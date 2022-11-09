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    «Унион» не сможет обыграть «Аугсбург»

    «Унион» — «Аугсбург». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Бундеслига, 9 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Аугсбург»
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    Шералдо Беккер
    «Унион» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 22:30 мск. «Унион» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Ноября 2022 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 22:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    «Унион»

    «Унион» в нынешнем сезоне выглядит очень даже симпатично. В Бундеслиге берлинцы оккупировали 3 место.

    В предыдущем туре команда провалилась. «Унион» на выезде потерпел разгромное поражение от «Байера» (5:0).

    Коэффициенты матча Унион — Аугсбург

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    Правда, до того «Унион» добыл три виктории к ряду. Причем до унижения в минувшем туре берлинцы пропустили всего 9 раз.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Матчи с «Аугсбургом» для команды исторически проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «Унион» выиграл лишь однажды.

    «Аугсбург»

    Эта команда имеет уже немалый опыт сражений за выживание. Вот и в нынешнем сезоне «Аугсбург» занимает лишь 13 место.

    Вот и минувший тур также стал для команды безуспешным. Поражение от «Айнтрахта» (1:2) получилось обидным.

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    • Правда, проблемы с надежностью тылов пока никуда не делись. В 13 поединках команда пропустила уже 23 мяча.

    Да и атака «Аугсбурга» действует не столь результативно. Команда настреляла только 16 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Униона» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.33, а победу «Аугсбурга» — за 6.50.

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    «Унион» вряд ли отойдет от шока в Леверкузене. «Аугсбург» способен дать бой любому сопернику.

    Берлинцы сложно играют с «Аугсбургом». Наши прогноз и ставка — Победа «Аугсбурга» или ничья с коэффициентом 2.50.

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    «Унион» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 09.11.2022. Прогнозы на футбол. «Унион» не сможет обыграть «Аугсбург»
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