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    Победит ли «Рома» «Реал Сосьедад»?

    «Рома» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставка (к. 2.20) на футбол, Лига Европы, 9 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Реал Сосьедад»
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    «Рома» — фаворит матча
    «Рома» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 9 марта, начало — в 20:45 мск. «Рома» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 09 Марта 2023 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 20:45 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Рома»

    Подопечные Жозе Моуринью продолжают выступать в Лиге Европы. В 1/16 финала турнира «Рома» справилась с австрийским «Зальцбургом».

    «Желто-красные» в текущем сезоне итальянской Серии А выступают нестабильно, но в настоящий момент «Волки» занимают четвертое место в турнирной таблице.

    Коэффициенты матча Рома — Реал Сосьедад

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    Римляне продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Благодаря победе над «Ювентусом» в последнем туре команда как раз и поднялась в зону главного еврокубка.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последних четырех поединках во всех турнирах «джаллоросси» одержали три победы при одной ничьей, так что имеют хорошие шансы на успех в данной дуэли.

    «Реал Сосьедад»

    Баски выступают в 1/8 финала Лиги Европы благодаря победе в группе, где также были «Манчестер Юнайтед», «Шериф» и «Омонию» Никосия.

    Команда входит в четверку лидеров испанской Примеры. «Реал Сосьедад» будет пытаться сохранить свое 4-е место в лиге, чтобы напрямую попасть на групповой этап Лиги чемпионов.

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    • Коллектив в нынешнем сезоне показывает отличную игру. У команды до недавнего времени не было затяжных провальных серий.

    Но именно сейчас, похоже, сан-себастьянцы переживают спад, ведь не знают побед три последних матча кряду при одном поражении и двух ничьих, так что рискуют проиграть дуэль.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Рому», коэффициент на победу которой равен 2,20. Успех «Реал Сосьедада» оценивается в 3,80, ничья — в 3,15.

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    Нынешняя форма хозяев поля позволяет им рассчитывать на успех по крайней мере на своем поле.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет за 2,20.

    Еще один вариант ставки — «Рома» выиграет 1-й тайм за 3,00, ведь хозяева выиграли к перерыву семь из 10 последних своих домашних матчей.

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    «Рома» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на футбол. Победит ли «Рома» «Реал Сосьедад»?
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