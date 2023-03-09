«Севилья» сыграет на своем поле с «Фенербахче» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 9 марта, начало — в 23:00 мск. «Севилья» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

В 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» прошла ПСВ. После домашнего разгрома 3:0 андалузцы уступили на выезде 0:2, поэтому пробились в следующий раунд.

Команда проводит крайне противоречивый сезон. Она докатилась до борьбы за выживание, опережая зону вылета лишь по разнице мячей.

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Разумеется, потенциал у севильцев совсем для других целей. Вот только в 24 матчах команда выиграла всего шесть раз.

Все прогнозы на Лигу Европы

В последних трех поединках коллектив проиграл, поэтому рискует потерпеть еще одну неудачу — теперь уже в еврокубках.

«Фенербахче»

Клуб сыграет в 1/8 финала Лиги Европы благодаря победе в своей группе, где также выступали «Ренн», «Динамо» Киев и «АЕК» Ларнака.

Команда является одним из лидеров турецкой Суперлиги. «Фенербахче» занимает 2-ю строчку в турнирной таблице с 51 баллом в активе, уступая первое место «Галатасараю» 6 баллами.

Стоит отметить, что коллектив является самой забивающей командой в лиге. «Канарейки» оформили 58 голов в 23 матчах при 25 пропущенных.

В последних восьми поединках во всех турнирах стамбульцы не знают поражений при семи победах и одной ничьей, а значит способны выбить шестикратного победителя ЛЕ.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 1,75. Успех «Фенербахче» оценивается в 5,00, ничья — в 3,75.

В семи из 10 последних выездных матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,88.

Еще один вариант ставки — «Фенербахче» выиграет за 5,00, ведь гости выиграли восемь из 10 последних своих выездных матчей.