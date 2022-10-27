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    «Рома» не заметит финнов

    ХИК — «Рома». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Лига Европы, 27 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на ХИК — «Рома»
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    Крис Смоллинг
    ХИК сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:00 мск. ХИК — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 27 Октября 2022 года
    ХИК
  • Хельсинки
    •  ХИК 22:00 Рома Рома
  • Рим
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    ХИК

    ХИК находится на последнем месте в группе С. Финны набрали всего лишь один зачетный пункт.

    При этом финский полпред забил только один мяч. В свои ворота команда пропустила уже 8 мячей.

    Предыдущий тур своего чемпионата ХИК не может записать себе в актив. Команда дома минимально уступила «КуПСу».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    ХИК выглядит слабее всех оппонентов по группе. Да и два своих последних поединка команда проиграла.

    «Рома»

    Римляне в Лиге Европы смотрятся не лучшим образом. Нынешнее 3 место в группе явно не устраивает, и нужно срочно побеждать.

    При этом «Рома» должна ждать осечки от «Лудогорца». Итальянцам нужно самим не плошать, но и надеяться на силу и мотивацию «Бетиса».

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    • В минувшем туре своего чемпионата команда Жозе Моуриньо уступила. Дома римляне пропустили единственный мяч от «Наполи».

    Да и с реализацией у римлян дела обстоят не лучшим образом. Пора бы улучшать статистику?!

    Прогноз и ставка

    На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают взять за 5.40, а победу ХИКа — за 9.50.

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    Финны проиграли два своих последних матча. Команда Моуриньо выглядит явно мощнее соперника.

    «Волки» явно сильнее соперника, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Фора «Ромы» -1.5 с коэффициентом 2.04.

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    ХИК — «Рома»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 27.10.2022. Прогнозы на футбол. «Рома» не заметит финнов
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