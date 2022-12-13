«Арсенал»
Эта команда проводит блестящий сезон. «Арсенал» находится на заслуженном 1 месте в турнирной таблице АПЛ.
При этом «Арсенал» забивает не столь обильно. В 14 матчах забито всего лишь 33 мяча, что явно мало для лидера.
А вот оборона команды смотрится весьма монолитно. Команда Микеля Артеты пропустила всего лишь 11 мячей.
Свой последний поединок команда провела успешно. В контрольной встрече «Арсенал» сумел уверенно переиграть «Лион» (3:0).
В этом поединке «Арсенал» наверняка будет активно атаковать. Даже без ряда своих лидеров лондонцы смотрятся впечатляюще.
«Милан»
В нынешнем сезоне эта команда выступает хуже, чем в предыдущем чемпионском. Текущее 2 место с отставанием от «Наполи» в 8 очков явно не устраивает.
К тому же атака «Милана» не блещет результативностью. В 15 матчах игроки «россонери» забили только 29 мячей.
Да и пропускают миланцы в среднем гол за матч. К тому же команда растеряла уже немало очков.
Свой последний матч «Милан» выиграл. Причем победа над «Фиорентиной» вышла натужной (2:1).
В этом поединке команда постарается добыть победу. «Милан» имеет неплохой подбор игроков, да и сильные итальянские игроки, по понятной причине, находятся в обойме.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Милана» предлагают — 2.34.
На викторию «Арсенала» дают — 2.78, ничья оценена — в 4.11.
«Милан»
Наш прогноз — Победа «Милана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.70.