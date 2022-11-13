«Фулхэм» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 19:30 мск. «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Дачникам» в АПЛ пока довольно комфортно. Команда-лифт сейчас смотрится выгодно, занимая 9 место в таблице.

Минувший тур не принес лондонцам положительных эмоций. На выезде «Фулхэм» уступил «Манчестер Сити» (1:2).

Коэффициенты матча Фулхэм — Манчестер Юнайтед 1X2Новым игрокам 3.953.901.85Фрибет$40

Перед этим лондонцы не смогли справиться на своем поле с «Эвертоном» (0:0).

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Причем до того они выиграли два матча кряду. Правда, оборона команды выглядит не лучшим образом: 24 пропущенных мяча в 14 матчах.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне постепенно находится себя под руководством Эрика тен Хага, который пришел на его тренерский мостик минувшим летом.

В прошлом туре АПЛ манкунианцы играли на выезде с «Астон Виллой» и уступили со счетом 1:3. Теперь на 5 месте с игрой в запасе они на три очка отстают от зоны Лиги чемпионов.

«Красные Дьяволы» провели еще один матч с кларетовыми на этой неделе в рамках 1/16 финала Кубка Лиги, где на этот раз победил 4:2.

Этот выигрыш стал четвертым для клуба в пяти последних поединках во всех турнирах. При этом вышеупомянутое поражение от бирмингемцев — единственное в 11 последних играх.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично читают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — «Манчестер Юнайтед» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.