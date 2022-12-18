«Читтаделла»
Эта команда нынешний чемпионат проводит из рук вон плохо. Текущее 16 место явно не устраивает, но борьба за выживание предстоит нелегкая.
Вот только проблемы с реализацией являются главнейшим бичом команды. Игроки «Читтаделлы» забили всего 13 мячей в 17 поединках.
В предыдущем туре «Читтаделла» не смогла разжиться очками. Поражение от «Беневенто» (1:0) вышло досадным.
«Читтаделла» традиционно сложно противостоит «Зюйдтиролю». Из трех очных поединков команда выиграла и проиграла по разу.
В этом матче хозяева наверняка будут пытаться разжиться заветными баллами. Правда, для этого нужно существенным образом прибавлять в атаке.
«Зюйдтироль»
«Зюйдтироль» борется за попадание в плей-офф. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.
В минувшем туре чемпионата «Зюйдтироль» не смог победить. Дома команда расписала мировую с «Тернаной» (0:0).
С реализацией у команды имеются определенные трудности. «Зюйдтироль» забил только 19 голов в 17 матчах.
В этой встрече «Зюйдтироль» наверняка будет активно идти в атаку. Соперник выглядит не лучшим образом, да и не побеждала команда с конца октября.
Более того, команда не забивает уже на протяжении 2 матчей к ряду. Стало быть, есть шанс улучшить показатели.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Читтаделлы» предлагают — 2.06.
На викторию «Зюйдтироля» дают — 3.86, ничья оценена — в 3.20.
Наш прогноз — Победа «Читтаделлы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.50.