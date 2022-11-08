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    В харьковском дерби победит «Металлист»

    «Металлист» — «Металлист 1925». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, УПЛ, 8 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Металлист» — «Металлист 1925»
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    Артем Габелок
    «Металлист» сыграет на своем поле с «Металлистом 1925» в рамках 12-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 14:00 мск. «Металлист» — «Металлист 1925»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 08 Ноября 2022 года
    Металлист
  • Украина. Премьер-лига
    •  Металлист 14:00 Металлист 1925 Металлист 1925
  • Украина. Премьер-лига
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    «Металлист»

    «Металлист» не столь стабилен в плане игры и результатов. Харьковчане пока лишь середняки УПЛ.

    В предыдущем туре команда не набрала даже балла. «Желто-синие» дали бой «Заре», но опыт в итоге взял верх (3:2).

    Главным бичом харьковчан является слабая оборона. Особенно часто сбоит пара центральных защитников Ралюченко — Мизюк.

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    Первое в истории дерби двух «металлов» для обеих команд будет чем-то вроде главного матча осени. Наверняка «Металлист» настроен добыть три очка.

    «Металлист 1925»

    Эта команда угодила в некую психологическую яму. Под руководством дуэта тренеров Эдмар — Олег Голодюк «Металлист 1925» постепенно падает в таблице.

    Вот и минувший тур также стал для команды провальным. Харьковчане на «Олимпийском» с треском уступили «Вересу» (1:4).

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    • Причем это поражение стало для команды вторым крупным к ряду. До него харьковчане уступили еще и «Заре» (0:3).

    В общем, основной расчет тренерского дуумвирата будет на сверхнастрой игроков на дерби. Уступать в нем нельзя принципиально!

    Прогноз и ставка

    На победу «Металлиста» в этом матче можно поставить за 2.13, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Металлиста 1925» — за 3.30.

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    «Металлист» выглядит сильнее земляков.

    «Металлист 1925» выдает провальный турнирный отрезок.

    «Металлист» по игре смотрится монолитнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Металлиста» с коэффициентом 2.13.

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    «Металлист» — «Металлист 1925»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 08.11.2022. Прогнозы на футбол. В харьковском дерби победит «Металлист»
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