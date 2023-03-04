ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Без интриги, мотивации и трансферов. Семь ожиданий от весенней части РПЛ КаземироПять причин, почему «МЮ» может оформить квадрупл уже в этом сезоне Йошко ГвардиолДотянуться до звезд. Почему Йошко Гвардиол так всем нужен
    Все новости спорта

    Статистика указывает на мировую

    «Уэска» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, чемпионат Испании, 4 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Леванте Прогнозы на Уэску
    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Леванте»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Леванте»
    В субботу, 4 марта, «Уэеска» на своем поле сыграет против «Леванте» в 30-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 20:30 по мск. «Уэска» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 04 Марта 2023 года
    Уэска
  • Испания. Сегунда
    •  Уэска 20:30 Леванте Леванте
  • Валенсия
    •

    «Уэска»

    С 30 набранными баллами «Уэска» засела в середине турнирной таблицы Сегунды, отставая на десять баллов от зоны плей-офф, которые будет почти невозможно уже отыграть.

    За 29 проведенных встреч текущего первенства «оскенцы» в 13 из них сыграли вничью, а также по восемь раз побеждали и уступали, забили 24 мяча, а пропустили на гол больше.

    Коэффициенты матча Уэска — Леванте

    1X2Новым игрокам
  • 3.653.052.20Фрибет$40
    •

    В отрезке последних девяти игр коллектив расписал аж семь мировых при одной победе и одном фиаско. В прошлом туре он поделил очки на выезде с аутсайдером «Ибицей» 2:2.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле в текущем розыгрыше «Уэска» проиграла только раз, да и то на старте турнира. Также на ее счету семь викторий и шесть ничьих.

    «Леванте»

    «Леванте», который в прошлом году вылетел из Примеры, планирует вернуться туда сходу. Сейчас коллектив с 54 очками идет в Сегунде вторым, но преследователи находятся совсем рядом.

    «Лягушки» не знают горечи поражений на протяжении последних 20 встреч чемпионата, выиграв за это время 13 поединков, а остальные семь игр завершив мировыми исходами.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В минувшем туре первенства клуб из Валенсии на своем поле смог переиграть аутсайдера «Луго» со счетом 3:1. Перед этим же он выиграл три поединка и расписал одну мировую, пропустив за это время только гол.

    Вне родных стенах в текущем чемпионате «Леванте» восемь из 14 встреч свел мировыми исходами при пяти победных результатах и всего одном фиаско.

    Пять из шести последних очных противостояний этих клубов победителя не выявили, в том числе и в первом круге этого первенства — 0:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Леванте» предлагают — 2.15.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Уэски» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.00.

    В данном противостоянии статистика указывает на мировой исход, на который мы и ставим в этой игре.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Кривбасс — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Зверев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Джокович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Факел — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Флора — Харьюмаа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ритеряй — Шяуляй
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия Д — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Дроэда — Слайго Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Уэска» — «Леванте»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. Статистика указывает на мировую
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры