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    Ожидает ли «Унион Берлин» долгожданная победа?

    «Вольфсбург» — «Унион Берлин». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 12 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Унион Берлин»
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    «Унион Берлин» не выиграл три последних матча
    12 марта в рамках 24-го тура чемпионата Германии по футболу «Вольфсбург» на стадионе «Фольксваген Арена» сыграет против «Унион Берлина». Начало игры — в 21:30 по мск. «Вольфсбург» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Марта 2023 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 21:30 Унион Унион
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    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» занимает восьмое место в таблице Бундеслиги после 23-х туров, набрав 34 очка.

    В позапрошлом туре «Волки» прервали из пяти матчей без побед.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Унион

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    Команда Нико Ковача выиграла на выезде у «Кельна» (2:0). Примечательно, что «Вольфсбург» забуксовал после январских матчей с «Фрайбургом» и «Гертой», в которых забил в общей сложности 11 мячей.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Тем не менее, в последних двух поединках клуб не знает поражений, так что он способен сдержать одного из лидеров Бундеслиги.

    «Унион Берлин»

    Коллектив занимает третье место в таблице немецкого первенства после 23-х сыгранных поединков, в которых набрал 44 очка.

    В позапрошлом туре берлинцы проиграли на чужом поле «Баварии» (0:3) и прервали серию без поражений в девять матчей.

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  • 08/03/2023

    • На этой неделе клуб лишь на последних минутах избежал домашнего поражения от «Юнион Сент-Жиллуаз» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, сыграв 3:3.

    В последних трех матчах «Унион Берлин» не выиграл при одном поражении и двух ничьих, так что явно переживает спад.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Вольфсбург», коэффициент на победу которого равен 2,26. Успех «Унион Берлина» оценивается в 3,50, ничья — в 3,20.

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    В 11 из 15 последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,33.

    Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал «Вольфсбург» больше 1,5 голов за 2,46, ведь в 11 из последних 15 матчей в Бундеслиге хозяева забили больше 1,5 голов.

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    «Вольфсбург» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на футбол. Ожидает ли «Унион Берлин» долгожданная победа?
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