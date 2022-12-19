«Хэнань Цзянье»
«Хэнань Цзянье» в нынешнем сезоне выступает неплохо. Сейчас команда находится на 7-м месте в турнирной таблице китайской Суперлиги.
Причем главной проблемой команды является оборона. В 31 матче пропущен уже 31 мяч — в среднем по голу за игру.
Коллектив уже прошел одну стадию Кубка Китая. В 1/16 финала он разгромил на выезде «Гуанси Баоюнь» (4:1).
В последних трех поединках клуб не выигрывает при двух ничьих и одном поражении, а значит форма хозяев поля оставляет желать лучшего.
«Шанхай Шеньхуа»
«Шанхай Шеньхуа» в нынешнем сезоне не борется за высокие места. Сейчас команда занимает скромную 12-ю строчку.
Главным украшением команды являются относительно надежные тылы. В 31 матче пропущено 33 мяча — чуть более одного гола за игру.
Коллектив также уже прошел одну стадию Кубка Китая. В 1/16 финала он разгромил на выезде «Цзянси Ляньшэн» (5:0).
Клуб также не знает побед в трех последних играх при двух поражениях и одной ничьей, демонстрируя чуть хуже форму, чем у соперника.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Хэнань Цзянье». Коэффициент на его победу равен 1,73, успех «Шанхай Шеньхуа» оценивается в 2,45, ничья — в 3,66.
Хотя шансы хозяев поля видятся предпочтительнее, обе команды не отличаются особой надежностью, и в последних своих двух матчах они неизменно забивали и пропускали.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2,10.
Еще один вариант ставки — «Шанхай Шеньхуа» забьет первым за 3,21. В последних своих четырех матчах, где ему удавалось забить, он делал это первым или единственным по итогам поединка.