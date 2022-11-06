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    «Урал» усугубит кризис «Локомотива»?

    «Урал» — «Локомотив». Ставка (к. 2.30) и прогнозы на футбол, чемпионат России, 6 ноября 2022 года

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    «Локомотив» — «Урал»
    В воскресенье, 6 ноября, в Екатеринбурге местный «Урал» сыграет против московского «Локомотива» в 16-м туре РПЛ. Начало поединка запланировано на 14:00 по мск. «Урал» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Ноября 2022 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 14:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Урал»

    С 17 зачетными пунктами «Урал» после первого круга разместился на десятой строке в турнирной таблице Премьер-лиги, оторвавшись от опасной зоны на пять баллов.

    «Шмели» за 15 проведенных встреч первенства смогли добыть пять виктории, еще две встречи они свели вничью и аж восемь раз уходили с поля поверженными, забили 17 голов, пропустили — 26.

    Коэффициенты матча Урал — Локомотив

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    Стоит отметить, что клуб из Екатеринбурга превосходно провел пять своих последних матчей в чемпионате. Сперва в данном отрезке он выиграл четыре игры подряд, после чего в прошлом туре расписал выездную мировую с «Сочи» 2:2.

    Календарь и таблица РПЛ

    В родных стенах в данном первенстве «Урал» еще не играл вничью. В восьми проведенных поединках он смог добиться трех выигрышей и пять раз уходил с поля поверженным.

    «Локомотив»

    «Локомотив» провально проводит этот чемпионат России. После первого круга он с 12 очками находится в зоне переходных матчей (14 место). Причем прямой вылет он опережает на три пункта, а от безопасной строки отстает на балл.

    «Железнодорожники» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать лишь три виктории, еще столько же встреч они свел вничью и потерпели уже девять поражений, забили 17 мячей, а пропустили аж 30 голов.

    Все прогнозы на РПЛ

    В отрезке семи прошлых игр чемпионата «красно-зеленые» потерпели в них шесть поражений и обыграли в дерби «Торпедо» 1:0. В минувшем туре они уступили ЦСКА 0:1, что стало вторым фиаско подряд.

    За семь выездных матчей в текущем розыгрыше РПЛ «Локо» смог добыть две виктории и пять раз терпел фиаско. Причем забить москвичи смогли всего четыре гола.

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    В первом круге «Урал» в Москве одолел «Локомотив» со счетом 4:2. Всего же за последние пять очных встреч дважды сильнее оказались «шмели», раз виктория была на стороне «Локомотива» и дважды победитель не был определен.

    Прогноз и ставка на «Урал» — «Локомотив»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Урала» — 2.30, победа «Локомотива» — 3.19, ничья — 3.74.

    «Шмели» на своем поле имеют 3-матчевую серию побед, тогда как, у «Локо» два поражения подряд. Плюс к этому, «Урал» выиграл у «железнодорожников» две последние личные встречи. В общем, ставим на викторию хозяев поля.

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    «Урал» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. «Урал» усугубит кризис «Локомотива»?
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