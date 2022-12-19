ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ХорватииДневник ЧМ-2022. Разогрев перед финалом, чудо-гол Оршича и взбешенный Хакими Лионель Месси и Килиан МбаппеБитва Месси и Мбаппе, исторический момент для французов. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Лионель Месси и Килиан МбаппеСмена эпохи. Месси, Мбаппе и неудобное соперничество, основанное на взаимном уважении
  • 23:46
    • «Интер» обменялся голами с «Бетисом»
  • 23:32
    • Два автогола принесли «Ювентусу» победу над «Арсеналом»
  • 19:54
    • Гол Оршича принес Хорватии 3-е место на чемпионате мира в Катаре
  • 19:28
    • Рублев обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Абу-Даби
  • 18:35
    • «Атлетико» не продаст Облака и Гризманна в ближайшее трансферное окно
  • 18:06
    • «Манчестер Юнайтед» предложит ПСВ € 50 млн за Гакпо
  • 17:49
    • Россия обыграла Казахстан в матче Кубка Первого канала
    Все новости спорта

    К кому вернутся победы?

    «Хэнань Цзянье» — «Шанхай Шеньхуа». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Кубок Китая, 19 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Хэнань Цзянье Прогнозы на Шанхай Шэньхуа Прогнозы на футбол Китая
    Прогноз и ставки на «Хэнань Цзянье» — «Шанхай Шеньхуа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шанхай Шеньхуа» проиграл два из трех последних матчей
    «Хэнань Цзянье» сыграет на своем поле с «Шанхай Шеньхуа» в рамках 1/8 финала Кубка Китая. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 13:00 мск. «Хэнань Цзянье» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Китай. Кубок 19 Декабря 2022 года

    «Хэнань Цзянье»

    «Хэнань Цзянье» в нынешнем сезоне выступает неплохо. Сейчас команда находится на 7-м месте в турнирной таблице китайской Суперлиги.

    Причем главной проблемой команды является оборона. В 31 матче пропущен уже 31 мяч — в среднем по голу за игру.

    Коллектив уже прошел одну стадию Кубка Китая. В 1/16 финала он разгромил на выезде «Гуанси Баоюнь» (4:1).

    Все прогнозы на футбол

    В последних трех поединках клуб не выигрывает при двух ничьих и одном поражении, а значит форма хозяев поля оставляет желать лучшего.

    «Шанхай Шеньхуа»

    «Шанхай Шеньхуа» в нынешнем сезоне не борется за высокие места. Сейчас команда занимает скромную 12-ю строчку.

    Главным украшением команды являются относительно надежные тылы. В 31 матче пропущено 33 мяча — чуть более одного гола за игру.

  • Смена эпохи. Месси, Мбаппе и неудобное соперничество, основанное на взаимном уважении
  • В финале ЧМ-2022 встретятся в качестве соперников представители двух поколений великих игроков
  • Вчера

    • Коллектив также уже прошел одну стадию Кубка Китая. В 1/16 финала он разгромил на выезде «Цзянси Ляньшэн» (5:0).

    Клуб также не знает побед в трех последних играх при двух поражениях и одной ничьей, демонстрируя чуть хуже форму, чем у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Хэнань Цзянье». Коэффициент на его победу равен 1,73, успех «Шанхай Шеньхуа» оценивается в 2,45, ничья — в 3,66.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Хотя шансы хозяев поля видятся предпочтительнее, обе команды не отличаются особой надежностью, и в последних своих двух матчах они неизменно забивали и пропускали.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2,10.

    Еще один вариант ставки — «Шанхай Шеньхуа» забьет первым за 3,21. В последних своих четырех матчах, где ему удавалось забить, он делал это первым или единственным по итогам поединка.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.74
  • Прогноз на матч Хьюстон — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кливленд — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Милуоки — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Оклахома-Сити — Мемфис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Касерес — Эроса
  • Бокс
  • Сегодня в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Альбази — Коста
  • Бокс
  • Сегодня в 04:30
    •  5.15
  • Прогноз на матч Финикс — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Царукян — Исмагулов
  • Бокс
  • Сегодня в 05:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Каннонир — Стрикленд
  • Бокс
  • Сегодня в 05:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рууд — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Циципас — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Россия — Белоруссия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швейцария — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Козенца — Асколи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хэнань Цзянье» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 19.12.2022. Прогнозы на футбол. К кому вернутся победы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры