«Леванте»
«Леванте» по итогам прошлого сезона вылете из Примеры в Сегунду, где на данный момент с 28 очками идет четвертым, отставая от второй позиции всего лишь на три балла.
«Лягушки» начали данную компанию с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой трижды сыграли вничью и дважды победили. Однако затем они выдали серию из четырех встреч без викторий, проиграв три раза в этот период.
Коэффициенты матча Леванте — Малага
В последующих же семи матчах чемпионата клуб из Валенсии не уступал, выиграв за этот период пять встреч при трех мировых, две из которых были в минувших турах по 1:1 дома с «Лас-Пальмасом» и на выезде с «Луго».
На своей территории «Леванте» в текущем первенстве выиграл четыре из восьми проведенных игр, дважды еще коллектив проигрывал и два матча свел вничью.
«Малага»
«Малага» с 14 зачетными пунктами находится на предпоследнем месте в турнирной таблице второй испанской лиги, отставая от безопасной строки на три пункта.
«Анчоусы» за всю турнирную дистанцию смоли отпраздновать только три виктории, пять матчей они еще свели вничью и девять раз был повержены, забили 13 мячей, пропустили — 22.
Правда, вот уже как три тура уже «медузы» не проигрывают. Сперва в этом отрезке они расписали две мировые по 1:1, а в минувшем игровом дне на своем поле нанесли поражение «Понферрадине» 1:0.
На выезде «Малага» смогла выиграть лишь раз за семь встреч, два поединка еще она свела вничью и шесть раз терпела фиаско, забила только шесть мячей.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 1.68.
На викторию «Малаги» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.70.
«Малага» в своем последнем отрезке смотрится весьма неплохо и вполне может расписаться в воротах одного из лидеров. В общем, прогнозируем обмен голами.
Но в тоже время ожидаем, что «анчоусы» не устоят и уступят со счетом 1:2.