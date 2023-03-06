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    «Алавес» обыграет резервистов «Вильярреала»

    «Вильярреал-Б» — «Алавес». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Испании, 6 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вильярреал-Б» — «Алавес»
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    «Алавес»
    В заключительном поединке 30-го тура второго испанского дивизиона «Вильярреал-Б» на своем поле сыграет против «Алавеса». Встреча, которая пройдет 6 марта, начнется в 23:00 по мск. «Вильярреал-Б» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 06 Марта 2023 года
    Вильярреал-2
  • Испания. Сегунда
    •  Вильярреал-2 23:00 Алавес Алавес
  • Витория
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    «Вильярреал-Б»

    С 37 очками второй состав «Вильярреала» находится в середине турнирной таблицы, опережая на восемь баллов зону вылета, так что может более-менее чувствовать себя спокойно.

    «Желтая субмарина» за всю турнирную дистанцию смогла отпраздновать десять викторий, 12 раз она еще уходила с поля поверженной и расписала семь мировых, разница мячей — 32:38.

    «Подводники» не особо удачно проводят свой последний отрезок из четырех матчей, раз победив и трижды потерпев фиаско. Одно из поражений пришлось на минувший тур в гостях от «Эйбара» 0:2.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В родных стенах дубль «Вильярреала» смог выиграть только один поединок из шести предыдущих при трех мировых исходах и двух мировых результатах.

    «Алавес»

    У «Алавеса» на счету находится 53 балла, с которыми он расположился на третьей позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, отставая от второй строки всего на очко, но в то же время и преследователи находятся совсем рядом.

    «Славные» за 29 проведенных встреч первенства смогли выиграть в 15 случаях, шесть раз он еще проиграли и восемь встреч свели вничью. Забили больше всех — 39 мячей, но и пропустили немало — 25 голов.

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    В минувшем игровом дне клуб из Витории расписал домашнюю мировую с «Картахеной» 0:0, а перед этим он пять туров подряд только побеждал, выиграв все игры со счетом 16:4.

    В текущем чемпионате «Алавес» на выезде по пять раз победил и терпел фиаско, а также четыре поединка завершил ничейном результате.

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    В первом туре «Алавес» на своем поле обыграл резервный состав «Вильярреала» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Алавеса» — 2.00, победа «Вильярреала-Б» — 4.00, ничья — 3.20.

    Один из лидеров Сегунды, находящийся в прекрасной форме, даже на выезде должен обыгрывать резервистов «Вильярреала».

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    «Вильярреал-Б» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 06.03.2023. Прогнозы на футбол. «Алавес» обыграет резервистов «Вильярреала»
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