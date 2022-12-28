«Клермон»
Эта команда нынешний чемпионат проводит, в целом, удачно. «Клермон» находится на 10 месте в турнирной таблице.
Вот только с надежностью тылов у команды имеются проблемы. В 15 матчах «Клермон» пропустил уже 23 раза.
Коэффициенты матча Клермон — Лилль
В своем предыдущем матче «Клермон» не смог разжиться очками. На выезде команда уступила «Лансу» со счетом 2:1.
«Клермон» после того провел еще и 3 контрольных встречи. В них команда добыла одну ничью и дважды проиграла.
В этом матче хозяева явно будут рады и ничьей. Тем более, в последних поединках «Клермон» откровенно разочаровал.
«Лилль»
«Лилль» в текущем сезоне также не отличается стабильностью результатов. Нынешнее 7 место едва ли можно назвать успешным.
В предыдущем своем поединке «доги» добыли викторию. Правда, победа над «Анже» вышла минимальной.
Зато в контрольных матчах «Лилль» выносил всех подряд. Из пяти декабрьских товарищеских поединков команда выиграла 4 раза при одной ничьей.
А вот с обороной команда испытывает проблемы. В 15 матчах «доги» пропустили в свои ворота 23 мяча.
В этой встрече «Лилль» явно будет действовать первым номером. И состав для этого подходящий, и лидеры находятся в отличных кондициях.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лилля» предлагают — 1.87.
На викторию «Клермона» дают — 4.38, ничья оценена — в 3.96.
Наш прогноз — Победа «Лилля» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.