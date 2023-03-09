«Рома»
Подопечные Жозе Моуринью продолжают выступать в Лиге Европы. В 1/16 финала турнира «Рома» справилась с австрийским «Зальцбургом».
«Желто-красные» в текущем сезоне итальянской Серии А выступают нестабильно, но в настоящий момент «Волки» занимают четвертое место в турнирной таблице.
Коэффициенты матча Рома — Реал Сосьедад
Римляне продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Благодаря победе над «Ювентусом» в последнем туре команда как раз и поднялась в зону главного еврокубка.
В последних четырех поединках во всех турнирах «джаллоросси» одержали три победы при одной ничьей, так что имеют хорошие шансы на успех в данной дуэли.
«Реал Сосьедад»
Баски выступают в 1/8 финала Лиги Европы благодаря победе в группе, где также были «Манчестер Юнайтед», «Шериф» и «Омонию» Никосия.
Команда входит в четверку лидеров испанской Примеры. «Реал Сосьедад» будет пытаться сохранить свое 4-е место в лиге, чтобы напрямую попасть на групповой этап Лиги чемпионов.
Коллектив в нынешнем сезоне показывает отличную игру. У команды до недавнего времени не было затяжных провальных серий.
Но именно сейчас, похоже, сан-себастьянцы переживают спад, ведь не знают побед три последних матча кряду при одном поражении и двух ничьих, так что рискуют проиграть дуэль.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Рому», коэффициент на победу которой равен 2,20. Успех «Реал Сосьедада» оценивается в 3,80, ничья — в 3,15.
Нынешняя форма хозяев поля позволяет им рассчитывать на успех по крайней мере на своем поле.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет за 2,20.
Еще один вариант ставки — «Рома» выиграет 1-й тайм за 3,00, ведь хозяева выиграли к перерыву семь из 10 последних своих домашних матчей.