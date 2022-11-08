«Металлист» сыграет на своем поле с «Металлистом 1925» в рамках 12-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 14:00 мск. «Металлист» — «Металлист 1925»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлист»

«Металлист» не столь стабилен в плане игры и результатов. Харьковчане пока лишь середняки УПЛ.

В предыдущем туре команда не набрала даже балла. «Желто-синие» дали бой «Заре», но опыт в итоге взял верх (3:2).

Главным бичом харьковчан является слабая оборона. Особенно часто сбоит пара центральных защитников Ралюченко — Мизюк.

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Первое в истории дерби двух «металлов» для обеих команд будет чем-то вроде главного матча осени. Наверняка «Металлист» настроен добыть три очка.

«Металлист 1925»

Эта команда угодила в некую психологическую яму. Под руководством дуэта тренеров Эдмар — Олег Голодюк «Металлист 1925» постепенно падает в таблице.

Вот и минувший тур также стал для команды провальным. Харьковчане на «Олимпийском» с треском уступили «Вересу» (1:4).

Причем это поражение стало для команды вторым крупным к ряду. До него харьковчане уступили еще и «Заре» (0:3).

В общем, основной расчет тренерского дуумвирата будет на сверхнастрой игроков на дерби. Уступать в нем нельзя принципиально!

Прогноз и ставка

На победу «Металлиста» в этом матче можно поставить за 2.13, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Металлиста 1925» — за 3.30.

«Металлист» выглядит сильнее земляков .

«Металлист 1925» выдает провальный турнирный отрезок.

«Металлист» по игре смотрится монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Металлиста» с коэффициентом 2.13.