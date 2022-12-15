«Гуанчжоу Эвергранд»
«Гуанчжоу Эвергранд» ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в элитном китайском дивизионе. За четыре тура до финиша клуб идет на безопасной 15-й строке, но зону вылета опережает лишь на балл.
Всего же за 30 проведенных встреч первенства «тигры» смогли отпраздновать всего лишь три виктории, еще восемь встреч они свели вничью и потерпели 19 поражений, забив только 20 голов при 51 пропущенном.
Последний раз в рамках чемпионата страны команда выигрывала аж в конце лета. В этом же месяце она успела провести три поединка, где раз уступила и дважды расписала мировые.
На своем поле «Гуанчжоу Эвергранд» набрал 11 баллов из 17 общих, дважды выиграв при пяти мировых результатах и семи фиаско.
«Шаньдун Тайшань»
«Шаньдун Тайшань» ведет с «Ухань Фри Таунс» борьбу за золотые медали данного чемпионата Китая. На текущий момент коллектив идет вторым, отставая на три очка от конкурента, но имеет игру в запасе.
За 29 проведенных матчей «оранжевые» смогли выиграть в 21 из них, еще три поединка свели вничью и пять раз уходили с поля поверженными, забили 69 мячей, пропустили — 25.
Финишный отрезок команда проводит не лучшим образом, выиграв только раз за минувшие четыре встречи. Также в этот период она дважды уступала и расписала гостевую мировую 1:1 с «Ухань Фри Таунс» в прошлом туре.
Вне родных стен в текущем первенстве «Шаньдун Тайшань» отпраздновал девять викторий, два матча свел вничью и четыре матча проиграл.
В первом круге «Шаньдун Тайшань» на своем поле разгромил предстоящего противника со счетом 3:0, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1. Причем «тигры» дома забивали «оранжевым» в четырех из пяти последних поединках.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Шаньдун Тайшань» предлагают — 1.20.
На викторию «Гуанчжоу Эвергранд» дают — 13.50, ничья оценена — в 7.00.
И хотя обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но обе стороны будут нацелены на очки. Так что обмен голами здесь вполне может состоятся.