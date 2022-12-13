«Арсенал» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 13 декабря, начало — в 17:00 мск. «Арсенал» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

Эта команда проводит блестящий сезон. «Арсенал» находится на заслуженном 1 месте в турнирной таблице АПЛ.

При этом «Арсенал» забивает не столь обильно. В 14 матчах забито всего лишь 33 мяча, что явно мало для лидера.

А вот оборона команды смотрится весьма монолитно. Команда Микеля Артеты пропустила всего лишь 11 мячей.

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Свой последний поединок команда провела успешно. В контрольной встрече «Арсенал» сумел уверенно переиграть «Лион» (3:0).

В этом поединке «Арсенал» наверняка будет активно атаковать. Даже без ряда своих лидеров лондонцы смотрятся впечатляюще.

«Милан»

В нынешнем сезоне эта команда выступает хуже, чем в предыдущем чемпионском. Текущее 2 место с отставанием от «Наполи» в 8 очков явно не устраивает.

К тому же атака «Милана» не блещет результативностью. В 15 матчах игроки «россонери» забили только 29 мячей.

Да и пропускают миланцы в среднем гол за матч. К тому же команда растеряла уже немало очков.

Свой последний матч «Милан» выиграл. Причем победа над «Фиорентиной» вышла натужной (2:1).

В этом поединке команда постарается добыть победу. «Милан» имеет неплохой подбор игроков, да и сильные итальянские игроки, по понятной причине, находятся в обойме.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Милана» предлагают — 2.34.

На викторию «Арсенала» дают — 2.78, ничья оценена — в 4.11.

«Милан» наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке , тем более, состав соперника ослаблен отсутствием ряда ведущих исполнителей.

Наш прогноз — Победа «Милана». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.34. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.70.