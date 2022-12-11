«Бешикташ» сыграет на своем поле с «Вестерло» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 11 декабря, начало — в 19:00 мск. «Бешикташ» — «Вестерло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

Эта команда проводит явно не лучший свой сезон. «Бешикташ» находится на скромном 8 месте в Суперлиге.

При этом «Бешикташ» относительно неплохо атакует. В 13 турах команда игроки команды настреляли 26 мячей.

А вот оборона команды смотрится менее монолитно. Пропущено уже 18 мячей, да и 3 поражения в 13 матчах — явно многовато.

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Свой последний поединок команда провела успешно. В контрольной встрече «орлы» одолели «Шарлеруа» (2:1).

В этом поединке «Бешикташ» наверняка будет активно атаковать. Даже без некоторых лидеров турки выглядят сильнее соперника.

«Вестерло»

В нынешнем сезоне эта команда выглядит довольно интересно. Текущее 6 место в чемпионате Бельгии можно аттестовать как промежуточный успех.

Правда, отставание от 4 места составляет 7 очков. Да и проиграл «Вестерло» уже 7 матчей из 17.

А вот атака команды показывает себя с выгодной стороны. Забито уже 34 мяча в ворота соперников.

Свой последний матч «Вестерло» провел блестяще. Дома команда устроила порку «Остенде» (6:0).

В этом поединке команда постарается дать бой туркам. «Вестерло» явно не собирается отсиживаться в обороне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бешикташа» предлагают — 1.67.

На викторию «Вестерло» дают — 4.60, ничья оценена — в 4.30.

«Орлы» наверняка постараются как можно активнее сыграть в атаке , тем более, соперник имеет проблемы в обороне.

Наш прогноз — Фора «Бешикташа» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.27.