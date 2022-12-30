ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Лионель МессиЕврофутбол возвращается. Воссоединение Месси и Мбаппе, чемпионская гонка Ла Лиги и неустойчивый трон «Баварии» Роберт ЛевандовскийНеожиданный вывод. «Барселоне» будет лучше без Левандовского Хабиб НурмагомедовНаследие Хабиба в легком весе UFC продлится очень долго. Махачева на троне может сменить младший брат «Орла» Усман
  • 01:02
    • ПСЖ в меньшинстве вырвал победу у «Страсбурга»
  • 00:56
    • «Манчестер Сити» обыграл «Лидс», Холанн оформил дубль
  • 00:19
    • Гакпо стал игроком «Ливерпуля»
  • 01:02
    • «Лион» уверенно обыграл «Брест»
  • 00:34
    • Гакпо о «Ливерпуле»: Я действительно рад находиться здесь
  • 00:28
    • Верратти подписал новый контракт с ПСЖ до 2026 года
    Все новости спорта

    Смогут ли «браммиз» добыть викторию?

    «Бирмингем» — «Халл Сити». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионшип, 30 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Бирмингем Прогнозы на Халл Сити
    Прогноз и ставки на «Бирмингем» — «Халл Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бирмингем»
    «Бирмингем» сыграет на своем поле с «Халл Сити» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 22:45 мск. «Бирмингем» — «Халл Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 30 Декабря 2022 года
    Бирмингем Сити
  • Бирмингем
    •  Бирмингем Сити 22:45 Халл Сити Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
    •

    «Бирмингем»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит неудачно. «Бирмингем» находится на скромном 15 месте в таблице Чемпионшип.

    Главным бичом «браммиз» является крайне слабая реализация. В 24 матчах бирмингемцы отличились лишь 26 голами.

    Коэффициенты матча Бирмингем Сити — Халл Сити

    1X2Новым игрокам
  • 1.983.354.00Фрибет$40
    •

    В своем предыдущем матче «Бирмингем» не смог разжиться очками. На выезде команда уступила «Бернли» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Бирмингем» не выделяется стабильностью в игре и результатах. Команда чередует успешные поединки с провальными.

    В этом матче хозяева явно не будут отсиживаться в обороне. Тем паче, в октябрьской очной встрече «браммиз» были сильнее (0:2).

    «Халл Сити»

    «Халл Сити» в текущем сезоне борется за выживание. Команда находится вблизи опасной зоны, опережая ее на 2 очка.

    В предыдущем своем поединке «Халл Сити» разжился одним пунктом. Дома команда не смогла переиграть «Блэкпул» (1:1).

  • Как Гакпо впишется в «Ливерпуль»: замена Фирмино, партнер Нуньеса или подыгровка Салаху?
  • Где и как игрок сборной Нидерландов мог бы наилучшим образом вписаться на «Энфилде»?
  • Вчера

    • Причем эта ничья стала для команды третьей к ряду. Последняя же победа случилась еще в начале ноября.

    Наибольшей проблемой «Халл Сити» является слабая оборона. В 24 турах команда пропустила 41 мяч.

    В этой встрече «Халл Сити» наверняка будет стремиться разжиться очками. Из пяти последних очных поединков с «браммиз» команда выиграла дважды.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бирмингема» предлагают — 2.00.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Халл Сити» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.30.

    Хозяева выглядят монолитнее, и наверняка будут активно атаковать, тогда как «Халл Сити» частенько пропускает в свои ворота.

    Наш прогноз — Победа «Бирмингема». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Циципас — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 08:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кирьос — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бенчич — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Адмирал — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сивасспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сассуоло — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Латвия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лорьян — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Жирона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Бешикташ — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Реймс — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аталанта — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бирмингем» — «Халл Сити»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Прогнозы на футбол. Смогут ли «браммиз» добыть викторию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры