ХИК
ХИК находится на последнем месте в группе С. Финны набрали всего лишь один зачетный пункт.
При этом финский полпред забил только один мяч. В свои ворота команда пропустила уже 8 мячей.
Предыдущий тур своего чемпионата ХИК не может записать себе в актив. Команда дома минимально уступила «КуПСу».
ХИК выглядит слабее всех оппонентов по группе. Да и два своих последних поединка команда проиграла.
«Рома»
Римляне в Лиге Европы смотрятся не лучшим образом. Нынешнее 3 место в группе явно не устраивает, и нужно срочно побеждать.
При этом «Рома» должна ждать осечки от «Лудогорца». Итальянцам нужно самим не плошать, но и надеяться на силу и мотивацию «Бетиса».
В минувшем туре своего чемпионата команда Жозе Моуриньо уступила. Дома римляне пропустили единственный мяч от «Наполи».
Да и с реализацией у римлян дела обстоят не лучшим образом. Пора бы улучшать статистику?!
Прогноз и ставка
На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают взять за 5.40, а победу ХИКа — за 9.50.
Финны проиграли два своих последних матча. Команда Моуриньо
«Волки» явно сильнее соперника, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Фора «Ромы» -1.5 с коэффициентом 2.04.