. «Вальядолид» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

Хозяева недалеко ушли от зоны вылета. От «Хетафе» их отделяют всего 2 пункта, так что для них задача ясна — победить любой ценой.

Сейчас «Вальядолид» имеет 28 набранных пунктов и занимает 14-ю позицию в турнирной таблице испанской Примеры.

Коэффициенты матча Вальядолид — Атлетик 1X2Новым игрокам 3.903.501.97Фрибет$40

В последнем туре «пусела» не смогла выиграть. На выезде она сыграла вничью с «Эльче» (1:1).

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В последних пяти поединках во всех турнирах клуб одержал только одну победу при двух поражениях, так что находится не в лучшей форме.

«Атлетик»

Команда в нынешнем сезоне сражается за попадание в еврокубки. «Атлетик» на текущий момент находится на 9 месте в таблице.

Правда, с победами у басков дела обстоят не ахти. Выиграно всего лишь 9 поединков из 25, да и отставание от искомой 6 позиции составляет 5 очков.

В своем предыдущем поединке «Атлетик» потерпел минимальное поражение от «Барселоны» (0:1) при неплохой игре и вмешательстве VAR.

В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив потерпел четыре поражения при одной ничьей, так что переживает проблемы.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетик», коэффициент на победу которого равен 2,07. Успех «Вальядолида» оценивается в 3,70, ничья — в 3,49.

Несмотря на проблемы в последних матчах, гости показали прогресс по игре в поединке с «Барселоной».

Поэтому наши прогноз и ставка — «Атлетик» выиграет за 2,07.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,10, ведь в трех из последних четырех матчах хозяев было забито больше двух голов.