«Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле против «Лорьяна» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 15:00 мск. «Лорьян» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

«Лорьян» занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1 после 13-ти сыгранных матчей, в которых набрал 35 очков.

На прошлой неделе команда Режиса Ле Бри прервала серию без поражений, проиграв на своем поле «Ницце» (1:2).

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Перед этим у «Лорьяна» было шесть побед и две ничьи. И на этом отрезке ему удалось забить 16 мячей.

Также стоит отметить, что «Лорьян» выиграл четыре из шести матчей на своем поле.

«ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» уже по традиции находится на первой строчке, набрав в 13-ти турах 35 очков.

Наверное, пока рано говорить о том, что интрига в борьбе за чемпионство исчезает, но при этом все понимают, что у парижан нет ни одного серьезного конкурента.

«ПСЖ» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате — 11 побед и две ничьи. Отобрать очки у чемпиона смогли «Монако» (1:1) и «Реймс» (0:0).

Все прогнозы на Лигу 1

Групповой этап Лиги чемпионов команда Кристофа Гальтье тоже прошла без поражений. На этой неделе «Париж» выиграл на выезде у «Ювентуса».

Прогноз и ставка

На «Лорьян» в этом матче можно поставить за 10.25, ничью букмекеры предлагают за 6.30, а победу «ПСЖ» — за 1.26.

Совсем скоро чемпионат мира, и именно с этой мыслью выйдут на предстоящий матч звезды «ПСЖ». И в первую очередь, это касается Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе. Вряд ли они захотят рисковать здоровьем перед важнейшим турниром в карьере.

У «Лорьяна» будет шанс как минимум не проиграть действующему чемпиону.

К слову, «ПСЖ» ни разу не выигрывал в двух предыдущих матчах на поле «Лорьяна». В первом случае парижане проиграли, а во втором встреча завершилась вничью.

Ставка — победа «Лорьяна» или ничья за 3.92.