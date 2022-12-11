«Бешикташ»
Эта команда проводит явно не лучший свой сезон. «Бешикташ» находится на скромном 8 месте в Суперлиге.
При этом «Бешикташ» относительно неплохо атакует. В 13 турах команда игроки команды настреляли 26 мячей.
А вот оборона команды смотрится менее монолитно. Пропущено уже 18 мячей, да и 3 поражения в 13 матчах — явно многовато.
Свой последний поединок команда провела успешно. В контрольной встрече «орлы» одолели «Шарлеруа» (2:1).
В этом поединке «Бешикташ» наверняка будет активно атаковать. Даже без некоторых лидеров турки выглядят сильнее соперника.
«Вестерло»
В нынешнем сезоне эта команда выглядит довольно интересно. Текущее 6 место в чемпионате Бельгии можно аттестовать как промежуточный успех.
Правда, отставание от 4 места составляет 7 очков. Да и проиграл «Вестерло» уже 7 матчей из 17.
А вот атака команды показывает себя с выгодной стороны. Забито уже 34 мяча в ворота соперников.
Свой последний матч «Вестерло» провел блестяще. Дома команда устроила порку «Остенде» (6:0).
В этом поединке команда постарается дать бой туркам. «Вестерло» явно не собирается отсиживаться в обороне.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бешикташа» предлагают — 1.67.
На викторию «Вестерло» дают — 4.60, ничья оценена — в 4.30.
Наш прогноз — Фора «Бешикташа» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.27.