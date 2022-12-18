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    Три очка для «Читтаделлы»?

    «Читтаделла» — «Зюйдтироль». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Серия В, 18 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Читтаделла» — «Зюйдтироль»
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    Дарио Дель Фабро
    «Читтаделла» сыграет на своем поле с «Зюйдтиролем» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 16:00 мск. «Читтаделла» — «Зюйдтироль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 18 Декабря 2022 года
    Читтаделия
  • Италия. Серия B
    •  Читтаделия 16:00 Зюйдтироль Зюйдтироль
  • Италия. Серия B
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    «Читтаделла»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит из рук вон плохо. Текущее 16 место явно не устраивает, но борьба за выживание предстоит нелегкая.

    Вот только проблемы с реализацией являются главнейшим бичом команды. Игроки «Читтаделлы» забили всего 13 мячей в 17 поединках.

    В предыдущем туре «Читтаделла» не смогла разжиться очками. Поражение от «Беневенто» (1:0) вышло досадным.

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    «Читтаделла» традиционно сложно противостоит «Зюйдтиролю». Из трех очных поединков команда выиграла и проиграла по разу.

    В этом матче хозяева наверняка будут пытаться разжиться заветными баллами. Правда, для этого нужно существенным образом прибавлять в атаке.

    «Зюйдтироль»

    «Зюйдтироль» борется за попадание в плей-офф. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

    В минувшем туре чемпионата «Зюйдтироль» не смог победить. Дома команда расписала мировую с «Тернаной» (0:0).

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    • С реализацией у команды имеются определенные трудности. «Зюйдтироль» забил только 19 голов в 17 матчах.

    В этой встрече «Зюйдтироль» наверняка будет активно идти в атаку. Соперник выглядит не лучшим образом, да и не побеждала команда с конца октября.

    Более того, команда не забивает уже на протяжении 2 матчей к ряду. Стало быть, есть шанс улучшить показатели.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Читтаделлы» предлагают — 2.06.

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    На викторию «Зюйдтироля» дают — 3.86, ничья оценена — в 3.20.

    Хозяева максимально мотивированы подняться из опасной зоны, и наверняка будут активны в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Читтаделлы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.50.

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    «Читтаделла» — «Зюйдтироль»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 18.12.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «Читтаделлы»?
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