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    Сантандерцы пополнят копилку тремя очками

    «Расинг» — «Уэска». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат Испании, 13 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Расинг» — «Уэска»
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    «Расинг»
    Сантандерский «Расинг» в заключительном поединке 31-го тура испанской Сегунды на своем поле сыграет против «Уэски». Игра состоится 13 марта, начало — в 23:00 по мск. «Расинг» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 13 Марта 2023 года
    Расинг
  • Испания. Сегунда
    •  Расинг 23:00 Уэска Уэска
  • Испания. Сегунда
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    «Расинг»

    «Расинг», который только поднялся из третьей лиги, на текущий момент в Сегунде с 36 очками идет на 14 позиции, оторвавшись от опасной зоны на семь пунктов.

    Клуб из Сантандера за 30 проведенных игр смог выиграть в девяти из них, девять матчей он еще свел вничью и 12 раз уходил с поля поверженным, забил 24 гола, пропустил на три больше.

    За минувшие четыре встречи чемпионата «зелено-белые» потерпели одно фиаско и добили три виктории. Одна из побед пришлась на прошлый тур — в гостевой игре против аутсайдера «Малаги» 1:0.

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    В родных стенах «Расинг» смог добыть всего лишь четыре виктории за 14 проведенных игр, пять поединков он еще свел вничью и пять встреч проиграл.

    «Уэска»

    С 33 набранными баллами «Уэска» засела в середине турнирной таблицы Сегунды, отставая на десять баллов от зоны плей-офф, которые будет почти невозможно уже отыграть.

    За 30 проведенных встреч текущего первенства «оскенцы» в 13 из них сыграли вничью, а также девять матчей выиграли и восемь раз уходили с поля поверженными, забили 27 мячей, а пропустили на два меньше.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В отрезке последних десяти игр коллектив расписал аж семь мировых при двух победах и одном фиаско. В прошлом туре он на своем поле неожиданно разгромил одного из лидеров — «Леванте» 3:0.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше «Уэска» смогла выиграть только один поединок из 15 проведенных при семи мировых исходах и таком же количестве проигрышей.

    В первом круге на поле «Уэски» эти команды расписали мировую со счетом 0:0, на в Сантандере «Расинг» выиграл оба матча в истории против предстоящего противника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Расинга» предлагают — 2.25.

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    На викторию «Уэски» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.00.

    «Расинг» набрал прекрасный ход и на своем поле вполне сможет добыть три очка в игре с соперником, который вне родных стен действуют совсем неуверенно.

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    «Расинг» — «Уэска»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 13.03.2023. Прогнозы на футбол. Сантандерцы пополнят копилку тремя очками
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