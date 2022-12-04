В воскресенье, 4 декабря, в 18-м туре второго испанского дивизиона «Леванте» на своем поле в Валенсии сыграет против «Малаги». Начало — в 23:00 по мск. «Леванте» — «Малага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» по итогам прошлого сезона вылете из Примеры в Сегунду, где на данный момент с 28 очками идет четвертым, отставая от второй позиции всего лишь на три балла.

«Лягушки» начали данную компанию с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой трижды сыграли вничью и дважды победили. Однако затем они выдали серию из четырех встреч без викторий, проиграв три раза в этот период.

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В последующих же семи матчах чемпионата клуб из Валенсии не уступал, выиграв за этот период пять встреч при трех мировых, две из которых были в минувших турах по 1:1 дома с «Лас-Пальмасом» и на выезде с «Луго».

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На своей территории «Леванте» в текущем первенстве выиграл четыре из восьми проведенных игр, дважды еще коллектив проигрывал и два матча свел вничью.

«Малага»

«Малага» с 14 зачетными пунктами находится на предпоследнем месте в турнирной таблице второй испанской лиги, отставая от безопасной строки на три пункта.

«Анчоусы» за всю турнирную дистанцию смоли отпраздновать только три виктории, пять матчей они еще свели вничью и девять раз был повержены, забили 13 мячей, пропустили — 22.

Правда, вот уже как три тура уже «медузы» не проигрывают. Сперва в этом отрезке они расписали две мировые по 1:1, а в минувшем игровом дне на своем поле нанесли поражение «Понферрадине» 1:0.

На выезде «Малага» смогла выиграть лишь раз за семь встреч, два поединка еще она свела вничью и шесть раз терпела фиаско, забила только шесть мячей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 1.68.

На викторию «Малаги» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.70.

«Малага» в своем последнем отрезке смотрится весьма неплохо и вполне может расписаться в воротах одного из лидеров. В общем, прогнозируем обмен голами.

Но в тоже время ожидаем, что «анчоусы» не устоят и уступят со счетом 1:2.