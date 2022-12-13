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    «Милан» одолеет «канониров»

    «Арсенал» — «Милан». Прогноз, ставка (к. 2.34) на футбол, товарищеский матч, 13 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Милан»
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    Сандро Тонали
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 17:00 мск. «Арсенал» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 13 Декабря 2022 года
    Арсенал Лондон
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    •  Арсенал Лондон 17:00 Милан Милан
  • Милан
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    «Арсенал»

    Эта команда проводит блестящий сезон. «Арсенал» находится на заслуженном 1 месте в турнирной таблице АПЛ.

    При этом «Арсенал» забивает не столь обильно. В 14 матчах забито всего лишь 33 мяча, что явно мало для лидера.

    А вот оборона команды смотрится весьма монолитно. Команда Микеля Артеты пропустила всего лишь 11 мячей.

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    Свой последний поединок команда провела успешно. В контрольной встрече «Арсенал» сумел уверенно переиграть «Лион» (3:0).

    В этом поединке «Арсенал» наверняка будет активно атаковать. Даже без ряда своих лидеров лондонцы смотрятся впечатляюще.

    «Милан»

    В нынешнем сезоне эта команда выступает хуже, чем в предыдущем чемпионском. Текущее 2 место с отставанием от «Наполи» в 8 очков явно не устраивает.

    К тому же атака «Милана» не блещет результативностью. В 15 матчах игроки «россонери» забили только 29 мячей.

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    • Да и пропускают миланцы в среднем гол за матч. К тому же команда растеряла уже немало очков.

    Свой последний матч «Милан» выиграл. Причем победа над «Фиорентиной» вышла натужной (2:1).

    В этом поединке команда постарается добыть победу. «Милан» имеет неплохой подбор игроков, да и сильные итальянские игроки, по понятной причине, находятся в обойме.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Милана» предлагают — 2.34.

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    На викторию «Арсенала» дают — 2.78, ничья оценена — в 4.11.

    «Милан» наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке, тем более, состав соперника ослаблен отсутствием ряда ведущих исполнителей.

    Наш прогноз — Победа «Милана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.70.

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    «Арсенал» — «Милан»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 13.12.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» одолеет «канониров»
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