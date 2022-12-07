«Кадис» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 22:00 мск. «Кадис» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

«Кадис» борется за выживание в Примере. Нынешнее 19 место в таблице — еще не приговор, ведь отставание от 17 позиции минимальное.

При этом «Кадис» имеет заметные сложности с реализацией. В 14 турах забито всего лишь 9 мячей.

В предыдущем своем официальном поединке «Кадис» не разжился очками. Правда, поражение от «Реала» вышло достойным (2:1).

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В обороне команда также действует неудачно. В 14 матчах чемпионата она дала результативный сбой уже 26 раз.

В этом поединке команда явно будет действовать вторым номером. Соперник слишком силен, и даже ничья станет для испанцев отличным результатом.

«Манчестер Юнайтед»

Нынешний сезон для этой команды складывается крайне непросто. «Манчестер Юнайтед» находится на 5 месте в АПЛ.

Манкунианцы сражаются за путевку в Лигу чемпионов. Отставание от 4 позиции составляет 3 очка.

«Манчестер Юнайтед» в своем последнем матче выглядел неплохо. «Красные дьяволы» на выезде переиграли «Фулхэм» (1:2).

В двух своих последних поединках команда Эрика тен Хага победила. Правда, забивает команда маловато: лишь 20 голов в 14 матчах АПЛ.

Наверняка в этом поединке «красные дьяволы» будут активно атаковать. Даже молодые игроки команды способны выдать отдельный мощный поединок.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.63.

На викторию «Кадиса» дают — 7.18, ничья оценена — в 3.59.

«Манчестер Юнайтед» явно выше классом, и наверняка сразу постарается как можно активнее сыграть в атаке .

Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.37.