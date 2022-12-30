«Бирмингем» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 22:45 мск. «Бирмингем» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бирмингем»

Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Бирмингем» находится на скромном 15 месте в таблице Чемпионшип.

Главным бичом «браммиз» является крайне слабая реализация. В 24 матчах бирмингемцы отличились лишь 26 голами.

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В своем предыдущем матче «Бирмингем» не смог разжиться очками. На выезде команда уступила «Бернли» (3:0).

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«Бирмингем» не выделяется стабильностью в игре и результатах. Команда чередует успешные поединки с провальными.

В этом матче хозяева явно не будут отсиживаться в обороне. Тем паче, в октябрьской очной встрече «браммиз» были сильнее (0:2).

«Халл Сити»

«Халл Сити» в текущем сезоне борется за выживание. Команда находится вблизи опасной зоны, опережая ее на 2 очка.

В предыдущем своем поединке «Халл Сити» разжился одним пунктом. Дома команда не смогла переиграть «Блэкпул» (1:1).

Причем эта ничья стала для команды третьей к ряду. Последняя же победа случилась еще в начале ноября.

Наибольшей проблемой «Халл Сити» является слабая оборона. В 24 турах команда пропустила 41 мяч.

В этой встрече «Халл Сити» наверняка будет стремиться разжиться очками. Из пяти последних очных поединков с «браммиз» команда выиграла дважды.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бирмингема» предлагают — 2.00.

На викторию «Халл Сити» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.30.

Хозяева выглядят монолитнее , и наверняка будут активно атаковать, тогда как «Халл Сити» частенько пропускает в свои ворота.

Наш прогноз — Победа «Бирмингема». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.