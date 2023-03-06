«Вильярреал-Б»
С 37 очками второй состав «Вильярреала» находится в середине турнирной таблицы, опережая на восемь баллов зону вылета, так что может более-менее чувствовать себя спокойно.
«Желтая субмарина» за всю турнирную дистанцию смогла отпраздновать десять викторий, 12 раз она еще уходила с поля поверженной и расписала семь мировых, разница мячей — 32:38.
«Подводники» не особо удачно проводят свой последний отрезок из четырех матчей, раз победив и трижды потерпев фиаско. Одно из поражений пришлось на минувший тур в гостях от «Эйбара» 0:2.
Календарь и таблица испанской Примеры
В родных стенах дубль «Вильярреала» смог выиграть только один поединок из шести предыдущих при трех мировых исходах и двух мировых результатах.
«Алавес»
У «Алавеса» на счету находится 53 балла, с которыми он расположился на третьей позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, отставая от второй строки всего на очко, но в то же время и преследователи находятся совсем рядом.
«Славные» за 29 проведенных встреч первенства смогли выиграть в 15 случаях, шесть раз он еще проиграли и восемь встреч свели вничью. Забили больше всех — 39 мячей, но и пропустили немало — 25 голов.
В минувшем игровом дне клуб из Витории расписал домашнюю мировую с «Картахеной» 0:0, а перед этим он пять туров подряд только побеждал, выиграв все игры со счетом 16:4.
В текущем чемпионате «Алавес» на выезде по пять раз победил и терпел фиаско, а также четыре поединка завершил ничейном результате.
В первом туре «Алавес» на своем поле обыграл резервный состав «Вильярреала» со счетом 2:0.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Алавеса» — 2.00, победа «Вильярреала-Б» — 4.00, ничья — 3.20.
Один из лидеров Сегунды, находящийся в прекрасной форме, даже на выезде должен обыгрывать резервистов «Вильярреала».