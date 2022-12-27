Топ-5 игроков ЧМ-2022, которых может подписать «Ливерпуль»

Спросите любого о тех, кто был связан слухами св течение трех противоречивых лет в начале 2000-х, и они приведутв качестве яркого примера того, почему покупка игроков после чемпионата мира может быть плохой идеей.

Конечно, эта покупка форварда у «Ланса» за 10 млн фунтов была в разработке еще до его геройств за сборную Сенегала на ЧМ-2002, но прибытие Диуфа и его соотечественника Салифа Диао сейчас прочно связывают с этим культовым выходом их команды в четвертьфинал мундиаля. Нападающий провел за клуб 80 матчей, забив восемь мячей, прежде чем был продан «Болтону» в 2005 году.

Однако есть обратные примеры: Жилберто Силва — еще один игрок, который блистал летом того же года в Японии и Южной Корее, прежде чем стать ключевой фигурой «Арсенала», а спустя 20 лет рекрутинг новых футболистов на топ-уровне, особенно для клуба такого статуса, как Ливерпуль, менее бессистемный.

Таким образом, хотя несколько выступлений на чемпионате мира могут не убедить «Ливерпуль» подписать того или иного игрока, они, безусловно, могут укрепить свою уверенность клуба в целесообразности трансфера.

Несмотря на срочноые изменения, происходящие в правлении клуба, когда спортивный директор Джулиан Уорд готовится к отъезду летом, на протяжении всего турнира этого года в Катаре было активное присутствие представителей мерсисайдцев, которые следили за футболистами, долгое время считавшихся их потенциальными целями.

Ниже — пять игроков, которые блистали на чемпионате мира-2022 и могли бы стать грамотными подписаниями для «Ливерпуля», не считая приоритетной цели в лице Джуда Беллингема.

Софьян Амрабат («Фиорентина», Марокко)

Во время вдохновляющего выступления Марокко на пути в полуфинал, где его выбила Франция, универсальный полузащитник африканской сборной Амрабат завоевал сердца поклонников как один из лучших игроков турнира.

Действуя в основе полузащиты Валида Реграги, 26-летний хавбек выдал серию доминирующих выступлений, тогда как Марокко сыграл в нулевую ничью с Хорватией и выиграл у Бельгии, Испании и Португалии.

Жесткий разрушитель, которому было поручено срывать игру соперника и разгонять атаки своей команды, смелость и желание Амрабата помогли ему блеснуть в Катаре, а невероятный подкат против Килиана Мбаппе в полуфинале стал выдающимся моментом в его исполнении.

Существует пробоина в составе, которую нужно закрыть Юргену Клоппу, и набор навыков Амрабата соответствует необходимому профилю, особенно в свете проблем Фабиньо с формой и отсутствия ему подмены, а также с учетом того, что его контракт истекает в 2024 году, что дает возможность заполучить футболиста со скидкой.

Софьян Амрабат globallookpress.com

Тем не менее, могут быть сомнения по поводу его готовности перейти от более медленной, ориентированной на оборону системы игры к агрессивной тактике «Ливерпуля», но есть явные признаки и того, что он способен адаптироваться.

Каору Митома («Брайтон», Япония)

Вингер «Брайтона» Митома почти не участвовал в захватывающем выступлении Японии, выходя со скамейки запасных во всех четырех матчах, но он дал представление о своем ярком, меняющем игру потенциале.

«Ливерпуль» уже должен был знать об этом после влиятельного проблеска в ничейном поединке «Чаек» со счетом 3:3 на «Энфилде» в октябре, но молниеносный 25-летний футболист только укрепил свои позиции перед множеством вызовов в Катаре.

Именно его неумолимое желание принесло победу со счетом 2:1, когда Япония отыгралась, уступая 0:1 Испании, чем перевернула ситуацию в группе E с ног на голову, в то время как его старательность в оборонительной игре привела к тому, что тренер Хадзиме Мориясу положился на него, выпустив на замену.

Митома в АПЛ всего несколько месяцев, проведя свой первый сезон после перехода в «Брайтон» на прах аренды в бельгийский «Юнион», но вряд ли пройдет много времени, прежде чем более крупные клубы рассмотрят возможность его трансфера.

«Ливерпуль» может быть среди тех, кто проявит интерес к нему в будущем, поскольку Митома сможет усилить атакующую линию, в которую входят такие игроки, как Луис Диас и Дарвин Нуньес, в качестве вариантов на левом фланге.

Мохаммед Кудус («Аякс», Гана)

По словам Дэвида Орнштейна из The Athletic, в то время как универсальный молодой талант заигрывал с «Эвертоном» в минувшее трансферное окно, между Кудусом и «Ливерпулем» также был «неофициальный контакт».

Тем не менее, «Аякс» не хотел отпускать еще одного ключевого исполнителя тем же летом, когда уже ушли Антони, Себастьян Алле, Райан Гравенберх и Лисандро Мартинес, тогда как ганец остался.

В своем клубе Кудус в основном играет центрфорварда, что позволило ему сравнять счет в проигранном «Ливерпулю» матче со счетом 1:2 в сентябре, но в своей сборной он меняет позиции между центральным полузащитником, «десяткой», нападающим и вингером, с акцентом на правый фланг, как это было в матче против Южной Кореи на ЧМ-2022.

Эта гибкость, без сомнения, вызовет симпатию у Клоппа, как и его преимущество в 22-летнем возрасте после того, как он провел 120 матчей за «Нордшелланд» и «Аякс», а также 21 поединок за сборную Ганы.

«Аякс» во всех смыслах является коммерческим клубом, и маловероятно, что цена на его 20-й номер будет непомерно высокой для «Ливерпуля».

Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», Хорватия)

В преддверии чемпионата мира легендарный тренер и вдохновитель Клоппа Арриго Сакки назвал двух центральных защитников «Ливерпуля» в своей идеальной символической сборной, где к Вирджилу ван Дейку присоединился Ибраим Конате.

Йошко Гвардиол globallookpress.com

Это говорит об отношении к основным центрбекам «Красных», и хотя есть опасения по поводу продолжительной физической готовности Жоэля Матипа и формы Джо Гомеса, которые их подменяют, игрок данного амплуа явно не в приоритете «Красных» на трансферном рынке.

Тем не менее, если бы они еще больше перетасовали состав и усилились вдобавок к Конате еще одним из лучших молодых защитников мира, его преемником в «Лейпциге» Гвардиолом, это было бы мудрым решением.

Хорват перешел в «Лейпциг» в 2021 году, после того как вернулся в «Динамо» Загреб на правах годичной аренды, и ему не потребовалось много времени, чтобы занять место в старте и получить всеобщее признание: атлетичный, действующий на опережение левый центрбек, он также завоевал статус основного в сборной Хорватии.

За несколько недель до перехода в «Лейпциг» Гвардиол признал, что «несомненно хочет» играть за «Ливерпуль» в будущем — все зависит от того, помешают ли в этом 20-летнему футболисту обстоятельства и финансовый вопрос.

Энцо Фернандес («Бенфика», Аргентина)

Беллингем может быть приоритетом для «Ливерпуля», поскольку они видят изменения в своей полузащите, но 21-летний Фернандес стал популярной альтернативой — или, в идеальном мире, аналогом — английскому вундеркинду.

Фернандес перешел в «Бенфику» из «Ривер Плейта» только в июне 2022 года, но утверждается, что представители рекрутинга «Красных» уже следили за его прогрессом перед переездом хавбека в Европу.

Теперь, показав себя в Португалии и будучи провозглашенным «выдающимся игроком» сборной Аргентины не кем иным, как Лионелем Месси, юноша, похоже, готов перейти на новый уровень, и в Португалии даже сообщают, что соглашение с «Ливерпулем» уже достигнуто.

Это потребует значительной компенсации, поскольку сумма отступных за Фернандеса составляет 120 млн евро, но его способность блистать во множестве ролей делает его идеальным кандидатом в полузащиту, нуждающейся в обновлении.

Подпишут ли его вместо Беллингема или вместе с ним, еще неизвестно, но вполне возможно, что аргентинец занимает видное место в трансферных планах «Ливерпуля» на 2023 год.