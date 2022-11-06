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    «ПСЖ» проиграет на поле «Лорьяна»?

    «Лорьян» — «ПСЖ». Прогноз (к. 3.92) и ставки на чемпионат Франции 6 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «ПСЖ»
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    «ПСЖ» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате Франции
    «Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле против «Лорьяна» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 15:00 мск. «Лорьян» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Ноября 2022 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 15:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Лорьян»

    «Лорьян» занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1 после 13-ти сыгранных матчей, в которых набрал 35 очков.

    На прошлой неделе команда Режиса Ле Бри прервала серию без поражений, проиграв на своем поле «Ницце» (1:2).

    Коэффициенты матча Лорьян — ПСЖ

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    Перед этим у «Лорьяна» было шесть побед и две ничьи. И на этом отрезке ему удалось забить 16 мячей.

    Также стоит отметить, что «Лорьян» выиграл четыре из шести матчей на своем поле.

    «ПСЖ»

    «Пари Сен-Жермен» уже по традиции находится на первой строчке, набрав в 13-ти турах 35 очков.

    Наверное, пока рано говорить о том, что интрига в борьбе за чемпионство исчезает, но при этом все понимают, что у парижан нет ни одного серьезного конкурента.

    «ПСЖ» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате — 11 побед и две ничьи. Отобрать очки у чемпиона смогли «Монако» (1:1) и «Реймс» (0:0).

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    Групповой этап Лиги чемпионов команда Кристофа Гальтье тоже прошла без поражений. На этой неделе «Париж» выиграл на выезде у «Ювентуса».

    Прогноз и ставка

    На «Лорьян» в этом матче можно поставить за 10.25, ничью букмекеры предлагают за 6.30, а победу «ПСЖ» — за 1.26.

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    Совсем скоро чемпионат мира, и именно с этой мыслью выйдут на предстоящий матч звезды «ПСЖ». И в первую очередь, это касается Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе. Вряд ли они захотят рисковать здоровьем перед важнейшим турниром в карьере.

    У «Лорьяна» будет шанс как минимум не проиграть действующему чемпиону.

    К слову, «ПСЖ» ни разу не выигрывал в двух предыдущих матчах на поле «Лорьяна». В первом случае парижане проиграли, а во втором встреча завершилась вничью.

    Ставка — победа «Лорьяна» или ничья за 3.92.

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    «Лорьян» — «ПСЖ»: прогноз, ставка (3.92), статистика, коэффициенты матча 06.11.2022. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» проиграет на поле «Лорьяна»?
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