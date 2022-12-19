Трансферный дайджест. 13 — 19 декабря

Энцо Фернандес

Полузащитник, «Бенфика», 21 год

Аргентинский полузащитник Энцо Фернандес давно находится на прицеле у топ-клубов Европы. По данным Sports Illustrated, в игроке теперь заинтересован «Ливерпуль».

Энцо Фернандес globallookpress.com

Источник утверждает, что «мерсисайдцы» готовы выплатить за игрока 120 млн евро. Это сумма, которая прописана в его контракте с «Бенфикой», как отступные.

Ожидается, что «Ливерпулю» придется составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» и мадридскому «Реалу».

После победы Аргентины на ЧМ интерес к полузащитнику явно возрастет. Тем более что сам он играл в качестве основного. «Бенфика» не удержит его этой зимой.

Прогноз: Точно покинет «Бенфику» уже этой зимой.

Дензел Дюмфрис

Несмотря на то, что Нидерландам не удалось пройти в полуфинал ЧМ в Катаре, некоторые игроки повысили интерес к себе. В частности, речь идет о Дензеле Дюмфрисе, который провел отличный мундиаль и сыграл очень важную роль. На его счету гол и результативная передача в 5 матчах — отличная статистика, которая все равно не отражает всей пользы, которую принес игрок.

Дензел Дюмфрис globallookpress.com

В связи с его последними результатами, «Интер» решил заявить о конкретных цифрах, которые теперь будут фигурировать во всех переговорах с заинтересованными клубами. Как написал Николо Скира, «нерадзурри» готов продать футболиста за сумму не менее 50 млн евро.

Футболистом сильно интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед». По данным Calciomercato, Дюмфрис наверняка покинет «Интер» летом, когда «Интер» попытается исправить свою финансовую ситуацию.

В Corriere dello Sport написали о контактах «Интера» и МЮ касательно возможного трансфера игрока. Если «манкунианцы» согласятся заплатить минимум 50 млн, то им, скорее всего, удастся заполучить Дюмфриса.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед».

Коди Гакпо

Нападающий, ПСВ, 23 года

Еще один голландский игрок, за которым упорно следят топ-клубы. В частности, Гакпо интересует «Манчестер Юнайтед». При этом директор ПСВ Марсель Брандс заявил, что лишь 10-12 клубов могут позволить себе трансфер форварда в январе, так как ПСВ будет просить рекордную сумму.

Коди Гакпо globallookpress.com

В As сообщили, что игроком интересуется «Реал» и ПСВ готов рассмотреть предложения клуба.

В The Telegraph пишут, что футболист может стать заменой Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Якобы «манкунианцы» готовы предложить ПСВ 50 млн евро.

В любом случае, Гакпо сейчас выходит на пик популярности и ПСВ нужно ловить момент. Скорее всего, зимой он покинет клуб. Продать его сразу после ЧМ было бы лучшим решением.

Прогноз: МЮ является неплохим вариантом из-за тренера.

Йошко Гвардиол

Защитник, «Лейпциг», 20 лет

Нет никаких сомнений, что Гвардиол покинет «Лейпциг» этой зимой. В свои годы игрок выглядит очень зрелым и опытным.

Йошко Гвардиол globallookpress.com

Сейчас активно продвигаются слухи о том, что футболист перейдет в «Манчестер Сити». «Горожане» якобы готовы заплатить за него 110 млн евро с учетом бонусов и дать 20% «быкам» с последующей его перепродажи. По крайне мере так пишут в Foot Mercato.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, сумма трансфера составит 130 млн учетом бонусов. В любом случае, получить более 100 млн за игрока, который полтора года назад обошелся в 19 млн, является грандиозным профитом.

Педулла также заявил, что «Сити» перебил предложение «Реала». Помимо 130 млн за трансфер «горожане» пообещали около 12 млн в качестве зарплаты игроку. «Реал» же предложил 90 и 6 соответственно.

Ожидается, что активная фаза переговоров начнется уже в ближайшее время, так как «Сити» планировал приобрести Гвардиола по завершению ЧМ в Катаре.

Гвардиол — отличный вариант для Гвардиолы. Игрок умеет выполнять не только оборонительные, но и созидательные функции, чего часто требует испанец от своих центрбеков.

Прогноз: «Манчестер Сити».

Адриен Рабьо

Полузащитник, «Ювентус», 27 лет

Французский полузащитник может получить предложение от «Ньюкасла» уже этой зимой, сообщили в Calciomercato.

Адриен Рабьо globallookpress.com

В «Ювентусе» не хотели бы отпускать футболиста, но там реально оценивают шансы на заключение нового контракта. Возможно, что «бьянконери» удастся договориться в январе, однако сам Рабьо уже сможет вести переговоры с другими клубами.

По информации источника, интерес к Рабьо также проявляют «Арсенал» и «Челси», однако они будут ждать до лета. Тут у «сорок» есть преимущество, так как «Юве» однозначно постарается извлечь хоть какую-то пользу и заработать на продаже футболиста. Таким образом, переход в «Ньюкасл» имеет высокую вероятность.

Прогноз: «Ньюкасл».

Жоао Фелиш

Нападающий, «Атлетико», 23 года

Форвард Жоау Фелиш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». По крайней мере, об этом пестрят заголовки многих источников. Но вот ESPN сеет сомнения по этому поводу.

Жоау Фелиш globallookpress.com

По данным сайта, «манкунианцев» должна отпугнуть сумма трансфера в 100 млн евро. Сделка может выгореть только в случае аренды с последующим правом или обязательством выкупа.

«Красные дьяволы» также будут смотреть в сторону Коди Гакпо, Гонсалу Рамуша и Альваро Мораты.

Учитывая все риски, включая возможность травматичности из-за перехода в АПЛ и высокую стоимость потенциального трансфера, сделка выглядит не слишком реалистичной.

Прогноз: Не перейдет в МЮ и, скорее всего, останется в «Атлетико».

Хвича Кварацхелия

Полузащитник, «Наполи», 21 год

Грузин наделал шороху в Европе после перехода в «Наполи». Его результативность уже с первого сезона поражает — 12 матчей в Серии А, 6 голов и 5 передач. И это не считая двух голов в 5 матчах Лиги чемпионов.

Как сообщили в The Times, «Ньюкасл» определили Кварацхелию, как высокоприоритетную цель на ближайшие два трансферных окна.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Футболиста оценивают в 50 млн фунтов. Отметим, что в сравнении с той суммой, которую «Наполи» заплатил за него летом, его цена выросла в 5-6 раз.

Тем не менее «адзурри» не намерены продавать игрока ни за какие деньги. Так заявил спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли.

«Наполи» может стать чемпионом Италии в этом сезоне. Также у клуба впереди плей-офф Лиги чемпионов. Такого «Ньюкасл» пока дать не может. Так что ни «Наполи», ни сам Хвича не согласятся на трансфер.

Прогноз: Останется в «Наполи».

Душан Влахович

Нападающий, «Ювентус», 22 года

22-летний нападающий «Юве» может покинуть клуб в январе. Сайт Goal сообщает об интересе к игроку со стороны ведущих клубов Европы. В частности, речь идет о ПСЖ, «Баварии», «Челси», «Арсенале» и «Манчестер Юнайтед».

Душан Влахович globallookpress.com

Источник заявляет, что за игрока якобы могут заплатить огромные деньги, но при этом «Ювентус» не заинтересован в активных попытках продать нападающего.

А вот по данным репортера CBS Бена Джейкобса, туринцы испытывают финансовые проблемы и могут согласиться на продажу такого ценного актива как Влахович.

Стоит отметить, что «Ювентус» приобрел футболиста у «Фиорентины» за 81.6 млн евро. Так что интересующимся нужно быть готовыми выложить немалые деньги, и наверняка больше 100 млн евро.

Из вышеуказанного списка стоит выделить МЮ и «Баварию», у которых сейчас нет хороших центрфорвардов. Вопрос только в том, смогут ли они покрыть стоимость трансфера.

Прогноз: МЮ или «Бавария».