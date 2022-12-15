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    «Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун Тайшань». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, чемпионат Китая, 15 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун Тайшань»
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    Маруан Феллайни
    В 31-м туре китайской Суперлиги «Гуанчжоу Эвергранд» на своем поле сыграет против «Шаньдун Тайшань». Игра пройдет 15 декабря и начнется в 14:30 по мск. «Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун Тайшань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 15 Декабря 2022 года
    Гуанчжоу
  • Китай. Суперлига
    •  Гуанчжоу 14:30 Шаньдун Тайшань Шаньдун Тайшань
  • Китай. Суперлига
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    «Гуанчжоу Эвергранд»

    «Гуанчжоу Эвергранд» ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в элитном китайском дивизионе. За четыре тура до финиша клуб идет на безопасной 15-й строке, но зону вылета опережает лишь на балл.

    Всего же за 30 проведенных встреч первенства «тигры» смогли отпраздновать всего лишь три виктории, еще восемь встреч они свели вничью и потерпели 19 поражений, забив только 20 голов при 51 пропущенном.

    Последний раз в рамках чемпионата страны команда выигрывала аж в конце лета. В этом же месяце она успела провести три поединка, где раз уступила и дважды расписала мировые.

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    На своем поле «Гуанчжоу Эвергранд» набрал 11 баллов из 17 общих, дважды выиграв при пяти мировых результатах и семи фиаско.

    «Шаньдун Тайшань»

    «Шаньдун Тайшань» ведет с «Ухань Фри Таунс» борьбу за золотые медали данного чемпионата Китая. На текущий момент коллектив идет вторым, отставая на три очка от конкурента, но имеет игру в запасе.

    За 29 проведенных матчей «оранжевые» смогли выиграть в 21 из них, еще три поединка свели вничью и пять раз уходили с поля поверженными, забили 69 мячей, пропустили — 25.

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    • Финишный отрезок команда проводит не лучшим образом, выиграв только раз за минувшие четыре встречи. Также в этот период она дважды уступала и расписала гостевую мировую 1:1 с «Ухань Фри Таунс» в прошлом туре.

    Вне родных стен в текущем первенстве «Шаньдун Тайшань» отпраздновал девять викторий, два матча свел вничью и четыре матча проиграл.

    В первом круге «Шаньдун Тайшань» на своем поле разгромил предстоящего противника со счетом 3:0, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1. Причем «тигры» дома забивали «оранжевым» в четырех из пяти последних поединках.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Шаньдун Тайшань» предлагают — 1.20.

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    На викторию «Гуанчжоу Эвергранд» дают — 13.50, ничья оценена — в 7.00.

    И хотя обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но обе стороны будут нацелены на очки. Так что обмен голами здесь вполне может состоятся.

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    «Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун Тайшань»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на футбол. Команды произведут голевой бартер
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