«Унион»
«Унион» в нынешнем сезоне выглядит очень даже симпатично. В Бундеслиге берлинцы оккупировали 3 место.
В предыдущем туре команда провалилась. «Унион» на выезде потерпел разгромное поражение от «Байера» (5:0).
Коэффициенты матча Унион — Аугсбург
Правда, до того «Унион» добыл три виктории к ряду. Причем до унижения в минувшем туре берлинцы пропустили всего 9 раз.
Матчи с «Аугсбургом» для команды исторически проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков «Унион» выиграл лишь однажды.
«Аугсбург»
Эта команда имеет уже немалый опыт сражений за выживание. Вот и в нынешнем сезоне «Аугсбург» занимает лишь 13 место.
Вот и минувший тур также стал для команды безуспешным. Поражение от «Айнтрахта» (1:2) получилось обидным.
Правда, проблемы с надежностью тылов пока никуда не делись. В 13 поединках команда пропустила уже 23 мяча.
Да и атака «Аугсбурга» действует не столь результативно. Команда настреляла только 16 мячей.
Прогноз и ставка
На победу «Униона» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.33, а победу «Аугсбурга» — за 6.50.
«Унион»
Берлинцы сложно играют с «Аугсбургом». Наши прогноз и ставка — Победа «Аугсбурга» или ничья с коэффициентом 2.50.