«Читтаделла» сыграет на своем поле с «Зюйдтиролем» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 16:00 мск. «Читтаделла» — «Зюйдтироль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Читтаделла»

Эта команда нынешний чемпионат проводит из рук вон плохо. Текущее 16 место явно не устраивает, но борьба за выживание предстоит нелегкая.

Вот только проблемы с реализацией являются главнейшим бичом команды. Игроки «Читтаделлы» забили всего 13 мячей в 17 поединках.

В предыдущем туре «Читтаделла» не смогла разжиться очками. Поражение от «Беневенто» (1:0) вышло досадным.

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«Читтаделла» традиционно сложно противостоит «Зюйдтиролю». Из трех очных поединков команда выиграла и проиграла по разу.

В этом матче хозяева наверняка будут пытаться разжиться заветными баллами. Правда, для этого нужно существенным образом прибавлять в атаке.

«Зюйдтироль»

«Зюйдтироль» борется за попадание в плей-офф. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

В минувшем туре чемпионата «Зюйдтироль» не смог победить. Дома команда расписала мировую с «Тернаной» (0:0).

С реализацией у команды имеются определенные трудности. «Зюйдтироль» забил только 19 голов в 17 матчах.

В этой встрече «Зюйдтироль» наверняка будет активно идти в атаку. Соперник выглядит не лучшим образом, да и не побеждала команда с конца октября.

Более того, команда не забивает уже на протяжении 2 матчей к ряду. Стало быть, есть шанс улучшить показатели.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Читтаделлы» предлагают — 2.06.

На викторию «Зюйдтироля» дают — 3.86, ничья оценена — в 3.20.

Хозяева максимально мотивированы подняться из опасной зоны , и наверняка будут активны в атаке.

Наш прогноз — Победа «Читтаделлы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.50.