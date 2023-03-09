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    Продлит ли «Фенербахче» неудачи «Севильи»?

    «Севилья» — «Фенербахче». Прогноз и ставка (к. 1.88) на футбол, Лига Европы, 9 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Фенербахче»
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    «Севилья» проиграла три последних матча
    «Севилья» сыграет на своем поле с «Фенербахче» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 9 марта, начало — в 23:00 мск. «Севилья» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 09 Марта 2023 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    «Севилья»

    В 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» прошла ПСВ. После домашнего разгрома 3:0 андалузцы уступили на выезде 0:2, поэтому пробились в следующий раунд.

    Команда проводит крайне противоречивый сезон. Она докатилась до борьбы за выживание, опережая зону вылета лишь по разнице мячей.

    Коэффициенты матча Севилья — Фенербахче

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  • 1.753.704.80Фрибет$40
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    Разумеется, потенциал у севильцев совсем для других целей. Вот только в 24 матчах команда выиграла всего шесть раз.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последних трех поединках коллектив проиграл, поэтому рискует потерпеть еще одну неудачу — теперь уже в еврокубках.

    «Фенербахче»

    Клуб сыграет в 1/8 финала Лиги Европы благодаря победе в своей группе, где также выступали «Ренн», «Динамо» Киев и «АЕК» Ларнака.

    Команда является одним из лидеров турецкой Суперлиги. «Фенербахче» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице с 51 баллом в активе, уступая первое место «Галатасараю» 6 баллами.

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    • Стоит отметить, что коллектив является самой забивающей командой в лиге. «Канарейки» оформили 58 голов в 23 матчах при 25 пропущенных.

    В последних восьми поединках во всех турнирах стамбульцы не знают поражений при семи победах и одной ничьей, а значит способны выбить шестикратного победителя ЛЕ.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 1,75. Успех «Фенербахче» оценивается в 5,00, ничья — в 3,75.

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    В семи из 10 последних выездных матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,88.

    Еще один вариант ставки — «Фенербахче» выиграет за 5,00, ведь гости выиграли восемь из 10 последних своих выездных матчей.

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    «Севилья» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Фенербахче» неудачи «Севильи»?
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