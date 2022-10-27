ХИК сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 27 октября, начало — в 22:00 мск. ХИК — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ХИК

ХИК находится на последнем месте в группе С. Финны набрали всего лишь один зачетный пункт.

При этом финский полпред забил только один мяч. В свои ворота команда пропустила уже 8 мячей.

Предыдущий тур своего чемпионата ХИК не может записать себе в актив. Команда дома минимально уступила «КуПСу».

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ХИК выглядит слабее всех оппонентов по группе. Да и два своих последних поединка команда проиграла.

«Рома»

Римляне в Лиге Европы смотрятся не лучшим образом. Нынешнее 3 место в группе явно не устраивает, и нужно срочно побеждать.

При этом «Рома» должна ждать осечки от «Лудогорца». Итальянцам нужно самим не плошать, но и надеяться на силу и мотивацию «Бетиса».

В минувшем туре своего чемпионата команда Жозе Моуриньо уступила. Дома римляне пропустили единственный мяч от «Наполи».

Да и с реализацией у римлян дела обстоят не лучшим образом. Пора бы улучшать статистику?!

Прогноз и ставка

На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают взять за 5.40, а победу ХИКа — за 9.50.

Финны проиграли два своих последних матча. Команда Моуриньо выглядит явно мощнее соперника .

«Волки» явно сильнее соперника, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Фора «Ромы» -1.5 с коэффициентом 2.04.