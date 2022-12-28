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    «Доги» быстро загрызут «Клермон»

    «Клермон» — «Лилль». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, Лига 1, 28 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Клермон» — «Лилль»
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    Джонатан Дэвид
    «Клермон» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 21:00 мск. «Клермон» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Декабря 2022 года
    Клермон
  • Клермон-Ферран
    •  Клермон 21:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    «Клермон»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит, в целом, удачно. «Клермон» находится на 10 месте в турнирной таблице.

    Вот только с надежностью тылов у команды имеются проблемы. В 15 матчах «Клермон» пропустил уже 23 раза.

    Коэффициенты матча Клермон — Лилль

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    В своем предыдущем матче «Клермон» не смог разжиться очками. На выезде команда уступила «Лансу» со счетом 2:1.

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    «Клермон» после того провел еще и 3 контрольных встречи. В них команда добыла одну ничью и дважды проиграла.

    В этом матче хозяева явно будут рады и ничьей. Тем более, в последних поединках «Клермон» откровенно разочаровал.

    «Лилль»

    «Лилль» в текущем сезоне также не отличается стабильностью результатов. Нынешнее 7 место едва ли можно назвать успешным.

    В предыдущем своем поединке «доги» добыли викторию. Правда, победа над «Анже» вышла минимальной.

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    • Зато в контрольных матчах «Лилль» выносил всех подряд. Из пяти декабрьских товарищеских поединков команда выиграла 4 раза при одной ничьей.

    А вот с обороной команда испытывает проблемы. В 15 матчах «доги» пропустили в свои ворота 23 мяча.

    В этой встрече «Лилль» явно будет действовать первым номером. И состав для этого подходящий, и лидеры находятся в отличных кондициях.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лилля» предлагают — 1.87.

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    На викторию «Клермона» дают — 4.38, ничья оценена — в 3.96.

    «Доги» настроены подняться повыше в турнирной таблице, к тому же «Клермон» проводит неудачный турнирный отрезок.

    Наш прогноз — Победа «Лилля» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.

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    «Клермон» — «Лилль»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 28.12.2022. Прогнозы на футбол. «Доги» быстро загрызут «Клермон»
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