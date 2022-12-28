«Клермон» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 21:00 мск. «Клермон» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клермон»

Эта команда нынешний чемпионат проводит, в целом, удачно. «Клермон» находится на 10 месте в турнирной таблице.

Вот только с надежностью тылов у команды имеются проблемы. В 15 матчах «Клермон» пропустил уже 23 раза.

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В своем предыдущем матче «Клермон» не смог разжиться очками. На выезде команда уступила «Лансу» со счетом 2:1.

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«Клермон» после того провел еще и 3 контрольных встречи. В них команда добыла одну ничью и дважды проиграла.

В этом матче хозяева явно будут рады и ничьей. Тем более, в последних поединках «Клермон» откровенно разочаровал.

«Лилль»

«Лилль» в текущем сезоне также не отличается стабильностью результатов. Нынешнее 7 место едва ли можно назвать успешным.

В предыдущем своем поединке «доги» добыли викторию. Правда, победа над «Анже» вышла минимальной.

Зато в контрольных матчах «Лилль» выносил всех подряд. Из пяти декабрьских товарищеских поединков команда выиграла 4 раза при одной ничьей.

А вот с обороной команда испытывает проблемы. В 15 матчах «доги» пропустили в свои ворота 23 мяча.

В этой встрече «Лилль» явно будет действовать первым номером. И состав для этого подходящий, и лидеры находятся в отличных кондициях.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лилля» предлагают — 1.87.

На викторию «Клермона» дают — 4.38, ничья оценена — в 3.96.

«Доги» настроены подняться повыше в турнирной таблице , к тому же «Клермон» проводит неудачный турнирный отрезок.

Наш прогноз — Победа «Лилля» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.