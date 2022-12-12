Трансферный дайджест. 7 — 12 декабря

Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Жоау Феликс

Нападающий, 23 года, «Атлетико»

Жоау Феликс globallookpress.com

Разговоры о Феликсе уже начинают надоедать, но совсем недавно появилась информация, пройти мимо которой практически невозможно.

Уже ни для кого не секрет, что португалец хочет сбежать из Мадрида, устав от непонятного футбола Диего Симеоне. Так вот, одним из главных претендентов на Феликса стала...«Астон Вилла».

Да, игрок, за которого «Атлетико» три года назад отвалил 120 миллионов евро, может перейти в «Астон Виллу».

К «Астон Вилле» вообще никаких претензий, отличный клуб, но для репутации Жоау это почти катастрофа.

Пишут, что «Атлетико» уже ведет переговоры с английским клубом. И по правде говоря, очень интересно, сколько «Вилла» готов заплатить за 23-летнего португальца, который только что вместе со своей сборной проиграл Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022.

Феликс вроде бы мечтает о переходе в АПЛ, но не факт, что в «Астон Виллу», в то время как «Атлетико» будет рад избавиться от игрока. Правда, запросы у «матрасников», мягко говоря, нехилые. Мадридский клуб по-прежнему верит, что сможет продать Феликса за 120 миллионов евро. Как говорится, мечтать не вредно.

Наш прогноз: уйдет, но вряд ли в «Астон Виллу».

Эндрик

Эндрик globallookpress.com

«Реал» вот-вот подпишет очередного бразильского таланта. Эндрику всего лишь 16 лет, но в «Мадриде» понимают, что сделку надо оформлять уже сейчас, иначе потом парень может оказаться где-нибудь в Барселоне.

«Королевский клуб» заплатит «Палмейрасу» не менее 60 миллионов евро, а контракт с игроком будет рассчитан до 2030 года.

Правда, Эндрик сможет присоединиться к «Реалу» только в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.

По такой же схеме в «Реале» оказался Винисиус Жуниор. В этом случае мадридский клуб начал действовать еще до того, как футболисту исполнилось 18 лет.

В общем, в отличие от большинства топ-клубов «Реал» научился грамотно инвестировать в молодых и талантливых парней, которые в ближайшие десять лет будут опорой клуба.

Эндрик в этом году сыграл в чемпионате Бразилии семь матчей и забил три мяча.

Наш прогноз: скорее всего, уже в январе подпишет долгосрочный контракт с «Реалом».

Александр Нюбель

Вратарь, 26 лет, «Монако»

Александр Нюбель globallookpress.com

Похоже, в карьере Нюбеля намечается еще один поворот. Все идет к тому, что немцу придется вернуться в «Баварию».

Но только на этот раз ему не придется полировать скамейку запасных. «Бавария» срочно ищет замену Мануэлю Нойеру, который на прошлой неделе умудрился сломать ногу, катаясь на лыжах.

И первый, о ком подумали боссы «Баварии», был Нюбель, который по-прежнему принадлежит мюнхенскому клубу, но выступает на правах аренды за «Монако».

Правда, для досрочного возвращения 26-летнего вратаря «Баварии» придется выплатить княжескому клубу компенсацию.

А если переговоры с «Монако» зайдут в тупик, тогда «Бавария» попробует подписать либо героического голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича, либо Кейлора Наваса, конкретно заскучавшего в «Пари Сен-Жермен». Но есть подозрение, что руководству Рекордмайстера не придется работать в этом направлении.

Наш прогноз: вернется в «Баварию».

Йошко Гвардиол

Защитник, 20 лет, «Лейпциг»

Йошко Гвардиол globallookpress.com

Не успели в «Лейпциге» прийти в себя после наплыва желающих приобрести Кристофера Нкунку, как на горизонте замаячила новая трансферная бомба.

Теперь топ-клубам срочно нужен Йошко Гвардиол. Еще бы, хорватский защитник стал одним из героев своей сборной на чемпионате мира.

20-летний футболист фигурирует в списках трансферных целей абсолютно всех ведущих клубов Европы, среди которых есть в том числе и «Реал». «Мадрид» готов заплатить 90 миллионов.

Но самыми щедрыми, как обычно, будут предложения из АПЛ. Есть информация, что «Ман Сити» не жалко отдать за Гвардиола 100 миллионов евро. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» тоже не намерены жадничать.

В общем, после чемпионата мира Йошко и его окружение предстоит сделать приятный, но в то же время не очень простой выбор.

Наш прогноз: скорее всего, перейдет в топ-клуб уже в конце сезона.

Софьян Амрабат

Полузащитник, 26 лет, «Фиорентина»

Софьян Амрабат уходит от Гави globallookpress.com

Это какая-то фантастика, Амрабат входит в десятку претендентов на приз лучшему игроку чемпионата мира в Катаре.

Софьян — один из главных героев сборной Марокко. Благодаря его невероятной игре в центре поля «атласские львы» обыграли на групповом этапе сборную Бельгии, после чего остановили Испанию и Португалию.

«Весь мир увидел, что он лучший опорный полузащитник ЧМ-2022. Получаю много звонков каждый день», — заявил агент Амрабата после победы над португальцами.

И вряд ли агент говорит неправду. Софьян действительно играет на космическом уровне.

Некоторые СМИ утверждают, что с представителями Амрабата уже общался с главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Кроме того, марокканца хотят подписать «Интер» и «Тоттенхэм».

Сложно сказать, в каком клубе окажется Амрабат, но в «Фиорентине» он явно не задержится надолго.

Наш прогноз: скорее всего, останется в «Фиорентине» до лета.

Хаким Зиеш

Полузащитник, 29 лет, «Челси»

В отличие от Амбарата, в способностях Зиеша ни у кого не было никаких сомнений. Своей игрой на ЧМ-2022 марокканец просто еще раз подтвердил свой высокий уровень.

И тем удивительнее, что в «Челси» его почти не используют. В этом сезоне Хаким провел в АПЛ лишь пять матчей.

Возможно, после чемпионата мира ситуация изменится, но, судя по всему, Зиеш хочет сменить обстановку, чтобы точно знать, что ему больше не придется месяцами ждать своего появления в стартовом составе.

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что Хакима хочет арендовать «Милан». Итальянский клуб готов включить в соглашение опцию обязательного выкупа за 15 миллионов евро.

Неплохой вариант для Зиеша, но «Челси» теперь может сказать, мол, какие 15 миллионов, посмотрите, что этот парень вытворял в Катаре. Переговоры будут сложными.

Наш прогноз: летом точной уйдет, зимой — не факт.

Маркус Рэшфорд

Нападающий, 25 лет, «Манчестер Юнайтед»

Маркус Рэшфорд globallookpress.com

В «МЮ» не скрывают своего желания подписать с Рэшфордом новый контракт, но, похоже, у форварда другие планы.

Маркуса вовсю обхаживает «Пари Сен-Жермен». Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи честно признался, что хотел бы оформить трансфер 25-летнего англичанина.

«В январе мы с ним поговорим, если будем в этом заинтересованы», — добавил Аль-Хелайфи.

По данным британских СМИ, «МЮ» активировал опцию продления контракта с Рэшфордом до лета 2024 года, чтобы не потерять его бесплатно.

Но есть ощущения, что «МЮ» это сильно не поможет. «Разнеси их всех, король», — с такими слова обратился Рэшфорд к Килиану Мбаппе после поражения от сборной Франции в четвертьфинале ЧМ-2022. Как-то чересчур откровенно. Есть подозрение, что Маркус хочет играть в одной команде с лидером «ПСЖ».

Наш прогноз: вполне вероятно, что летом отправится в столицу Франции.

Дензел Думфрис

Защитник, 26 лет, «Интер»

Дензел Думфрис globallookpress.com

Думфрис стал одним из лучших игроков сборной Нидерландов на втором крупном турнире подряд.

И если после Евро-2020 в Дензела поверил только миланский «Интер», то теперь в его крутости убедились и другие топ-клубы.

С недавних пор Думфрис стал приоритетной целью «Челси». Лондонскому клубу срочно нужен защитник, который способен регулярно подключаться к атакам. Нидерландец в этом плане может стать идеальным выбором.

И по цене для «Челси» с его возможностями, скорее всего, тоже не будет проблем. Другой вопрос, захочет ли «Интер» продавать столь ценного игрока.

Наш прогноз: пока останется в «Интере».

Душан Влахович

Нападающий, 22 года, «Ювентус»

Душан Влахович globallookpress.com

В начале года в «Ювентусе» не скрывали своего ликования по поводу подписания Влаховича, демонстрировавшего невероятную результативность в составе «Фиорентины».

В Турине серб пока не впечатляет, мягко говорят. Напримеи, в этом сезоне в десяти матчах Серии А он забил лишь шесть мячей.

И есть подозрение, что в «Юве» уже успели разочароваться в Душане и готовы как можно скорее расстаться с ним.

По некоторым данным, Влахович может оказаться в «Атлетико». Клубы якобы готовят обмен, в результате которого в Турин поедете Жоау Феликс, а в Мадрид — Влахович.

В принципе, в этом сумасшедшем футбольном мире сейчас уже все реально.

Наш прогноз: до лета будет в «Юве», а после этого все возможно.

Гонсалу Рамуш

Нападающий, 21 год, «Бенфика»

Гонсалу Рамуш globallookpress.com

Да уж, сначала Рамуш вытеснил Криштиану Роналду из стартового состава сборной Португалии, а теперь может прийти на место легенды в «Манчестер Юнайтед».

Скауты английского клуба якобы неоднократно просматривали 21-летнего форварда, ставшего автором хет-трика в матче против Швейцарии.

Правда, «МЮ» может быстро успокоиться, когда узнает, что «Бенфика» не планирует продавать Гонсалу дешевле, чем за 120 миллионов евро.

С другой стороны, лиссабонский клуб умеет убеждать потенциальных покупателей. Достаточно вспомнить, как в начале лета «Ливерпуль» отдал под 100 миллионов за Дарвина Нуньеса.

И опять-таки, боясь потерять потенциально топового игрока, «МЮ» может банально рискнуть.

Сложно сказать, будет это «МЮ» или другой клуб, но летом Рамуш точно переедет в топ-чемпионат.

Наш прогноз: завершит сезон в «Бенфике», а потом уйдет.

Джуд Беллингем

Полузащитник, 19 лет, «Боруссия» Дортмунд

Джуд Беллингем globallookpress.com

Похоже, в трансферной саге Беллингема скоро будет поставлена жирная точка. Фаворитом в борьбе за Джужа с недавних пор стал «Ливерпуль».

Во-первых, Беллингем хочет играть в АПЛ, а во-вторых — семья 19-летнего футболиста настаивает на том, чтобы он перешел в «Ливерпуль».

«Боруссия» будет просить за Беллингема от 100 до 150 миллионов евро, но «Ливерпуль» это, похоже, совершенно не пугает, в отличие от мадридского «Реала». Флорентино Перес откажется от такой затеи.

Примечательно, что во время чемпионата мира рядом с Беллингемом можно было часто заметить Трента Александера-Арнолда и Джордана Хендерсона. По всей видимости, Джуда со всех сторон убеждают сделать выбор в пользу «Ливерпуля».

К слову, на данном этапе Беллингем хочет перейти в команду, где у него будет постоянное место в старте и доверие тренера. Финансовый вопрос не стоит на первом месте.

Наш прогноз: летом перейдет в «Ливерпуль».

Криштиану Роналду

Нападающий, 37 лет, без клуба

Криштиану Роналду globallookpress.com

Ну и куда же без Роналду. Новости о будущем 37-летнего португальца появляются по два раза в день, но настойчивее всего по-прежнему пишут про вариант с «Аль-Насром».

При этом Криштиану верит, что ему все-таки удастся найти новую команду в Европе. Более того, такую, которая будет играть в Лиге чемпионов.

Реально ли это? Вряд ли. После громких выступлений Роналду за пределами ни один топ-клуб не захочет портить атмосферу внутри команды. А КриРо, как известно, подавай только место в «старте».

Но чемпионат мира четко показал, что Криштиану уже не тот. Скорость исчезла, в отборе почти не участвует...

В любом случае, ждать осталось недолго. Роналду — не Дзюба, который ищет новый клуб по полгода. Правла, Артему и по 200 миллионов никто не предлагает.

Наш прогноз: станет главной звездой Саудовской Аравии.