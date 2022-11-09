«Унион» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 22:30 мск. «Унион» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

«Унион» в нынешнем сезоне выглядит очень даже симпатично. В Бундеслиге берлинцы оккупировали 3 место.

В предыдущем туре команда провалилась. «Унион» на выезде потерпел разгромное поражение от «Байера» (5:0).

Коэффициенты матча Унион — Аугсбург 1X2Новым игрокам 1.534.106.30Фрибет$40

Правда, до того «Унион» добыл три виктории к ряду. Причем до унижения в минувшем туре берлинцы пропустили всего 9 раз.

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Матчи с «Аугсбургом» для команды исторически проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «Унион» выиграл лишь однажды.

«Аугсбург»

Эта команда имеет уже немалый опыт сражений за выживание. Вот и в нынешнем сезоне «Аугсбург» занимает лишь 13 место.

Вот и минувший тур также стал для команды безуспешным. Поражение от «Айнтрахта» (1:2) получилось обидным.

Правда, проблемы с надежностью тылов пока никуда не делись. В 13 поединках команда пропустила уже 23 мяча.

Да и атака «Аугсбурга» действует не столь результативно. Команда настреляла только 16 мячей.

Прогноз и ставка

На победу «Униона» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.33, а победу «Аугсбурга» — за 6.50.

«Унион» вряд ли отойдет от шока в Леверкузене . «Аугсбург» способен дать бой любому сопернику.

Берлинцы сложно играют с «Аугсбургом». Наши прогноз и ставка — Победа «Аугсбурга» или ничья с коэффициентом 2.50.