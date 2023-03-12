12 марта в рамках 24-го тура чемпионата Германии по футболу «Вольфсбург» на стадионе «Фольксваген Арена» сыграет против «Унион Берлина». Начало игры — в 21:30 по мск. «Вольфсбург» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» занимает восьмое место в таблице Бундеслиги после 23-х туров, набрав 34 очка.

В позапрошлом туре «Волки» прервали из пяти матчей без побед.

Коэффициенты матча Вольфсбург — Унион 1X2Новым игрокам 2.253.203.40Фрибет$40

Команда Нико Ковача выиграла на выезде у «Кельна» (2:0). Примечательно, что «Вольфсбург» забуксовал после январских матчей с «Фрайбургом» и «Гертой», в которых забил в общей сложности 11 мячей.

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Тем не менее, в последних двух поединках клуб не знает поражений, так что он способен сдержать одного из лидеров Бундеслиги.

«Унион Берлин»

Коллектив занимает третье место в таблице немецкого первенства после 23-х сыгранных поединков, в которых набрал 44 очка.

В позапрошлом туре берлинцы проиграли на чужом поле «Баварии» (0:3) и прервали серию без поражений в девять матчей.

На этой неделе клуб лишь на последних минутах избежал домашнего поражения от «Юнион Сент-Жиллуаз» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, сыграв 3:3.

В последних трех матчах «Унион Берлин» не выиграл при одном поражении и двух ничьих, так что явно переживает спад.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Вольфсбург», коэффициент на победу которого равен 2,26. Успех «Унион Берлина» оценивается в 3,50, ничья — в 3,20.

В 11 из 15 последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,33.

Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал «Вольфсбург» больше 1,5 голов за 2,46, ведь в 11 из последних 15 матчей в Бундеслиге хозяева забили больше 1,5 голов.