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    «Анчоусы» распишутся в воротах «лягушек»

    «Леванте» — «Малага». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Испании, 4 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Малага»
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    «Леванте»
    В воскресенье, 4 декабря, в 18-м туре второго испанского дивизиона «Леванте» на своем поле в Валенсии сыграет против «Малаги». Начало — в 23:00 по мск. «Леванте» — «Малага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 04 Декабря 2022 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 23:00 Малага Малага
  • Малага
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    «Леванте»

    «Леванте» по итогам прошлого сезона вылете из Примеры в Сегунду, где на данный момент с 28 очками идет четвертым, отставая от второй позиции всего лишь на три балла.

    «Лягушки» начали данную компанию с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой трижды сыграли вничью и дважды победили. Однако затем они выдали серию из четырех встреч без викторий, проиграв три раза в этот период.

    Коэффициенты матча Леванте — Малага

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    В последующих же семи матчах чемпионата клуб из Валенсии не уступал, выиграв за этот период пять встреч при трех мировых, две из которых были в минувших турах по 1:1 дома с «Лас-Пальмасом» и на выезде с «Луго».

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    На своей территории «Леванте» в текущем первенстве выиграл четыре из восьми проведенных игр, дважды еще коллектив проигрывал и два матча свел вничью.

    «Малага»

    «Малага» с 14 зачетными пунктами находится на предпоследнем месте в турнирной таблице второй испанской лиги, отставая от безопасной строки на три пункта.

    «Анчоусы» за всю турнирную дистанцию смоли отпраздновать только три виктории, пять матчей они еще свели вничью и девять раз был повержены, забили 13 мячей, пропустили — 22.

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    • Правда, вот уже как три тура уже «медузы» не проигрывают. Сперва в этом отрезке они расписали две мировые по 1:1, а в минувшем игровом дне на своем поле нанесли поражение «Понферрадине» 1:0.

    На выезде «Малага» смогла выиграть лишь раз за семь встреч, два поединка еще она свела вничью и шесть раз терпела фиаско, забила только шесть мячей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 1.68.

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    На викторию «Малаги» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.70.

    «Малага» в своем последнем отрезке смотрится весьма неплохо и вполне может расписаться в воротах одного из лидеров. В общем, прогнозируем обмен голами.

    Но в тоже время ожидаем, что «анчоусы» не устоят и уступят со счетом 1:2.

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    «Леванте» — «Малага»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 04.12.2022. Прогнозы на футбол. «Анчоусы» распишутся в воротах «лягушек»
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