«Рома» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч пройдет 9 марта, начало — в 20:45 мск. «Рома» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Подопечные Жозе Моуринью продолжают выступать в Лиге Европы. В 1/16 финала турнира «Рома» справилась с австрийским «Зальцбургом».

«Желто-красные» в текущем сезоне итальянской Серии А выступают нестабильно, но в настоящий момент «Волки» занимают четвертое место в турнирной таблице.

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Римляне продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Благодаря победе над «Ювентусом» в последнем туре команда как раз и поднялась в зону главного еврокубка.

Все прогнозы на Лигу Европы

В последних четырех поединках во всех турнирах «джаллоросси» одержали три победы при одной ничьей, так что имеют хорошие шансы на успех в данной дуэли.

«Реал Сосьедад»

Баски выступают в 1/8 финала Лиги Европы благодаря победе в группе, где также были «Манчестер Юнайтед», «Шериф» и «Омонию» Никосия.

Команда входит в четверку лидеров испанской Примеры. «Реал Сосьедад» будет пытаться сохранить свое 4-е место в лиге, чтобы напрямую попасть на групповой этап Лиги чемпионов.

Коллектив в нынешнем сезоне показывает отличную игру. У команды до недавнего времени не было затяжных провальных серий.

Но именно сейчас, похоже, сан-себастьянцы переживают спад, ведь не знают побед три последних матча кряду при одном поражении и двух ничьих, так что рискуют проиграть дуэль.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Рому», коэффициент на победу которой равен 2,20. Успех «Реал Сосьедада» оценивается в 3,80, ничья — в 3,15.

Нынешняя форма хозяев поля позволяет им рассчитывать на успех по крайней мере на своем поле.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет за 2,20.

Еще один вариант ставки — «Рома» выиграет 1-й тайм за 3,00, ведь хозяева выиграли к перерыву семь из 10 последних своих домашних матчей.