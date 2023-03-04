В субботу, 4 марта, «Уэеска» на своем поле сыграет против «Леванте» в 30-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 20:30 по мск. «Уэска» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уэска»

С 30 набранными баллами «Уэска» засела в середине турнирной таблицы Сегунды, отставая на десять баллов от зоны плей-офф, которые будет почти невозможно уже отыграть.

За 29 проведенных встреч текущего первенства «оскенцы» в 13 из них сыграли вничью, а также по восемь раз побеждали и уступали, забили 24 мяча, а пропустили на гол больше.

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В отрезке последних девяти игр коллектив расписал аж семь мировых при одной победе и одном фиаско. В прошлом туре он поделил очки на выезде с аутсайдером «Ибицей» 2:2.

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На своем поле в текущем розыгрыше «Уэска» проиграла только раз, да и то на старте турнира. Также на ее счету семь викторий и шесть ничьих.

«Леванте»

«Леванте», который в прошлом году вылетел из Примеры, планирует вернуться туда сходу. Сейчас коллектив с 54 очками идет в Сегунде вторым, но преследователи находятся совсем рядом.

«Лягушки» не знают горечи поражений на протяжении последних 20 встреч чемпионата, выиграв за это время 13 поединков, а остальные семь игр завершив мировыми исходами.

Календарь и таблица испанской Примеры

В минувшем туре первенства клуб из Валенсии на своем поле смог переиграть аутсайдера «Луго» со счетом 3:1. Перед этим же он выиграл три поединка и расписал одну мировую, пропустив за это время только гол.

Вне родных стенах в текущем чемпионате «Леванте» восемь из 14 встреч свел мировыми исходами при пяти победных результатах и всего одном фиаско.

Пять из шести последних очных противостояний этих клубов победителя не выявили, в том числе и в первом круге этого первенства — 0:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Леванте» предлагают — 2.15.

На викторию «Уэски» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.00.

В данном противостоянии статистика указывает на мировой исход, на который мы и ставим в этой игре.