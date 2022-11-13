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    Сдержит ли «Фулхэм» «Манчестер Юнайтед»?

    «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, АПЛ, 13 ноября 2022 года

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    «Манчестер Юнайтед» занимает 5 место
    «Фулхэм» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 19:30 мск. «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Ноября 2022 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 19:30 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Фулхэм»

    «Дачникам» в АПЛ пока довольно комфортно. Команда-лифт сейчас смотрится выгодно, занимая 9 место в таблице.

    Минувший тур не принес лондонцам положительных эмоций. На выезде «Фулхэм» уступил «Манчестер Сити» (1:2).

    Коэффициенты матча Фулхэм — Манчестер Юнайтед

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    Перед этим лондонцы не смогли справиться на своем поле с «Эвертоном» (0:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Причем до того они выиграли два матча кряду. Правда, оборона команды выглядит не лучшим образом: 24 пропущенных мяча в 14 матчах.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне постепенно находится себя под руководством Эрика тен Хага, который пришел на его тренерский мостик минувшим летом.

    В прошлом туре АПЛ манкунианцы играли на выезде с «Астон Виллой» и уступили со счетом 1:3. Теперь на 5 месте с игрой в запасе они на три очка отстают от зоны Лиги чемпионов.

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  • 10/11/2022

    • «Красные Дьяволы» провели еще один матч с кларетовыми на этой неделе в рамках 1/16 финала Кубка Лиги, где на этот раз победил 4:2.

    Этот выигрыш стал четвертым для клуба в пяти последних поединках во всех турнирах. При этом вышеупомянутое поражение от бирмингемцев — единственное в 11 последних играх.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично читают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — «Манчестер Юнайтед» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.

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    «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 13.11.2022. Прогнозы на футбол. Сдержит ли «Фулхэм» «Манчестер Юнайтед»?
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