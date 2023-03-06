В заключительном поединке 30-го тура второго испанского дивизиона «Вильярреал-Б» на своем поле сыграет против «Алавеса». Встреча, которая пройдет 6 марта, начнется в 23:00 по мск. «Вильярреал-Б» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал-Б»

С 37 очками второй состав «Вильярреала» находится в середине турнирной таблицы, опережая на восемь баллов зону вылета, так что может более-менее чувствовать себя спокойно.

«Желтая субмарина» за всю турнирную дистанцию смогла отпраздновать десять викторий, 12 раз она еще уходила с поля поверженной и расписала семь мировых, разница мячей — 32:38.

«Подводники» не особо удачно проводят свой последний отрезок из четырех матчей, раз победив и трижды потерпев фиаско. Одно из поражений пришлось на минувший тур в гостях от «Эйбара» 0:2.

Календарь и таблица испанской Примеры

В родных стенах дубль «Вильярреала» смог выиграть только один поединок из шести предыдущих при трех мировых исходах и двух мировых результатах.

«Алавес»

У «Алавеса» на счету находится 53 балла, с которыми он расположился на третьей позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, отставая от второй строки всего на очко, но в то же время и преследователи находятся совсем рядом.

«Славные» за 29 проведенных встреч первенства смогли выиграть в 15 случаях, шесть раз он еще проиграли и восемь встреч свели вничью. Забили больше всех — 39 мячей, но и пропустили немало — 25 голов.

Все прогнозы на футбол

В минувшем игровом дне клуб из Витории расписал домашнюю мировую с «Картахеной» 0:0, а перед этим он пять туров подряд только побеждал, выиграв все игры со счетом 16:4.

В текущем чемпионате «Алавес» на выезде по пять раз победил и терпел фиаско, а также четыре поединка завершил ничейном результате.

В первом туре «Алавес» на своем поле обыграл резервный состав «Вильярреала» со счетом 2:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Алавеса» — 2.00, победа «Вильярреала-Б» — 4.00, ничья — 3.20.

Один из лидеров Сегунды, находящийся в прекрасной форме, даже на выезде должен обыгрывать резервистов «Вильярреала».