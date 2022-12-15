В 31-м туре китайской Суперлиги «Гуанчжоу Эвергранд» на своем поле сыграет против «Шаньдун Тайшань». Игра пройдет 15 декабря и начнется в 14:30 по мск. «Гуанчжоу Эвергранд» — «Шаньдун Тайшань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гуанчжоу Эвергранд»

«Гуанчжоу Эвергранд» ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в элитном китайском дивизионе. За четыре тура до финиша клуб идет на безопасной 15-й строке, но зону вылета опережает лишь на балл.

Всего же за 30 проведенных встреч первенства «тигры» смогли отпраздновать всего лишь три виктории, еще восемь встреч они свели вничью и потерпели 19 поражений, забив только 20 голов при 51 пропущенном.

Последний раз в рамках чемпионата страны команда выигрывала аж в конце лета. В этом же месяце она успела провести три поединка, где раз уступила и дважды расписала мировые.

Все прогнозы на футбол

На своем поле «Гуанчжоу Эвергранд» набрал 11 баллов из 17 общих, дважды выиграв при пяти мировых результатах и семи фиаско.

«Шаньдун Тайшань»

«Шаньдун Тайшань» ведет с «Ухань Фри Таунс» борьбу за золотые медали данного чемпионата Китая. На текущий момент коллектив идет вторым, отставая на три очка от конкурента, но имеет игру в запасе.

За 29 проведенных матчей «оранжевые» смогли выиграть в 21 из них, еще три поединка свели вничью и пять раз уходили с поля поверженными, забили 69 мячей, пропустили — 25.

Финишный отрезок команда проводит не лучшим образом, выиграв только раз за минувшие четыре встречи. Также в этот период она дважды уступала и расписала гостевую мировую 1:1 с «Ухань Фри Таунс» в прошлом туре.

Вне родных стен в текущем первенстве «Шаньдун Тайшань» отпраздновал девять викторий, два матча свел вничью и четыре матча проиграл.

В первом круге «Шаньдун Тайшань» на своем поле разгромил предстоящего противника со счетом 3:0, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1. Причем «тигры» дома забивали «оранжевым» в четырех из пяти последних поединках.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Шаньдун Тайшань» предлагают — 1.20.

На викторию «Гуанчжоу Эвергранд» дают — 13.50, ничья оценена — в 7.00.

И хотя обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но обе стороны будут нацелены на очки. Так что обмен голами здесь вполне может состоятся.