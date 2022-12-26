Трансферный дайджест. 20 — 26 декабря

Ян Зоммер

Голкипер, 34 года, «Боруссия» Менхенгладбах

Уход Зоммера из «Гладбаха» уже почти решенный вопрос. Но в каком клубе окажется швейцарец, пока не очень понятно.

Ян Зоммер globallookpress.com

На 34-летнего вратаря есть два серьезных претендента: «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг якобы разочарован игрой Давида Де Хэа. По мнению голландца, приобретение Зоммера станет решением вратарской проблемы.

А «Бавария» ищет замену Мануэлю Нойеру, который вскоре после возвращения из Катара сломал ногу.

Поскольку контракт Зоммера с нынешним клубом рассчитан до лета 2023 года, «Боруссия» потребует за своего основного голкипера не более 10 миллионов евро.

Наш прогноз: из «Боруссия» точно уйдет, а вот куда — сложно сказать.

Филиппе Коутиньо

Полузащитник, 30 лет, «Астон Вилла»

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

Всё, похоже, Коутиньо устал от европейского футбола. По данным GOAL, бразилец засобирался домой.

Серьезный интерес к экс-игроку «Ливерпуля» и «Барселоны» проявляет «Коринтианс».

Правда, пока что бразильский клуб готов предложить «Астон Вилле» вариант только с арендой. Более того, представителю АПЛ придется взять на себя часть обязательств по зарплате футболиста.

Коутиньо, по всей видимости, заскучал в «Астон Вилле» после того, как команду покинул Стивен Джеррард, из-за которого, собственно, он и переехал в Бирмингем.

Наш прогноз: скорее всего, поедет в Бразилию.

Чаглар Сеюнджю

Защитник, 26 лет, «Лестер»

Чаглар Сеюнджю globallookpress.com

Сеюнджю уже в ближайшее время может перебраться в Мадрид. Но не в «Реал», а в «Атлетико».

Фабрицио Романо, которому сложно не доверять в таких вопросах, утверждает, что клубы вот-вот объявят о сделке.

Контракт Сеюнджю с «Лестером» истекает через полгода, поэтому «Атлетико» не придется платить большие деньги за очень качественного игрока.

Интерес к Сеюнджю также проявляли «Рома» и «Астон Вилла», но турецкий футболист решил, что ему будет лучше поработать под руководством Диего Симеоне.

Наш прогноз: перейдет в «Атлетико».

Наби Кейта

Полузащитник, 27 лет, «Ливерпуль»

Наби Кейта globallookpress.com

В ближайшее время Кейта будет регулярно мелькать в трансферных сводках. Все просто — контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до конца текущего сезона.

И пока не очень похоже на то, что английский клуб предложит гвинейцу нового соглашение. Не секрет, что Юрген Клопп всегда рассчитывал на Наби, который в последнее время почти не покидает лазарет.

Трамвы — основная причина, по которой «Ливерпуль», скорее всего, попрощается с Кейта.

Но без работы 27-летний футболист точно не останется. Есть информация об интересе к Наби со стороны как минимум двух серьезных клубов. Речь идет о «Милане» и дортмундской «Боруссии». Правда, они тоже обеспокоены постоянными травмами игрока.

Наш прогноз: до лета останется в «Ливерпуле».

Мартин Субименди

Полузащитник, 23 года, «Реал Сосьедад»

Мартин Субименди globallookpress.com

Субименди попал в список трансферных целей «Барселоны». И это не просто интерес — в каталонском клубе уверены, что Мартин станет лучшей заменой Серджи Бускетсу, который, похоже, решил не продлевать контракт с сине-гранатовыми.

Вряд ли Субименди откажется от перехода в легендарный клуб, но есть одна загвоздка. У «Барсы» снова туго с деньгами, тогда как «Реал Сосьедад» не намерен соглашаться на сумму меньше той, которая указана в контракте игрока в качестве отступных. Если что, это 60 миллионов евро.

Впрочем, «Барса» готов приобрести Субименди в рассрочку. Но баскам не очень нравится такая история, они хотят получить всю сумму сразу.

В общем, придется «Барселоне» где-то искать деньги.

Наш прогноз: если и перейдет в «Барсу», то не раньше лета.

Луис Суарес

Нападающий, 35 лет, без клуба

Луис Суарес globallookpress.com

Луис Суарес, похоже, определился с новой командой. Уругваец решил принять предложение «Гремио».

Бразильский клуб приготовил для Луиса двухлетний контракт, по условиям которого он станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

Кроме того, у экс-форварда «Ливерпуля» и «Барселоны» есть предложение от мексиканского «Крус Асуля», но вариант с «Гремио» ему больше нравится.

А вот звонки от европейских клубов, по всей видимости, не поступали. Этот этап карьеры уже в прошлом.

Наш прогноз: перейдет в «Гремио».

Элдор Шомуродов

Нападающий, 27 лет, «Рома»

Элдор Шомуродов globallookpress.com

Шомуродова хотят подписать сразу три итальянских клуба — «Фиорентина», «Сампдория» и «Торино». Впрочем, это не новая информация.

Тот же «Торино» пытался приобрести экс-игрока «Ростова» еще летом, но Жозе Моуринью тогда настоял на том, чтобы Элдор остался в Риме.

Но время показало, что Шомуродов не нужен «Особенному». Узбекский форвард почти не играл осенью, лишь изредка выходя на замену.

В связи с этим в январе представители Шомуродова намерены приложить максимальные усилия для того, чтобы игрок покинул «Рому» и перешел туда, где у него не будет проблем с игровым временем.

Наш прогноз: в «Роме» не останется.

Иско

Полузащитник, 30 лет, без клуба

Иско globallookpress.com

Иско на прошлой неделе расторг контракт с «Севильей», не задержавшись там и на полгода.

Экс-игрок «Реала» покинул «Севилью» из-за разногласий со спортивным директором клуба Мончи.

Судя по той информации, которая появляется в прессе, испанец вот-вот переедет в Англию и подпишет контракт с «Вулверхэмптоном».

Почему именно туда? В принципе, все логично. В начале прошлого месяца «волков» возглавил Хулен Лопетеги, который и привел Иско в «Севилью» перед началом текущего сезона.

При этом у Иско есть еще один вариант — в МЛС. 30-летнего хавбека зовут в «Лос-Анджелес Гэлакси». Неплохо, конечно, но, скорее всего, в Штаты он отправится после путешествия в АПЛ.

Наш прогноз: перейдет в «Вулверхэмптон».

Мемфис Депай

Нападающий, 28 лет, «Барселона»

Мемфис Депай globallookpress.com

«Барселона» всеми способами пытается избавиться от Депая, но пока что безуспешно, несмотря на то, есть ряд клубов, которые хотят видеть голландца у себя.

Один из них — «Ньюкасл». Англичане предлагают за Мемфиса 20 миллионов евро, а «Барса», в свою очередь, готова отдать игроку часть от этой сумму. Как говорится, почти джек-пот, но Депая этот вариант не устраивает — по каким-то своим соображениям не хочет уходить из команды в январе.

Возможно, позиция Депая связана с мнением Хави. Главный тренер «Барсы» по-прежнему рассчитывает на него.

Но есть подозрение, что в какой-то момент Хави станет на сторону руководства, поскольку продажа Депая позволит клубу продлить контракты с некоторыми игроками.

Да и сам Депай должен понимать, что ему придется, в основном, сидеть на скамейке запасных, в то время как в другом месте у него не будет таких проблем с игровым временем.

Наш прогноз: покинет «Барсу» в январе.

Алексис Мак Аллистер

Полузащитник, 23 года, «Брайтон»

Алексис Мак Аллистер globallookpress.com

Кто бы мог подумать, что однажды за «Брайтон» будет выступать чемпион мира. Именно в таком статусе вернулся из Катара в расположение клуба Алексис Мак Аллистер.

И теперь совсем неудивительно, что Алексиса хотят приобрести топ-клубы. И не только английские.

Помимо «Арсенала» и «Тоттенхэма», интерес к Мак Аллистеру проявляет «Атлетико». И всем желающим придется раскошелиться, так как контракт аргентинца с его нынешним клубом рассчитан до лета 2025 года.

Сложно сказать, в каком клубе видит себя 23-летпий аргентинец, но есть ощущение, что ему лучше остаться в АПЛ.

Наш прогноз: уйдет из «Брайтона», но не в январе, а летом.

Энцо Фернандес

Полузащитник, 21 год, «Бенфика»

Энцо Фернандес globallookpress.com

Ух, в тени Энцо Фернандеса сразу после ЧМ-2022 оказался даже Джуд Беллингем, ставший главной трансферной целью топ-клубов.

Энцо, как известно, был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира, чему в «Бенфике» несказанно рады — теперь они могут требовать за аргентинца максимальную сумму.

Главным претендентом на Фернандеса называют «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» якобы уже предлагали за аргентинца 100 миллионов евро, но в Лиссабоне ответили — «мало».

«Бенфика» надеется получить 120 миллионов, которые прописаны в качестве отступных в контракте игрока с клубом.

Примечательно, что летом «Бенфика» выкупила Энцо у «Ривер Плейта» за 10 миллионов евро. Остается только восхищаться умению португальцев инвестировать в молодых талантливых футболистов.

Между тем, у «Ливерпуля» есть серьезный конкурент. «Манчестер Юнайтед» готов перечислить «Бенфики» 120 миллионов — вообще без проблем (остается только недоумевать, откуда у них столько «лишних» денег).

Кроме того, есть еще «Реал», но «Королевский клуб» сразу дал понять: игрок, конечно, хороший, но 100-120 миллионов — это явно перегиб.

Наш прогноз: уедет в АПЛ, но не факт, что в январе.

Криштиану Роналду

Нападающий, 37 лет, без клуба

Похоже, Криштиану сдался. Все попытки найти новую команду в Европе обернулись провалом. Даже несмотря на все усилия супер влиятельного агента Жорже Мендеша.

И главной проблемой стала, по всей видимости, не игровая эффективность Роналду, а его токсичность за пределами футбольного поля.

Своим нашумевшим интервью Пирсу Моргану 37-летний португалец лишил себя последнего шанса перейти в европейский топ-клуб. Этот шаг оказался абсолютно неверным.

В общем, возможный переход Роналду в «Аль-Наср» уже ни у кого не вызывает удивления. Да и легендарный форвард, похоже, смирился с тем, что в Европе он больше никому не нужен. По правде говоря, даже обидно, что европейская карьера пятикратного обладателя Золотого мяча завершается вот так бесславно.

Сразу несколько авторитетных источников сообщают, что Роналду вот-вот подпишет с «Аль-Насром» контракт до 2030 года. До 2025 года Криштиану будет игроком клуба, а после этого станет послом совместной заявки Саудовской Аравии, Египта и Греции на проведение ЧМ-2030.

Да, не Европа, но финансовые условия, предложенные саудитами, наверняка шокировали даже Роналду. 200 миллионов евро за сезон. А в роли посла КриРо будет получать еще больше. Как-то так.

Наш прогноз: скоро будет бегать в футболке «Аль-Насра».