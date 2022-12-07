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    Манкунианцы будут торопиться

    «Кадис» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, товарищеский матч, 7 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Манчестер Юнайтед»
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    Алехандро Гарначо
    «Кадис» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 22:00 мск. «Кадис» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 07 Декабря 2022 года
    Кадис
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Кадис 22:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Кадис»

    «Кадис» борется за выживание в Примере. Нынешнее 19 место в таблице — еще не приговор, ведь отставание от 17 позиции минимальное.

    При этом «Кадис» имеет заметные сложности с реализацией. В 14 турах забито всего лишь 9 мячей.

    В предыдущем своем официальном поединке «Кадис» не разжился очками. Правда, поражение от «Реала» вышло достойным (2:1).

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    В обороне команда также действует неудачно. В 14 матчах чемпионата она дала результативный сбой уже 26 раз.

    В этом поединке команда явно будет действовать вторым номером. Соперник слишком силен, и даже ничья станет для испанцев отличным результатом.

    «Манчестер Юнайтед»

    Нынешний сезон для этой команды складывается крайне непросто. «Манчестер Юнайтед» находится на 5 месте в АПЛ.

    Манкунианцы сражаются за путевку в Лигу чемпионов. Отставание от 4 позиции составляет 3 очка.

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    • «Манчестер Юнайтед» в своем последнем матче выглядел неплохо. «Красные дьяволы» на выезде переиграли «Фулхэм» (1:2).

    В двух своих последних поединках команда Эрика тен Хага победила. Правда, забивает команда маловато: лишь 20 голов в 14 матчах АПЛ.

    Наверняка в этом поединке «красные дьяволы» будут активно атаковать. Даже молодые игроки команды способны выдать отдельный мощный поединок.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Кадиса» дают — 7.18, ничья оценена — в 3.59.

    «Манчестер Юнайтед» явно выше классом, и наверняка сразу постарается как можно активнее сыграть в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.29. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.37.

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    «Кадис» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 07.12.2022. Прогнозы на футбол. Манкунианцы будут торопиться
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